Es gibt in Portugal drei große Zeitungen, die sich zwar Sportzeitungen nennen, aber im Prinzip nur über eine Sportart berichten: Fußball. Sie heißen "Record", "A Bola" und "O Jogo" und sie erscheinen täglich, sogar am Sonntag, auf der Titelseite steht dann meistens irgendetwas über Benfica, Sporting oder den FC Porto, manchmal auch über Cristiano Ronaldo.



Der Rest? Ist Nebensache. Meistens findet sich auf den hinteren Seiten noch irgendetwas über andere Sportarten, aber bis dahin haben viele Portugiesen die Zeitung längst schon wieder weggelegt. Bis vor drei Tagen etwas Außergewöhnliches passierte.



"A Bola" hatte sich nämlich etwas ausgedacht, was - wenn überhaupt - vielleicht einmal im Jahr vorkommt: Der Handball verdrängte den Fußball, Portugals Nationalteam hatte es sogar auf die Titelseite geschafft.



Historische Titelseite

"So schreibt man Geschichte", stand dort in Großbuchstaben, dahinter Bilder der Helden dieser Erfolgsgeschichte. Portugal hatte soeben das Viertelfinale dieser Handball-WM erreicht, oder wie die Zeitung noch schrieb: "Nie ist der portugiesische Handball so weit gekommen."

Bis zum K.o.-Spiel gegen Deutschland an diesem Mittwoch (29. Januar) also - oder kann es für die Portugiesen sogar noch weitergehen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss der Blick zunächst einmal zurück gehen.



Wie also haben die Portugiesen es überhaupt soweit geschafft? Warum konnten sie Mitfavoriten wie Schweden, Norwegen und Spanien teils so souverän ausschalten? Wer sind die Architekten hinter dem Aufschwung der "Helden der Meere"? Und was hat das alles mit einem tragischen Ereignis vor fast genau vier Jahren zu tun?

Tod des Torwarts

Es ist am heutigen Dienstag 1432 Tage her, dass Portugals Nationaltorwart Alfredo Quintana nach einem Herzinfarkt im Alter von nur 32 Jahren verstarb.



Quintana war nicht nur ein Torhüter von internationalem Top-Format, sondern für viele seiner Mitspieler auch Mentor und Vorbild. Sein Tod erschütterte die Handball-Welt, aber er einte auch eine zuvor nicht immer ganz geeinte Mannschaft.

Portugals Supertalent Francisco "Kiko" Costa kommen noch heute die Tränen, wenn er auf Quintana angesprochen wird. "Seit ich klein bin, bist du für mich da. Ich will, dass du weißt, dass ich jetzt für dich da bin", hatte der heute 19-Jährige kurz vor Quintanas Tod zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram geschrieben.



Nicht wenige Spieler hatten eine ähnlich enge Beziehung zum Torhüter. Heute noch widmen viele Nationalspieler ihre Siege dem früheren Freund.

Sporting-Achse als Basis

Stimmung und der Zusammenhalt innerhalb des Teams sind nicht nur deshalb so gut wie nie. Nach dem Viertelfinal-Einzug posteten mehrere Nationalspieler in den sozialen Medien Fotos von der gesamten Mannschaft.



Darauf zu sehen: nicht nur alle Spieler, sondern auch Trainer, Betreuer, Freundinnen und Frauen. Das Signal dahinter: Wir sind eine Einheit. "Familie Portugal", schrieb Spielmacher Rui Silva. "Wir wollen mehr."

Neben dem positiven Teamspirit als Basis bildet Sporting Lissabon die Achse dieser Mannschaft. Sechs Profis aus dem 18er-Kader stehen beim portugiesischen Meister unter Vertrag, darunter einige der wichtigsten Feldspieler.



Die wurfgewaltigen Brüder Martim (linker Rückraum, 33 Tore) und Kiko Costa (rechter Rückraum, 36 Treffer) konnten bisher von keiner Abwehrreihe ausgebremst werden, auch die bisher ebenfalls starken Salvador Salvador und Pedro Portela spielen für Sporting.

Kreisläufer-Spiel als Waffe

Die Costa-Brüder genießen im Nationalteam die Freiheiten, die sie auch im Club unter ihrem Vater und Trainer Ricardo Costa genießen. Sie zu stoppen, wird eine der schwersten Aufgaben für die deutsche Mannschaft sein.



Aber nicht die einzige. Ihre zweite größte Waffe ist das Kreisläufer-Spiel. Vor allem Luis Frade (FC Barcelona) und Victor Iturriza (FC Porto) sind alles andere als leicht zu verteidigen, werden von Rui Silva immer wieder mit cleveren Anspielen gefunden.

Hinter all dem steht Nationaltrainer Paulo Pereira, der seit 2019 trotz verschiedenster Rückschläge Stück für Stück am Wachstum dieses Teams gebastelt hat. "Wenn ich mir das bisherige Turnier anschaue und all die Mannschaften, die wir hinter uns gelassen haben, verstehe ich erst, was wir hier Unfassbares leisten", sagte der 59-Jährige nach dem Viertelfinal-Einzug. "Ich bin sehr stolz".

Das ist eine Schwachstelle

Um den Flow der Portugiesen zu stoppen, muss die deutsche Mannschaft vor allein eines sein: eklig. Es wird kaum möglich sein, all ihre Stärken zu unterbinden, dafür sind sie zu gut. Aber es kann möglich sein, sie kaum zur Entfaltung kommen zu lassen.



Dafür müssen die Portugiesen aus der Ruhe gebracht und hart verteidigt werden. Auch eine Provokation kann mal helfen, wie Ex-Nationalspieler Ole Rahmel in seiner Kolumne schreibt. Alles im Rahmen der Legitimität natürlich.