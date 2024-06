Was passiert gerade auf dem Handball-Transfermarkt? Welcher Bundesliga-Klub hat gerade einen neuen Rückraumspieler verpflichtet? Welcher Trainer eines europäischen Top-Teams wurde von seinen Aufgaben entbunden? Im Transferticker von handball-world gibt es - in Kooperation mit Picard - die neuesten Entwicklungen - seien es Wechsel, Vertragsverlängerungen oder Gerüchte.

THW Kiel, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin, Andi Wolff, Juri Knorr, … Die Gerüchteküche hat geöffnet. Wer kommt, wer geht, wer holt wen - und vor allem: Warum ist das so spannend? Diesen Fragen geht Daniel Duhr in seiner Kolumne nach.

» Was macht die Transfergerüchteküche so besonders? Eine Kolumne

Die Kaderplanungen der meisten Handball-Teams für die neue Saison sind weit fortgeschritten. handball-world hat einen Blick auf fünf Stars geworfen, die noch keinen neuen Verein gefunden haben - darunter drei Europameister von 2016.

» Drei Europameister dabei: Diese Handball-Stars haben noch keinen neuen Verein

Ebenfalls hat handball-world nach der Saison einen Blick auf die vielversprechendsten Talente des Sports geworfen. Auch um diese aufstrebenden Stars drehen sich einige Wechselgerüchte. Wen ihr besonders auf dem Schirm haben solltet, lest ihr hier:

» Mittún, Costa, Cikusa und Co: Das sind die größten Talente der Welt

Sloweniens Frauen-Nationalmannschaft bindet Trainer

Bestätigt - Verlängerung - Dragan Adžic - slowenische Nationalmannschaft - Slowenien - Frauen

(29.06.2024) Dragan Adžic wird auch weiterhin an der Seitenlinie der slowenischen Frauen-Nationalmannschaft stehen. Der 54-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Für die nächsten Jahre stellt er besonders die Förderung jüngerer Spielerinnen in den Fokus.

Kapitän von interaktiv Düsseldorf wechselt zu Zweitligaaufsteiger

Bestätigt - Abgang - Hendrick - interaktiv Düsseldorf-Ratingen - Deutschland - Männer - 3. Liga

(29.06.2024) Der Drittligist interaktiv Düsseldorf-Ratingen muss zur neuen Saison den Abgang seines Kapitäns Hendrik Stock verkraften. Der 23-Jährige Spielmacher schließt sich Zweitliga-Aufsteiger TuS Ferndorf an.

VfL Gummersbach holt Deutschland-Schreck Kuzmanovic und gibt Rebmann ab

Bestätigt - Zugang, Abgang - Dominik Kuzmanovic, Daniel Rebmann - VfL Gummersbach - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(28.06.2024) Der VfL Gummersbach verpflichtet den kroatischen Nationaltorhüter Dominik Kuzmanovic. Dafür muss Daniel Rebmann gehen. Er wechselt zur SG BBM Bietigheim.

HC Kriens-Luzern vervollständigt Kader

Bestätigt - Zugang - Finley Röttges - HC Kriens-Luzern - Schweiz - Männer - QHL

(28.06.2024) Der HC Kriens-Luzern hat den Kader zur kommenden Saison komplettiert und Eigengewächs Finley Röttges mit einem Vertrag für die erste Mannschaft ausgestattet. Der 20-jährige Kreisläufer spielte bereits in der letzten Saison mehrfach für den Vizemeister.

Oranienburger HC holt Füchse-Talent

Bestätigt - Zugang - Christoph Lamp - Oranienburger HC - Deutschland - Männer - 3. Liga

(28.06.2024) Drittligist Oranienburger HC hat sich die Dienste von Christoph Lamp für die kommenden drei Jahre gesichert. Der Rückraumspieler kommt als deutscher A-Jugend-Meister von den Füchsen Berlin zum OHC.

HSG Wetzlar befördert zwei Eigengewächse

Bestätigt - Zugang - Tizian Weimer und Noel Hoepfner - HSG Wetzlar - Deutschland - Männer - Bundesliga

(28.06.2024) Mit Tizian Weimer und Noel Hoepfner hat die HSG Wetzlar zwei Eigengewächse in den erweiterten Profikader befördert. Beide spielten in der vergangenen Saison für die U23 der Mittelhessen und werden auch weiterhin für die Zweitvertretung der HSG auflaufen. Parallel sollen sie aber immer weiter an den Bundesligakader herangeführt und öfter eingesetzt werden.

Ehemaliger Barcelonaspieler übernimmt ägyptischen Top-Klub

Bestätigt - Zugang - Fernando Barbeito - Zamalek - Ägypten - Männer - 1. Liga

(28.06.2024) Zehn Jahre lang spielte Fernando Barbeito in den 80ern und 90ern für den FC Barcelona und konnte zahlreiche Titel mit den Katalanen gewinnen bevor er 2002 bei Portland San Antonio seine Karriere beendete. Über Stationen als Co-Trainer der spanischen Nationalmannschaft, Saudi-Arabien und beim FC Barcelona sowie als Cheftrainer der Nationalmannschaft von Bahrain landete Barbeito 2021 beim französischen US Créteil HB. In diesem Sommer zieht es den Spanier weiter. Sein neuer Klub ist der 19-fache ägyptische Meister Zamalek.

Eurofarm Pelister Bitola holt Linkshänder zurück

Bestätigt - Zugang - Oussama Hosni - Eurofarm Pelister Bitola - Nordmazedonien - Männer - 1. Liga

(28.06.2024) Im letzten Sommer hatte Oussama Hosni Eurofarm Pelister Bitola bereits nach einer Saison wieder verlassen und nach Kuwait zu Al-Arabi SC gewechselt. Jetzt kehrt der tunesische Nationalspieler nach Nordmazedonien zurück. Nach Vereinsangaben hat der 31-Jährige ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2025 erhalten.

Veszprem komplettiert Trainerstab

Bestätigt - Zugang - Toni Garcia - Veszprem - Ungarn - Männer - 1. Liga

(28.06.2024) Veszprem präsentierte in der vergangenen Woche mit Xavi Pascual den neuen Cheftrainer des Klubs ab diesem Sommer. Jetzt besetzte der Champions-League-Teilnehmer auch die anderen offenen Stellen im Trainerstab mit neuen und bekannten Namen. Mit Toni Garcia hat der Klub einen neuen Co-Trainer präsentiert.

RK Nexe Našice stellt nächsten Neuzugang vor

Bestätigt - Zugang - Leon Vucko - RK Nexe - Kroatien - Männer - Premijer Liga

(28.06.2024) Der kroatische Topclub RK Nexe treibt den Umbruch nach einer durchwachsenen Saison weiter voran. Mit Leon Vucko stellte Našice bereits den achten Neuzugang vor. Der 29-jährige Kreisläufer, der auch Champions League-Erfahrung mitbringt, kommt aus der zweiten französischen Liga.

Kurpfalz Bären holen Talent zurück

Bestätigt - Zugang - Marlis Mader - Kurpfalz Bären - Deutschland - Frauen - 2. Bundesliga

(28.06.2024) Die Kurpfalz Bären haben den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Von der JSG Mundenheim/Rheingönnheim kommt Marlis Mader zurück nach Ketsch, wo sie schon in der Jugend spielte. Die 18-jährige Rückraumspielerin hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Medienbericht: SG BBM Bietigheim holt Rebmann

Gerücht - Zugang - Daniel Rebmann - SG BBM Bietigheim - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(28.06.2024) Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung sind sich die SG BBM Bietigheim und Daniel Rebmann über einen Wechsel im Sommer einig. Der 30-jährige Torwart würde den VfL Gummersbach vorzeitig verlassen und zur Nummer eins beim Aufsteiger werden. Im Gegenzug hätten die Oberbergischen Platz für Dominik Kuzmanovic.

» alle Infos zum Wechsel von Daniel Rebmann

TuS Metzingen holt Nele Franz

Bestätigt - Zugang - Nele Franz - TuS Metzingen - Deutschland - Frauen - 1. Bundesliga

(27.06.2024) Nächsten Montag (1. Juli) startet der Handball-Bundesligist TuS Metzingen in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Kurzfristig präsentieren die Verantwortlichen noch einen Neuzugang. Von der HSG Blomberg-Lippe kommt Spielmacherin Nele Franz.

Aufsteiger Bietigheim verpflichtet Linksaußen Hermann

Bestätigt - Zugang - Till Hermann - SG BBM Bietigheim - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(27.06.2024) Aufsteiger SG BBM Bietigheim stellt sich für die kommende Runde in der 1. Handball-Bundesliga auf und verpflichtet in Till Hermann einen erstligaerfahrenen Linksaußen.

HG Oftersheim/Schwetzingen hält Top-Torschützen

Bestätigt - Verlängerung - Florian Burmeister - HG Oftersheim/Schwetzingen - Deutschland - Männer - 3. Liga

(27.06.2024) Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, bleibt der Top-Torschütze Florian Burmeister der HG Oftersheim/Schwetzingen ein weiteres Jahr erhalten.

Spanischer Chefcoach wechselt nach Ägypten

Bestätigt - Zugang - Fernando Barbeito - Zamalek SC - Ägypten - Männer - Egyptian Handball League

(27.06.2024) Dass Fernando Barbeito den französischen Erstligisten US Creteil nach drei Jahren verlässt, steht schon seit einer Woche fest. Nun ist klar, wohin es den Spanier zieht: Barbeito trainiert zukünftig den ägyptischen Erstligisten Zamalek SC.

Schwedischer Neuzugang für den HBW Balingen-Weilstetten

Bestätigt - Zugang - Max Santos - HBW Balingen-Weilstetten - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(27.06.2024) Wie der HBW Balingen-Weilstetten bestätigte, wird in der kommenden Saison der Schwede Max Santos als zweiter Kreisläufer für den Bundesliga-Verein auflaufen. Der Kreisläufer wechselt vom schwedischen Erstligist HK Malmö erstmals ins Ausland.

Slowenien bindet Nationaltrainer

Bestätigt - Verlängerung - Uroš Zorman - slowenische Nationalmannschaft - Slowenien - Männer

(27.06.2024) Uroš Zorman wird auch weiterhin an der Seitenlinie der slowenischen Nationalmannschaft stehen. Der 44-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Für die nächsten Jahre legt er besonders den Fokus auf den Olympischen Zyklus.

Bergischer HC: Babarskas kommt, Andersen geht und Rudeck bleibt

Bestätigt - Zugang, Abgang und Verlängerung - Babarskas, Andersen und Rudeck - Bergischer HC - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(26.06.2024) Der Kader des Bergischen HC nimmt weiter Gestalt an: Torhüter Christopher Rudeck bleibt, Rückraumspieler Mads Andersen geht zum Champions-League-Teilnehmer Fredericia. Unterdessen wechselt mit Gerdas Babarskas ein Rückraumspieler zum Bundesliga-Absteiger.

Reidegeld verlängert vorzeitig bei Wölfen Würzburg

Bestätigt - Verlängerung - Jona Reidegeld - Wölfe Würzburg - Deutschland - Männer - 3. Liga

(26.06.2024) Nachdem bereits Florian Schmidt, Tim Bauder, Jonas Krenz, Luis Franke und Johnny Beck ihr Verträge vorzeitig verlängert haben, konnten die Verantwortlichen der Wölfe Würzburg Rechtaußen Jona Reidegeld ebenfalls langfristig an den Verein binden.

Kurpfalz Bären binden Eigengewächs Hinzmann

Bestätigt - Verlängerung - Katja Hinzmann - Kurpfalz Bären - Deutschland - Frauen - 2. Bundesliga

(26.06.2024) Die Kurpfalz Bären basteln weiter am Kader für die Spielzeit 2024/2025. Auch in der kommenden Saison kann der Zweitligist auf Eigengewächs Katja Hinzmann auf der Spielmacherposition setzen.

Bjerringbro-Silkeborg setzt auf eingespieltes Duo auf der Trainerbank

Bestätigt - Zugang - Erik Veje Rasmussen - Bjerringbro-Silkeborg - Dänemark - Männer - Håndboldligaen

(26.06.2024) Gut zehn Tage nach der Besetzung des Cheftrainer-Postens durch Simon Sørensen steht bei Bjerringbro-Silkeborg steht nun auch das Team um den Trainer fest. Mit Erik Veje Rasmussen wird ein ehemaliger Chef von Sørensen dessen Co-Trainer.

Jugendnationalspielerin komplettiert Kader der HSG Bensheim/Auerbach

Bestätigt - Zugang - Marlene Wagner - HSG Bensheim/Auerbach - Deutschland - Frauen - 1. Liga

(26.06.2024) Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach werden mit Marlene Wagner eine Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs-Leistungsbereich in den erweiterten Kader für die kommende Saison 2024/25 in der Handball-Bundesliga der Frauen aufnehmen. Somit ist das Torhüter-Trio des Bundesligisten komplett.

VfL Pfullingen angelt sich Nachwuchsnationalspieler

Bestätigt - Zugang - Conrad Schmitt - VfL Pfullingen - Deutschland - Männer - 3. Liga

(26.06.2024) Kurz vor dem Vorbereitungsstart haben die Verantwortlichen des VfL Pfullingen ein weiteres Talent aus der Region verpflichtet. Der Drittligist von der Echaz hat den eignen Kader auf der Rückraumposition mit Conrad Schmitt verstärkt.

NDR vermeldet Wechsel von Andreas Wolff als perfekt

Medienmeldung - Zugang - Andreas Wolff - THW Kiel - Deutschland - Männer - HBL1

(25.06.2024) "Die 'Zebras' holen nach NDR Informationen Nationalkeeper Andreas Wolff zur kommenden Saison zurück an die Förde", so der Sender aus dem Norden. In den vergangenen Wochen hatte es um eine Rückkehr des Nationaltorhüters in die Handball Bundesliga zahlreiche Spekulationen geben, die dieser in einem Interview zudem auch selbst angeheizt hatte.

RK Celje verpflichtet Onufriienko

Bestätigt - Zugang - Oleksandr Onufriienko - RK Celje - Slowenien - Männer - 1. Liga

(25.06.2024) Der slowenische Top-Klub RK Celje hat einen neuen Kreisläufer verpflichtet. Der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Onufriienko wechselt zum Rekordmeister.

Nach BHC-Abgang: Doniecki findet neuen Verein

Bestätigt - Zugang - Antoni Doniecki - Fenix Toulouse - Frankreich - Männer - Liqui Moly Star Ligue

(25.06.2024) Dass Antoni Doniecki den Bergischen HC in diesem Sommer schon wieder verlassen wird, war schon länger klar. Nun hat der Kreisläufer einen neuen Verein gefunden. Ihn zieht es nach Frankreich - zu Fenix Toulouse.

Torwartwechsel bei Tatran Presov

Bestätigt - Zugang - Matúš Mitošinka - Tatran Presov - Slowakei - Männer - 1. Liga

(25.06.2024) Tatran Presov stellt sich auf der Towartposition neu auf. Mit Matúš Mitošinka konnte der slowenische Topklub einen jungen, talentierten Torwart verpflichten. Der 20-Jährige hat einen Vertrag für die kommenden drei Jahre unterschrieben. Mitošinka ersetzt Mario Cvitkovic, der den Klub zu Saisonende verlassen hat.

Bjerringbro-Silkeborg klärt Trainerfrage

Bestätigt - Zugang - Simon Sørensen - Bjerringbro-Silkeborg - Dänemark - Männer - 1. Liga

(25.06.2024) Nach enttäuschenden Ergebnissen in der vergangenen Saison trennte sich Bjerringbro-Silkeborg von Cheftrainer Patrick Westerholm. Jetzt hat der dänische Klub mit der festen Verpflichtung vom bisherigen Interimstrainer Simon Sørensen Klarheit auf der Trainerbank geschaffen.

TG Nürtingen präsentiert neuen Torwarttrainer

Bestätigt - Zugang - Florian Smykalla - TG Nürtingen - Deutschland - Frauen - 2. Liga

(25.06.2024) TG Nürtingen erweitert sein Trainerteam zum Start der neuen Saison. Der Handball-Zweitligist hat für die kommende Saison mit Florian Smykalla einen neuen Torwarttrainer verpflichtet.

Von der 3. Liga nach Skopje: Wechsel von niederländischem Nationalspieler bestätigt

Bestätigt - Abgang - Lars Kooij - TV Emsdetten - Deutschland - Männer - 3. Liga

(25.06.2024) Abgang beim TV Emsdetten: Statt einer Vertragsverlängerung zieht Kreisläufer Lars Kooij die Wechseloption und verabschiedet sich diesem Sommer. Die neue Handballheimat des Niederländers liegt nun in Nordmazedonien bei HC Vardar 1961.

Deutscher Kreisläufer bei Schaffhausen beendet Karriere

Bestätigt - Karriereende - Jonas Schopper - Kadetten Schaffhausen - Schweiz - Männer - 1. Liga

(25.06.2024) Jonas Schopper beendet seine Karriere als Spieler der Kadetten Schaffhausen. Der 25-jährige Deutsche spielte bereits seit zwölf Jahren im orangen Trikot. Künftig wird Schopper nach Vereinsangaben seine bisherige Tätigkeit als Juniorentrainer intensivieren. "Für mich schließt sich der Kreis", sagte der Kreisläufer zu seiner Entscheidung.

HSG Xentis Lipizzanerheimat verpflichtet bosnischen Rückraumspieler

Bestätigt - Zugang - Omer Mehmedovic - HSG Xentis Lipizzanerheimat - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(25.06.2024) Die HSG Xentis Lipizzanerheimat verstärkt sich mit Omer Mehmedovic im Rückraum. Der gebürtige Bosnier, der bereits im Europacup Erfahrungen sammelte, wird ab der kommenden Saison im HSG-Dress auflaufen. In den letzten Jahren war Mehmedovic beim RK Gracanica in Bosnien unter Vertrag. Mit seinem Heimatklub konnte er in der vergangenen Saison den dritten Tabellenplatz in der bosnischen Liga erreichen.

HSV Solingen-Gräfrath mit Neuzugang vom AEK Athen

Bestätigt - Zugang - Melina Fabisch - HSV Solingen-Gräfrath - Deutschland - Frauen - 2. Bundesliga

(24.06.2024) Melina Fabisch geht wieder für den HSV Solingen-Gräfrath im rechten Rückraum auf Torejagd. Die Linkshänderin war die letzten eineinhalb Jahre im Ausland aktiv, spielte eine Halbserie in Italien für ASD Teramo und zuletzt beim AEK Athen.

Bergischer HC mit drei Ab- und zwei Zugängen

Bestätigt - Abgänge - Stutzke, Ladefoged, Persson - Zugänge Fuchs, Thiele - Bergischer HC - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(24.06.2024) Nach dem feststehenden Abstieg in die 2. Bundesliga hat der Bergische HC seinen Kader weiter konkretisiert. Bestätigt wurden die Abschiede von Lukas Stutzke, Frederik Ladefoged und Isak Persson - womit nur noch zwei Fragezeichen offen sind. Zudem stellte der Verein mit Mit Julian Fuchs und Joshua Thiele zwei weitere Neuzugänge vor.

Kiel hat bei Island-Star angeklopft

Kein konkretes Angebot - Aron Palmarsson - THW Kiel - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(24.06.2024) Nach einer schwierigen Saison könnte der THW Kiel im Sommer nochmal den Kader verstärken. Bei den Kieler Nachrichten hat Geschäftsführer Viktor Szilagyi nun verraten, dass der Verein bei Aron Palmarsson angefragt hat. "Es sind viele Möglichkeiten durchdacht worden. Eine der Überlegungen war auch Aron", schilderte er.

Der ehemalige THW-Regisseur spielt derzeit beim isländischen Verein FH Hafnarfjördur, hatte bei seinem Wechsel im vergangenen Jahr aber angekündigt, dass er seine Karriere nicht ausklingen lassen will. Somit wäre der Isländer, der bereits von 2009 bis 2015 in Kiel gespielt hat, eine Option für Szilagyi. Der macht jedoch klar: "Es gab allerdings nie ein konkretes Angebot."

Neuer Nationaltrainer für Russland

Bestätigt - Neuer Trainer - Lev Voronin - Nationalteam - Russland - Männer

(23.06.2024) Bereits im März hatte Velimir Petkovic angekündigt, seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag als Handball-Nationaltrainer von Russland nicht zu verlängern. Der Verband hat nun zu einer überraschenden Lösung gegriffen und Generaldirektor Lev Voronin auch das Amt des Nationaltrainers übertragen.

Fünfter Neuzugang für HSG Rodgau Nieder-Roden

Bestätigt - Zugang - Lara Krapp - HSG Rodgau Nieder-Roden - Deutschland - Frauen - 3. Liga

(23.06.2024) Die Drittliga-Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden begrüßen den fünften externen Neuzugang, der das Team 2024/25 verstärken wird. Vom letztjährigen Drittligakonkurrenten TSG Leihgestern stößt Außen Lara Krapp zu den Schützlingen von Trainer Ergün Sahin.

HC Empor Rostock reagiert auf Siegler-Ausfall

Bestätigt - Zugang - Julian Pratschner - HC Empor Rostock - Deutschland - Männer - 3. Liga

(22.06.2024) Der HC Empor Rostock ist in seinen personellen Planungen für die kommende Drittliga-Saison auf der Zielgeraden. Die Mecklenburger haben den früheren österreichischen Nationalspieler Julian Pratschner als vierten Neuzugang verpflichtet.

Spanischer Chefcoach verlässt US Creteil

Bestätigt - Abgang - Fernando Barbeito - US Creteil - Frankreich - Männer - Liqui Moly Star Ligue

(22.06.2024) Nach drei Jahren an der Seitenlinie wird der Spanier Fernando Barbeito den französischen Erstligisten US Creteil verlassen. "Es war ein wunderbares Drei-Saison-Abenteuer voller Leidenschaft, Arbeit, Schwierigkeiten und vor allem guter Zeiten", resümiert der 55-Jährige auf Instagram. Einen Nachfolger hat der ehemalige Europapokalfinalist noch nicht präsentiert.

Lukas Stutzke über Magdeburg nach Hannover?

Gerücht - Zugang - Lukas Stutzke - SC Magdeburg, TSV Hannover-Burgdorf - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(22.06.2024) Lukas Stutzke gehörte zu den fünf Fragezeichen, die der Bergische HC, beim Blick auf die Kader für die 1. und die 2. Bundesliga benannte. Der zehnfache Nationalspieler scheint zu einem Abschied zu tendieren, laut bild.de könnte erst eine Stippvisite in Magdeburg und dann ein Wechsel nach Hannover anstehen. Bestätigungen oder Kommentare gibt es dazu bislang keine, auch wenn es Anhaltspunkte für einen Abschied gibt.

Arnaudovski wird neuer Trainer der HSG Xentis Lipizzanerheimat

Bestätigt - Zugang - Risto Arnaudovski - HSG Xentis Lipizzanerheimat - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(21.06.2024) Nachdem Robert Weber seinen Vertrag in der Weststeiermark nicht verlängert hat, gingen die Vereinsverantwortlichen der HSG Xentis Lipizzanerheimat auf Trainersuche - und wurden fündig. Risto Arnaudovski übernimmt ab sofort das Traineramt in der Lipizzanerheimat. In der Saison 2014/15 lief Arnaudovski im Trikot der HSG Bärnbach/Köflach als Spieler auf.

FC Barcelona holt Rückraumspieler nach Leihe zurück

Bestätigt - Zugang (Rückkehr nach Leihe) - Juan Palomino - FC Barcelona - Spanien - Männer - Liga Plenitude

(21.06.2024) Der FC Barcelona hat einen Rückraumspieler von seiner Leihe zurückgeholt. Juan Palomino verbrachte die letzten beiden Spielzeiten beim Liga-Konkurrenten Logroño.

Wilhelmshavener HV verkündet fünf Vertragsverlängerungen

Bestätigt - Vertragsverlängerungen - Sebastian Maas, Matej Kozul, Jonas Schweigart, Okke Dröge und Tom Frangen - Wilhelmshavener HV - Deutschland - Männer - 3. Liga

(21.06.2024) Der Wilhelmshavener HV setzt bei der Personalplanung für die kommende Saison auf Kontinuität und auf den eigenen Unterbau. Der Handball-Drittligist hat die Verträge von gleich fünf Spielern verlängert.

Aalborg bestätigt Martins-Transfer

Bestätigt - Zugang - Miguel Martins - Aalborg Håndbold - Dänemark - Männer - Håndboldligaen

(21.06.2024) Dieser Transfer dürfte für Klarheit im Wechsel-Poker um Juri Knorr sorgen: Aalborg Håndbold hat nun die Verpflichtung des portugiesischen Spielmachers Miguel Martins bestätigt.

Elverum komplettiert Kader für die neue Saison

Bestätigt - Zugang - Kristian Stranden - Elverum Håndbold - Norwegen - Männer - Eliteserien

(21.06.2024) Der norwegische Topklub Elverum Håndball hat seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Als letzten Neuzugang präsentierte der Verein den Rückraumspieler Kristian Stranden, der von Sønderjyske in sein Heimatland zurückkehrt. Stranden soll defensiv wie offensiv Akzente setzen.

Torwartlegende wird Sportminister: und hört bei Skopje auf

Bestätigt - Abgang - Borko Ristovski - Vardar Skopje - Nordmazedonien - Männer - Super Liga

(21.06.2024) Torwartlegende Borko Ristovski verlässt Vardar Skopje - in Richtung Politik. Der mazedonische Schlussmann hatte nach seiner aktiven Laufbahn als Geschäftsführer des Traditionsvereins angefangen, gibt dieses Amt aber nun ab.

Rückkehr in die Heimat für Urban Lesjak

Bestätigt - Zugang - Urban Lesjak - RK Trimo Trebjne - Slowenien - Männer - Državna rokometna liga

(21.06.2024) Urban Lesjak, slowenischer Nationaltorhüter kehrt in die Heimat zurück. Er wird in der kommenden Saison das Tor des aktuellen Siegers des slowenischen Handballpokals, RK Trimo Trebjne, verteidigen. Er unterschrieb beim Verein einen Vertrag bis Sommer 2027.

Mors-Thy Håndbold bindet Talent

Bestätigt - Verlängerung - Anton Houe - Mors-Thy Håndbold - Dänemark - Männer - Håndboldligaen

(21.06.2024) Der dänische Erstligist Mors-Thy Håndbold hat den Vertrag mit dem U19-Spieler Anton Houe um drei Jahre verlängert. Der Spielmacher debütierte bereits in der Liga, spielt für dänische Auswahlmannschaften und soll nun schrittweise an die erste Mannschaft heranrücken.

Szeged verleiht zwei Talente an Ligakonkurrenten

Bestätigt - Abgänge - Péter Gazsó/Fekete Gellért - Pick Szeged - Ungarn - Männer - NB 1

(20.06.2024) Pick Szegeds Péter Gazsó und Fekete Gellért werden für die nächste Saison an zwei Ligakonkurrenten ausgeliehen, um "so viel Spielzeit wie möglich [zu] bekommen und sich [weiterzuentwickeln]". Für Gazsó geht es zu HSA NEKA, für Gellért zu Csurgói KK.

Nikola Grahovac spielt künftig in Veszprem

Bestätigt - Zugang - Nikola Grahovac - Telekom Veszprem - Ungarn - Männer - Champions League

(20.06.2024) Für Nikola Grahovac ist nach dem Abschied vom HBW Balingen-Weilstetten die Zukunft geklärt. Der Kroate wurde nun als Neuzugang von Veszprem vorgestellt und hat nach Vereinsangaben einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

HSV Hamburg mit zwei Nachwuchstalenten auf Außen

Bestätigt - Zugang/Verlängerung - Levin Unbehaun/Alexander Hartwig - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(20.06.2024) Mit zwei Nachwuchstalenten für die beiden Außenpositionen geht der Handball Sport Verein Hamburg in die Saison 2024/25. Während Rechtsaußen Levin Unbehaun seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, bleibt Linksaußen Alexander Hartwig weiter an Bord.

Offiziell: Tobias Reichmann wechselt zu den Füchsen Berlin

Bestätigt - Zugang - Tobias Reichmann - Füchse Berlin - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(20.06.2024) Was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, ist nun offiziell: Tobias Reichmann bleibt in der Handball-Bundesliga. Der Europameister von 2016 unterschreibt bei einem Top-Klub, den Füchsen Berlin.

Alpla HC Hard verpflichtet Deutschen und Litauer

Bestätigt - Zugänge - Matthias Hild und Lukas Gurskis - Alpla HC Hard - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(20.06.2024) Der österreichische Erstligist Alpla HC Hard vermeldet zwei Neuzugänge: Der Deutsche Matthias Hild kommt vom Zweitliga-Absteiger TuS Vinnhorst, der Litauer Lukas Gurskis wechselt vom HC Amber Vilnius an den Bodensee. Hild ist ein rechter Rückraumspieler, Gurskis ein Torwart - er soll den österreichischen Nationaltorhüter Constantin Möstl (wechselt zum TBV Lemgo Lippe) ersetzen.

HSG Xentis Lipizzanerheimat bindet vier Spieler

Bestätigt - Vertragsverlängerungen - Leo Langmann, Patrick Palmstingl, Lukas Prettenthaler und Simon Kreidl - HSG Xentis Lipizzanerheimat - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(20.06.2024) Die Außen sowie ein Kreisläufer haben ihre Verträge beim österreichischen Erstligisten HSG Xentis Lippizanerheimat verlängert: Leo Langmann, Patrick Palmstingl, Lukas Prettenthaler und Simon Kreidl.

BSV Sachsen Zwickau mit weiterem Abgang

Bestätigt - Abgang - Nora Jakobsson van Stam - BSV Sachsen Zwickau - Deutschland - Frauen - 2. Bundesliga

(20.06.2024) Der BSV Sachsen Zwickau vermeldet den Abgang von Linkaußen Nora Jakobsson van Stam. "Wir hätten gern mit Nora verlängert und haben ihr ein Vertragsangebot hinterlegt, ein gemeinsamer Nenner konnte jedoch nicht gefunden werden. Eine wirtschaftliche Einigung konnte nicht erzielt werden.", betont BSV-Trainer Norman Rentsch

Maximilian Horner nach Großwallstadt

Bestätigt - Zugang - Maximilian Horner - TV Großwallstadt - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(19.06.2024) Der TV Großwallstadt hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Als Ersatz für den vor dem Abschied stehenden Karl Roosna hat der Zweitligist den in der vergangenen Saison für den Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau auflaufenden Maximilian Horner unter Vertrag genommen.

Außen von Balingen nach Krefeld

Bestätigt - Zugang - Tim Hildenbrand - HSG Krefeld Niederrhein - Deutschland - Männer - 3. Liga

Drittligist HSG Krefeld Niederrhein ist nach der Trennung von Steffen Hahn noch einmal aktiv geworden und hat den 20-jährigen Rechtsaußen Tim Hildenbrand von Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten für die kommende Saison verpflichtet.

Veszprém präsentiert Pascual als neuen Cheftrainer

Bestätigt - Zugang - Xavi Pascual - Veszprém - Ungarn - Männer - K&H Liga

(19.06.2024) Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Momir Ilic war der Trainerposten in Veszprém offiziell frei. Der Traditionsverein, der ab diesem Sommer mit dem Sponsor 4iG im Teamnamen aufläuft, sorgte nun für Klarheit.

Spektakulärer Torhüter-Tausch mit Wolff?

Gerücht - Zugang - Andreas Wolff - THW Kiel - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(19.06.2024) Die Wechsel-Gerüchte um Andreas Wolff reißen nicht ab. Nun soll einer seiner Ex-Klubs, der THW Kiel, im Rennen um den deutschen Handball-Nationaltorhüter mitmischen. Es steht wohl sogar ein spektakulärer Tausch mit Samir Bellahcene im Raum.

Füchse Berlin vor Verpflichtung von Europameister?

Gerücht - Zugang - Tobias Reichmann - Füchse Berlin - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(19.06.2024) Nach dem Abschied von Hans Lindberg und dem erneuten Kreuzbandriss von Valter Chrintz sollen die Füchse Berlin auf der Suche nach einem Rechtsaußen sein. Medienberichten zufolge ist der Vizemeister an Tobias Reichmann, einem Europameister von 2016, dran.

Nach acht Jahren bei St. Otmar: Linksaußen wechselt

Bestätigt - Zugang - Severin Kaiser - HC Arbon - Schweiz - Männer - 1. Liga

(19.06.2024) Der langjährige St. Otmar-Spieler Severin Kaiser wechselt auf die kommende Saison zum HC Arbon. Der Vertrag des Linksaußen wird dafür vorzeitig aufgelöst. Das bestätigten die Vereine am Mittwoch. In der Saison 2016/17 stieß Severin Kaiser vom RTV Basel zu den St. Gallern. Nach acht Spielzeiten, 219 Spielen und 684 Toren für die St.Galler setzt Kaiser seine Karriere nun beim HC Arbon fort.

Spanischer Zweitligist verpflichtet Weltmeister

Bestätigt - Zugang - Ángel Montoro Cabello - PM Proin - Spanien - Männer - 2. Liga

(19.06.2024) PM Proin ist in der Sommerpause noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Dem Aufsteiger in die zweite Liga in Spanien ist mit der Verpflichtung von Ángel Montoro Cabello, Weltmeister von 2013, ein Transfer-Coup gelungen.

TSV St. Otmar erweitert Trainerteam

Bestätigt - Zugang - Benjamin Geisser und Domenic Klement - TSV St.Otmar - Schweiz - Männer - 1. Liga

(19.06.2024) Der TSV St.Otmar Handball St.Gallen hat zwei Assistenztrainer für die Mannschaft in der Quickline Handball League verpflichtet. Benjamin Geisser und Domenic Klement stehen dem neuen Trainer Michael Suter ab Trainingsstart am 1. Juli unterstützend zur Seite.

Neuzugang aus Barcelona: ASV Hamm-Westfalen schließt Personalplanung ab

Bestätigt - Zugang - Alexander Coßmann - ASV Hamm-Westfalen - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(19.06.2024) Der ASV Hamm-Westfalen hat auch die letzte freie Personalstelle zur Saison 2024/25 besetzt. Zu Wochenmitte gab der Handball-Zweitligist die Verpflichtung von Alexander Coßmann, der zuletzt beim FC Barcelona zum Einsatz kam, bekannt.

Wisla Plock sichert sich isländischen Nationaltorwart

Bestätigt - Zugang - Viktor Hallgrímsson - Wisla Plock - Polen - Männer - Superliga

(18.06.2024) Wisla Plock hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der polnische Meister verstärkt seinen Kader zwischen den Pfosten mit einem hochkarätigem Neuzugang: Viktor Hallgrímsson.

Ex-Melsunger Balomenos wird Cheftrainer in Österreich

Bestätigt - Zugang - Spyros Balomenos - HSG Holding Graz - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(18.06.2024) Der Ex-Melsunger Spyros Balomenos wird Cheftrainer des österreichischen Erstligisten HSG Holding Graz. Zuvor war er bei den Roomz Jags Vöslau und in Griechenland tätig. Balomenos sei der "Wunschkandidat" gewesen, so Graz-Manager Michael Schweighofer.

Spanischer Vize-Meister sichert sich Spielmacher-Talent und verleiht es direkt

Bestätigt - Zugang/Leihe - Piotr Mielczarski - Bidasoa Irun/BM Guadalajaras - Spanien - Männer - Liga Plenitude

(18.06.2024) Der spanische Vize-Meister Bidasoa Irun verpflichtet das polnische Spielmacher-Talent Piotr Mielczarski. Er kommt aus Polen vom Zweitligisten SMS Kielce und wird für die Saison 2024/2025 an den Aufsteiger und Liga-Konkurrenten BM Guadalajara ausgeliehen. Der 18-jährige Mielczarski wurde im August 2023 von Trainer Marcin Lijewski bereits in die polnische A-Nationalmannschaft berufen.

Linksaußen wechselt vom Drittliga-Absteiger in Spaniens 1. Liga

Bestätigt - Zugang - Nikolas Zarikos - TM Benidorm - Spanien - Männer - Liga Plenitude

(18.06.2024) Der TV Homburg hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga einige Spieler verabschiedet. Einer der Abgänge, Nikolas Zarikos, hat nun einen neuen Klub in Spanien gefunden.

Cleopatre Darleux mit Absage an Metz

Gerücht - Zugang - Cleopatre Darleux - Metz - Frankreich - Frauen - Division 1

(18.06.2024) Die Torhüterin der französischen Nationalmannschaft, Cleopatre Darleux, wurde von Metz umworben, lehnte ein Angebot des französischen Meisters ab. Das berichtet die L'Equipe.

BSV Sachsen Zwickau erweitert Trainerteam

Bestätigt - Zugang - Thomas Müller - BSV Sachsen Zwickau - Deutschland - Frauen - 1. Bundesliga

(18.06.2024) Thomas Müller verlässt nach 14 Jahren den SV Union Halle-Neustadt und wechselt in diesem Sommer zum Erstligisten BSV Sachsen Zwickau. Müller verstärkt das Trainerteam der Sächsinnen als Torwarttrainer.

Allison Pineau nach Metz

Bestätigt - Zugang - Allison Pineau - Metz - Frankreich - Frauen - Division 1

(18.06.2024) Die französische Star-Spielmacherin Allison Pineau zieht es nach Metz: Die 35-Jährige, die eigentlich in diesem Sommer ihre Karriere beenden wollte, hat beim Double-Sieger einen Einjahresvertrag unterschrieben. Sie wechselt vom slowenischen Klub Krim Mercator zurück in ihre Heimat.

HSG Rodgau Nieder-Roden verpflichtet Rückraumspielerin mit Drittligaerfahrung

Bestätigt - Zugang - Amy Blümel - HSG Rodgau Nieder-Roden - Deutschland - Frauen - 3. Liga

(18.06.2024) Die Damenmannschaft vom HSG Rodgau Nieder-Roden hat mit Amy Blümel den vierten von insgesamt fünf Neuzugängen für die kommende Saison präsentiert. Die 19-jährige Rückraumspielerin kommt von der HSG Gedern/Nidda.

Wolff kann sich Bundesliga-Rückkehr gut vorstellen

Gerücht - Zugang - Andreas Wolff - SC Magdeburg - Deutschland - 1. Handball-Bundesliga

(18.06.2024) Seit Wochen gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Andreas Wolff zum SC Magdeburg. Nun spricht der Keeper erstmals über eine mögliche Rückkehr nach Deutschland.

Schwedischer Erstligist präsentiert neuen Trainer

Bestätigt - Zugang - Andreas Stockenberg - Önned HK - Schweden - Männer - 1. Liga

(18.06.2024) Önned HK geht mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Der Klub bestätigte auf seiner Webseite die Gerüchte, dass Andreas Stockenberg ab diesem Sommer das Amt des Cheftrainers übernehmen wird. "Mir gefällt, was der Verein will und anstrebt und ich möchte in einem Umfeld sein, in dem man mit den Besten konkurriert und der Beste sein möchte", sagte der neuen Trainer über seine neue Aufgabe.

HSG Xentis Bärnbach/Köflach holt Jugendspieler zurück

Bestätigt - Zugang - Moritz Fall - HSG Xentis Bärnbach/Köflach - Österreich - Männer - 1. Liga

(18.06.2024) Mit Moritz Fall verpflichtet die HSG Xentis Bärnbach/Köflach den zweiten Linkshänder für die kommende Spielzeit. Nach zwei Saisonen bei HIB Handball Graz zieht es den gebürtigen Weststeirer sportlich wieder zurück in die Heimat zu seinem Jugendverein. Fall begann im Jahr 2012 in Köflach mit dem Handballsport und kann auf der rechten Rückraumposition sowie Rechtsaußen eingesetzt werden.

Kadetten Schaffhausen verplichten Torwarttrainer von RK Nexe

Bestätigt - Zugang - Ninoslav Pavelic - Kadetten Schaffhausen - Schweiz - Männer - 1. Liga

(18.06.2024) Ninoslav Pavelic ist ab der kommende Saison der neue Torhütertrainer der Kadetten Schaffhausen. Der 51-jährige Kroate stößt nach sieben Jahren beim Spitzenclub RK Nexe sowie jahrelanger Arbeit bei der kroatischen und der nordmazedonischen Nationalmannschaft zu den Munotstädtern. Bei Nexe und auch der kroatischen Nationalmannschaft arbeitete er bereits mit Kadetten-Headcoach Hrvoje Horvat zusammen.

Von Leipzig nach Halle: Linksaußen wechselt innerhalb der Bundesliga

Bestätigt - Zugang - Jenny Illge - SV Union Halle-Neustadt - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(18.06.2024) SV Union Halle-Neustadt ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Bundesligist verpflichtet mit Jenny Illge eine junge Linksaußenspielerin von Ligakonkurrenten HC Leipzig.

Sergei Kosenkov nach Wolgograd

Bestätigt - Zugang - Sergei Kosenkov - Wolgograd - Russland - Männer - 1. Liga

(17.06.2024) Der frühere russische Nationalspieler Sergei Kosenkov wechselt innerhalb der russischen Liga. Der 37-jährige Linksaußen kehrt von Dynamo Astrakhan in seine Heimat nach Wolgograd zurück, wo er auf der Handball-Akademie den Durchbruch schaffte.

Vierter Zugang für SG 09 Kirchhof

Bestätigt - Zugang - Gabriela Alexandra Vrabie - Kirchhof - Deutschland - 3. Liga Frauen

(17.06.2024) Die SG 09 Kirchhof hat nach dem Abstieg aus der 2. Handball Bundesliga Frauen den vierten Neuzugang präsentiert. Gabriela Alexandra Vrabie kommt von CS Activ Prahova Ploiesti aus der 2. rumänischen Liga. "Unsere Wunschspielerin soll für mehr Tore von der rechten Seite sorgen. Dies ist zwingend nötig, um eine gute Rolle mit der neuen jungen Mannschaft in der kommenden Saison spielen zu können", so Managerin Renate Denk.

Zuvor hatte Kirchhof Abwehrspezialistin Dana Krömer (Thüringer HC), Rückraumspielerin Sidney Bätz (Bayer Leverkusen) und Kreisläuferin Merle Pause (HSG Blomberg-Lippe) verpflichtet. Mit Aleksandra Orowicz (Sport-Union Neckarsulm), Greta Kavaliauskaite (Handballpause), Dana Centini, Yan Li Stannies, Lotte Iker, Agustina Jaén Loro, Anamarija Boras und Julie Hafner (alle Ziel unbekannt) haben acht Spielerinnen den Club verlassen.

Ystad verkündet Gespannspartner von Ekberg

Bestätigt - Zugang - Oskar Andersson, Niclas Ekberg - Ystad - Männer - Schweden - 1. Liga

(17.06.2024) Niclas Ekberg kehrt in diesem Sommer in seine schwedische Heimat zurück. Der einstige Rechtsaußen wird für den Ystads IF auflaufen. Der Top-Klub hat nun verkündet, dass Oskar Andersson gemeinsam mit dem Routinier auf dem Flügel spielen wird.

Linksaußen von Kolstad wechselt in die zweite Liga

Bestätigt - Abgang - Sander Rønning - Kolstad - Norwegen - Männer - REMA 1000-ligaen

(17.06.2024) Kolstad trennt sich in diesem Sommer mit Sander Rønning von einem ihrer jungen Linksaußen. Der langjährige Spieler des norwegischen Meisters wechselt in die zweite Liga.

HSG Xentis Bärnbach/Köflach bindet Rückraumtrio

Bestätigt - Verlängerung - Jakob Smon, Markus Cichy, Alex Gollner - HSG Xentis Bärnbach/Köflach - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(17.06.2024) Die HSG Xentis Bärnbach/Köflach stellt die Weichen für die kommende Saison. Der Klub, dem unter der Leitung von Robert Weber der Klassenerhalt in der österreichischen Liga geglückt ist, kann auch in der kommenden Saison auf sein Rückraumtrio Jakob Smon, Markus Cichy und Alex Gollner setzen.

HSG Krefeld Niederrhein verpflichtet Gummersbacher Nachwuchsspieler

Bestätigt - Zugang - Joris Lehmann - HSG Krefeld Niederrhein - Deutschland - Männer - 3. Liga

(17.06.2024) Die HSG Krefeld Niederrhein ist auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden. Für die vakante Position im Rückraum verpflichtete der Drittligist mit Joris Lehmann einen Nachwuchsspieler aus Gummersbach.

Norweger wechselt aus Melsungen nach Dänemark

Bestätigt - Zugang - Sindre Aho - Ribe-Esbjerg HH - Dänemark - Männer - Håndboldligaen

(16.06.2024) Der norwegische Mittelmann Sindre Aho schließt sich nach Vertragsende bei der MT Melsungen dem dänischen Halbfinalisten der Meisterschafts-Play-Offs, Ribe-Esbjerg HH, an. Nach einer starken Saison will der Erstligist den eigenen Aufschwung so fortsetzen.

RK Nexe Našice holt sieben Neuzugänge

Bestätigt - Zugang - Tin Lucin, Kresimir Kozina, Janek Klimkow, Ibrahim Haseljic, Aleksandar Cenic, Lucian Kracjar, Antun Saric - RK Nexe Našice - Kroatien - Männer - Premijer Liga

(16.06.2024) RK Nexe Našice treibt den Umbruch voran und hat sieben Neuzugänge vorgestellt. Mit Tin Lucin von Wisla Plock und Kresimir Kozina von Frisch Auf Göppingen sind auch zwei international bekannte Namen Teil der Spieler, die sich dem kroatischen Topclub anschließen. Auch Klimkow und Haseljic spielen in ihren Nationalmannschaften, weiteren Spielern wird großen Potenzial attestiert.

David Davis wird Pascual-Nachfolger in Bukarest

Bestätigt - Zugang - David Davis - Dinamo Bukarest - Rumänien - Männer - Liga Nationala

(16.06.2024) Trainer David Davis wird beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest Nachfolger von Xavier Pascual, der mit Telekom Veszprem in Verbindung gebracht.

Mario Tanoski unterschreibt bei Vardar Skopje

Bestätigt - Zugang - Mario Tanoski - Vardar Skopje - Nordmazedonien - Männer - 1. Liga

(16.06.2024) Mario Tankoski kehrt aus Bitola nach Skopje zurück, wo er bereits für Metalurg Skopje tätig war. Er freut sich, dass es "nach mehreren erfolglosen Versuchen" nun mit einem Vertrag bei Vardar geklappt hat. "Ich hoffe, dass ich das Vertrauen rechtfertigen kann", so der neue Mittelmann.

Györ verlängert auch mit Co-Trainer Bregar

Bestätigt - Verlängerung - Uros Bregar - Györi Audi ETO KC - Ungarn - Frauen - NB1

(16.06.2024) Champions-League-Sieger Györ setzt weiter auf sein Interimsduo: Nachdem schon der Vertrag mit Trainer Johansson verlängert wurde, hat nun auch sein Co-Trainer Bregar ein neues Arbeitspapier unterschrieben.

Nachfolger schon fix: Co-Trainer Kohnagel verlässt den VfL Potsdam

Bestätigt - Abgang - Per Oke Kohnagel - 1. VfL Potsdam - Deutschland - Männer - Bundesliga

(16.06.2024) Beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam wird in der neuen Saison nicht nur ein neuer Cheftrainer, sondern auch ein neuer Co-Trainer an der Seitenlinie sitzen. Der Nachfolger von Per Oke Kohnagel steht schon fest: Norman Flödl und er tauschen die Jobs. Flödl kommt von der A-Jugend der Füchse Berlin.

Gudmundsson bleibt bis 2027 in Dänemark

Bestätigt - Verlängerung - Gudmundur Gudmundsson - Fredericia HK - Dänemark - Männer - Håndboldligaen

(15.06.2024) Gudmundur Gudmundsson hat seinen Vertrag beim dänischen Club Fredericia HK bis 2027 verlängert. Eigentlich war das Arbeitspapier des Isländers bis 2025 datiert, als Antwort auf den sportlichen Erfolg folgen nun zwei weitere Jahre. Gudmundsson hatte den FHK in der abgelaufenen Saison ins Meisterschaftsfinale geführt.

RK Celje holt portugiesischen Nationaltrainer

Bestätigt - Zugang - Paulo Pereira - RK Celje - Slowenien - Männer - Liga NLB

(15.06.2024) Der RK Celje hat den Umbruch mit der Verpflichtung von Paulo Pereira fortgeführt. Der portugiesische Nationaltrainer ist ab Sommer in Doppelfunktion als Coach bei Portugal und Celje tätig und soll den strauchelnden Topclub wiederbeleben. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Tatabanya holt französischen Außen

Bestätigt - Zugang - Baptiste Damatrin - Tatabanya - Ungarn - Männer - K&H Liga

(15.06.2024) Der ungarische Erstligist Tatabanya hat den Nachfolger für den an die Seitenlinie auf den Trainerposten wechselnden Cristian Ugalde in Frankreich gefunden. Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite bestätigte, kommt Baptiste Damatrin von Nantes nach Tatabanya.

Victor Kireev kehrt nach Russland zurück

Bestätigt - Abgang - Victor Kireev - Füchse Berlin - Deutschland - Männer - Bundesliga

(15.06.2024) Victor Kireevs Abgang aus Berlin steht schon länger fest. Nun hat der Russe im Interview mit den Füchsen Berlin bekanntgegeben, zu seiner Familie nach Russland zurückkehren zu wollen. Wohin es ihn zieht, ist dabei noch unklar. Kireev stellte aber klar: "Ich bin mir sicher, dass ich weiterhin Handball spiele."

Neuer Trainer für Unterbau der TSV Hannover-Burgdorf

Bestätigt - Zugang - Pedro Alvarez - TSV Burgdorf - Deutschland - Männer - Regionalliga

(14.06.2024) Nach dem Abstieg aus der 3. Handball Liga wird der Portugiese Pedro Alvarez die U23 der TSV Burgdorf durch die kommende Regionalligasaison führen. "Ich bin mit dieser Lösung überglücklich", sagt Heidmar Felixson, der als Interimslösung fungiert hatte.

Mladen Krsmancic nach Skopje

Bestätigt - Zugang - Mladen Krsmancic - Vardar Skopje - Nordmazedonien - Männer - 1. Liga

(14.06.2024) Im Rückraum vermeldet Vardar Skopje die Verpflichtung eines erfahrenen Mannes: Mladen Krsmancic, der vorher unter anderem für Anaitasuna in Spanien spielte, kommt aus Ungarn, wo er zuletzt für Csurgoi auflief, zum nordmazedonischen Rekordmeister.

Aus für Momir Ilic in Veszprem

Bestätigt - Abschied - Momir Ilic, Péter Gulyás - Telekom Veszprem - Ungarn - Männer - K&H Liga

(14.06.2024) Die Spekulationen über das Aus für Momir Ilc als Trainer von Veszprem haben sich bestätigt. Der ungarische Meister bestätigte, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Während die Zukunft von Momir Ilic offen ist, wird Co-Trainer Péter Gulyás Aufgaben in der Akademie des Vereins übernehmen. Als Nachfolger wird in der Gerüchteküche Xavier Pascual gehandelt.

Bayer Dormagen verleiht Luis Pauli

Bestätigt - Zweitspielrecht - Luis Pauli, Maximilian Schmidt - Bayer Dormagen, TuS 82 Opalden - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(14.06.2024) Bayer Dormagen stattet Luis Pauli mit einem Zweitspielrecht aus, der 20-jährige Außen wird kommende Saison für den TuS 82 Opladen in der 3. Liga auflaufen. Zudem wurde auch das Zweitspielrecht von Maximilian Schmidt verlängert.

Matija Mircic bleibt in Krefeld

Bestätigt - Verlängerung - Matija Mircic - HSG Krefeld - Deutschland - Männer - 3. Liga

(14.06.2024) Matija Mircic wird auch weiterhin das Trikot der HSG Krefeld Niederrhein tragen. Der 24-jährige kam 2020 vom TSV Bayer Dormagen zu den Eagles und konnte sich, so der Verein, "in den letzten Jahren von einem jungen Talent zu einer wichtigen Säule im Eagles Kader hocharbeiten".

Linkshänder für TuSEM Essen

Bestätigt - Zugang - Lev Szuharev - TuSEM Essen - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(14.06.2024) Lev Szuharev verstärkt in der kommenden Saison TuSEM Essen. Der 23-jährige Ungar, der vom ungarischen Erstligisten Fejer-Bal Veszprem kommt, hat beim Zweitligisten einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

HSV Hamburg sichert sich Kieler Talent

Bestätigt - Zugang - Ben Levermann - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Bundesliga

(14.06.2024) Der Handball Sport Verein Hamburg verstärkt sich mit Handball-Talent Ben Levermann. Der 18-Jährige wechselt vom Nachwuchs des THW Kiel in die Hansestadt. Er hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und wird, so der HSV, "zum Profi-Kader gehören, aber auch Spielpraxis bei den Nachwuchsteams sammeln".

ASV Hamm-Westfalen holt Füchse-Kreisläufer

Bestätigt - Zugang - Jann Keno Jacobs - ASV Hamm-Westfalen - Deutschland - Männer - 2. Bundesliga

(14.06.2024) Der ASV Hamm-Westfalen hat sich zur kommenden Saison mit Jann Keno Jacobs von den Füchsen Berlin verstärkt. Der talentierte Kreisläufer stand über die gesamte Spielzeit im Kader der ersten Mannschaft und war so Teil des Teams, das die Vizemeisterschaft in der Bundesliga erringen konnte. Jacobs hat einen Zweijahresvertrag bei den Hammern unterschrieben.

» weitere Infos zum Transfer von Jann Keno Jacobs

Rhein-Neckar Löwen trennen sich von Kettemann

Bestätigt - Abschied - Jennifer Kettemann - Rhein-Neckar Löwen - Deutschland - Männer - Bundesliga

(14.06.2024) Die Rhein-Neckar Löwen haben sich von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann getrennt. Nach einer verkorksten Spielzeit müssen sich die Mannheimer also auch auf Führungsebene neu aufstellen, eine Interimslösung steht bereits fest. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

» Stimmen und Infos zum Abschied von Jennifer Kettemann

Krim Ljubljana verpflichtet senegalesische Kreisläuferin

Bestätigt - Zugang - Hawa N'Diaye - Krim Ljubljana - Slowenien - Frauen - Slowenische Liga

(14.06.2024) Der RK Krim kann in der 30. Saison in Folge in der Elite-EHF Champions League auf die senegalesische Nationalspielerin Hawa N'Diaye zählen, eine neue Verstärkung auf der Position der Kreisläuferin, die bis 2026 beim Verein unter Vertrag steht.

» weitere Informationen zum Wechsel von Hawa N'Diaye

Pick Szeged holt schwedischen Rückraumshooter

Bestätigt - Zugang - William Bogojevic - Pick Szeged- Ungarn - Männer - K&H Liga

(14.06.2024) Pick Szeged hat sich zur kommenden Saison mit dem schwedischen Rechtshänder William Bogojevic vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg verstärkt. Der Rückraumspieler konnte sich bereits in der abgelaufenen European League-Saison in den Fokus spielen und kennt Trainer Michael Apelgren aus gemeinsamen Zeiten bei Sävehof.

» weitere Informationen zum Wechsel von William Bogojevic

Mainz 05 bindet "emotionale Leaderin"

Bestätigt - Verlängerung - Christin Kühlborn - 1. FSV Mainz 05 - Deutschland - Frauen - 2. Bundesliga

(14.06.2024) Der 1. FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Christin Kühlborn um ein weiteres Jahr verlängert. Die Außenspielerin, die sich in der Hinrunde schwer verletzt hatte, trotzt so ihrem Kreuzbandriss und will in der kommenden Spielzeit eine Führungsrolle einnehmen.

» Infos und Stimmen zur Verlängerung von Christin Kühlborn

Trainer Magnus Andersson kehrt zu Ex-Verein zurück

Bestätigt - Zugang - Magnus Andersson - FC Porto - Portugal - Männer - Andebol 1

(13.06.2024) Magnus Andersson, der ehemalige Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, kehrt zu einem seiner Ex-Vereine zurück. Ein Europapokal-Sieger aus dem Fußball lobt ihn in den höchsten Tönen.

» weitere Infos zur Andersson-Rückkehr

Ex-Bundesligatrainer übernimmt Absteiger

Bestätigt - Zugang - Aðalsteinn Eyjólfsson - Vikingur Reykjavik - Island - Männer - Úrvalsdeild

(13.06.2024) Der ehemalige Bundesligatrainer Aðalsteinn Eyjólfsson hat einen neuen Verein: Der Isländer übernimmt mit Vikingur Reykjavik einen Absteiger.

» mehr Infos zur neuen Eyjólfsson-Aufgabe

Buxtehuder SV verpflichtet 18-jähriges Talent

Bestätigt - Zugang - Lin Lück - Buxtehuder SV - Deutschland - Frauen - 1. Liga

(13.06.2024) Die frisch gebackene A-Jugend-Meisterin Lin Lück schließt sich für mindestens zwei Jahre dem Buxtehuder SV an und wagt mit nur 18 Jahren das Abenteuer Bundesliga. Darüber hinaus hat der BSV zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Bundesliga-Vertrag ausgestattet.

» weitere Infos zum Wechsel von Lin Lück

RK Celje bestätigt Towart-Abschied

Bestätigt - Zugang - Rok Zaponsek - PLER Budapest - Slowenien/Ungarn - Männer - 1. Liga

(13.06.2024) Der personelle Umbruch bei RK Celje in diesem Sommer geht weiter. Nach dem Abschied der beiden Slowenen Mitja Janc und Tim Cokan verlässt auch Torhüter Rok Zaponšek den Klub in Richtung Ausland. Das neue Ziel: PLER Budapest in Ungarn.

» weitere Infos zum Abschied von Rok Zaponšek

Handball Lemgo präsentiert neuen A-Jugend-Trainer

Bestätigt - Christopher Brehl - Handball Lemgo - Deutschland - Männer - Jugendbundesliga

(13.06.2024) Die A-Jugend des TBV Lemgo-Lippe geht mit einem neuen Trainer in die kommende Saison: Nach einer Interimslösung zum Ende der letzten Spielzeit übernimmt der 26-Jährige Christopher Brehl die Mannschaft.

» weitere Infos zur neuen Herausforderung von Christopher Brehl

Kreisläufer kehrt zur HSG Krefeld Niederrhein zurück

Bestätigt - Zugang - Lukas Siegler - HSG Krefeld - Deutschland - Männer - 3. Liga

(13.06.2024) Nächster Neuzugang für die HSG Krefeld Niederrhein: Mit Lukas Siegler verstärkt sich der Drittligist für die erneute Mission Zweitligaaufstieg mit einem Rückraumspieler von Zweitligaabsteiger TuS Vinnhorst.

» weitere Infos zum Transfer von Lukas Siegler

Wisla Plock holt zwei Slowenen

Bestätigt - Zugang - Mitja Janc, Tim Cokan - Wisla Plock - Polen - Männer - Superliga

(12.06.2024) Der polnische Double-Sieger Wisla Plock bedient sich gleich zwei Mal bei Celje und verpflichtet zur Saison 2024/25 mit Mitja Janc und Tim Cokan zwei vielversprechende Slowenen.

» weitere Infos zu den Transfers von Mitja Janc und Tim Cokan

17-jährige Österreicherin wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Bestätigt - Zugang - Philomena Egger - Krim Ljubljana - Slowenien - Frauen - 1. Liga

(12.06.2024) Mit gerade einmal 17 Jahren wagt die österreichische Nationalspielerin Philomena Egger im Sommer den Sprung ins Ausland und wechselt zu Champions-League-Teilnehmer RK Krim Ljubljana nach Slowenien.

» weitere Infos zum Transfer von Philomena Egger

FC Barcelona bindet Erfolgstrainer langfristig

Bestätigt - Verlängerung - Carlos Ortega - FC Barcelona - Spanien - Männer - Liga Plenitude

(12.06.2024) Nur wenige Tage nach dem Triumph im der Champions League stellt der FC Barcelona die Weichen für die Zukunft. Der katalanische Top-Klub verlängert die Zusammenarbeit mit seinem Erfolgstrainer Carlos Ortega langfristig.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Carlos Ortega

Pick Szeged verlängert mit Torwart-Routinier

Bestätigt - Verlängerung - Roland Mikler - Pick Szeged- Ungarn - Männer - K&H Liga

(12.06.2024) In der Sommerpause feilt Pick Szeged weiter an dem Kader für die kommende Saison. Neben zahlreichen Neuzugängen vertraut der ungarische Klub mit Roland Mikler weiter auf einen erfahrenen Torhüter.

» weitere Infos zur Verlängerung von Roland Mikler

HC Erlangen verpflichtet Rückraumspieler aus Lübbecke

Bestätigt - Zugang - Marek Nissen - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(12.06.2024) Der HC Erlangen hat seinen Kader für die kommende Saison im Rückraum verstärkt. Der Handball-Bundesligist verpflichtet mit Marek Nissen einen Rechtshänder vom Zweitligisten TuS N-Lübbecke.

» weitere Infos zum Transfer von Marek Nissen

Drittliga-Trainer übernimmt B-Jugend in Buxtehude

Bestätigt - Matthias Steinkamp - Buxtehuder SV - Deutschland - Frauen - Jugendbundesliga

(12.06.2024) Die weibliche B-Jugend des Buxtehuder SV geht mit einem neuen Trainer in ihre erste Bundesliga- Saison: Matthias Steinkamp (45) tritt die Nachfolge von HBF-Coach Dirk Leun an.

» weitere Infos zur neuen Aufgabe von Matthias Steinkamp

Eigengewächs der Wölfe Würzburg sucht neue Herausforderung

Bestätigt - Abschied - Paul Siegl - Wölfe Würzburg - Deutschland - Männer - 3. Liga

(12.06.2024) Mit Paul Siegl wird ein Eigengewächs der Wölfe Würzburg den Verein in diesem Sommer verlassen. Der Torhüter des Drittligisten hatte um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten.

» Weitere Infos zum Abschied von Paul Siegl

Hamburger Aufstiegsheld wechselt ins Ausland

Bestätigt - Zugang - Thies Bergemann - UHK Krems - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(11.06.2024) Dass er den HSV Hamburg verlassen würde, war seit Ende Mai öffentlich. Nun steht auch der neue Verein von Thies Bergemann fest: Er wechselt ins Ausland, zu UHK Krems nach Österreich.

» weitere Infos zum neuen Verein von Thies Bergemann

Mohamed El-Tayar bleibt in der Bundesliga

Bestätigt - Zugang - Mohamed El-Tayar - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Er spielte trotz des Bundesliga-Abstiegs des HBW Balingen-Weilstetten eine richtig gute Saison: Der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar. Der 28-Jährige wird deshalb auch nächste Saison in der Beletage des deutschen Handballs zwischen den Pfosten stehen.

» weitere Infos zum neuen Verein von Mohamed El-Tayar

Bietigheim hat neuen Geschäftsführer

Bestätigt - Sebastian Götz - SG BBM Bietigheim - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Handball-Topklub Bietigheim, der ab der kommenden Saison unter dem Namen HB Ludwigsburg am Spielbetrieb der Bundesliga und in der Königsklasse teilnehmen wird, klärt eine Personalie. Der neue Geschäftsführer Sebastian Götz sei die "Wunschlösung".

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Boris Zivkovic hat neuen Verein gefunden

Bestätigt - Zugang - Boris Zivkovic - Al-Qurain - Kuwait - Männer - 1. Liga

(11.06.2024) Im Februar reagierte die SG Flensburg-Handewitt auf den Ausfall von Kay Smits und verpflichtete Boris Zivkovic bis zum Saisonende. Jetzt ist die Zukunft des österreichischen Rückraumspieler geklärt, laut ÖHB geht es zu Al-Qurain nach Kuwait.

» weitere Infos zum neuen Verein von Boris Zivkovic

Früherer Bundesligaprofi startet Trainerkarriere

Bestätigt - Neue Aufgabe - Cristian Ugalde - Tatabanya - Ungarn - Männer - K&H Liga

(11.06.2024) Früher als geplant endet die aktive Spielerkarriere von Cristian Ugalde. Der frühere Bundesligaprofi hat in zwei Jahrzehnten mehr als 30 Titel gesammelt. Er bleibt aber bei Tatabanya, nun in neuer Funktion.

» Weitere Infos zur Entscheidung von Cristian Ugalde

HSG Krefeld verlängert mit Rückraumstrategen

Bestätigt - Verlängerung - Tim Claasen - HSG Krefeld - eutschland - Männer - 3. Liga

(11.06.2024) Die HSG Krefeld Niederrhein setzt mit Tim Claasen auch in der kommenden Saison auf einen ihrer Spielmacher, der sich in der vergangenen Saison nach langer Verletzungszeit wieder auf die Platte zurück gekämpft hat.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Tim Claasen

SG Flensburg-Handewitt stellt neuen Torwarttrainer vor

Bestätigt - Zugang - Mats Olsson - SG Flensburg-Handewitt - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Die SG Flensburg-Handewitt hat mit Mats Olsson einen neuen Torwarttrainer, genauer gesagt einen Rückkehrer, der auch schon Kevin Möller und Mattias Andersson trainierte.

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Pelister Bitola bindet zwei ehemalige Bundesligaspieler

Bestätigt - Verlängerung - Bogdan Radivojevic, Nejc Cehte - Pelister Bitola - Nordmazedonien - Männer - Super Liga

(10.06.2024) Nach dem Meisterschaftserfolg in der mazedonischen Liga treibt Eurofarm Pelister Bitola die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran: Mit Bogdan Radivojevic und Nejc Cehte werden zwei ehemalige Bundesligaspieler auch in der kommenden Saison beim nordmazedonischen Meister im Kader stehen. Dazu kommt ein Neuzugang aus Kroatien.

» weitere Infos zu den Planungen von Pelister Bitola

Schweizer Nationalspieler wechselt zu den Eulen Ludwigshafen

Bestätigt - Zugang - Sadok Ben Romdhane - Eulen Ludwigshafen - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(10.06.2024) Die Eulen Ludwigshafen komplettieren vorerst ihren Kader für die kommende Saison 2024/25. Der Zweitligist konnte die möglicherweise letzte offene Planstelle im Kader füllen und holt mit Sadok Ben Romdhane einen Schweizer Jung-Nationalspieler nach Deutschland.

» Weitere Infos zum Transfer von Sadok Ben Romdhane

Rechtsaußen verlässt HC Empor Rostock

Bestätigt - Abschied - Richard Lößner - HC Empor Rostock - Deutschland - Männer - 3. Liga

(10.06.2024) Eine Woche nach dem bitteren Aus in der Aufstiegsrelegation vermeldet der HC Empor Rostock einen weiteren Abgang. Richard Lößner ist der fünfte Abgang bei dem Drittligisten.

» weitere Infos zum Abschied von Richard Lößner

ATSV Habenhausen verpflichtet Drittliga-Torhüter

Bestätigt - Zugang - Leon Johannisson - ATSV Habenhausen - Deutschland - Männer - Oberliga

(10.06.2024) Der ATSV Habenhausen hat für die Saison 2024/25 den Aufstieg in die 3. Liga im Visier. Für diese Mission verpflichteten die Bremer einen Torhüter aus der 3. Liga, Leon Johannisson ist der insgesamt sechste Neuzugang für die kommende Saison.

» weitere Infos zum Transfer von Leon Johannisson

Empor Rostock holt Portugiesen für den Rückraum

Bestätigt - Zugang - Ricardo Silva Magalhães, HC Empor Rostock - Deutschland - Männer - 3. Liga

(09.06.2024) Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen die Zeichen beim HC Empor Rostock auf Angriff: Der Handball-Traditionsklub hat den Portugiesen Ricardo Silva Magalhães verpflichtet.

» Weitere Infos zum Transfer von Ricardo Silva Magalhaes

TV Gelnhausen bindet Talent langfristig

Bestätigt - Verlängerung - Matthis Thanscheidt - TV Gelnhausen - Deutschland - Männer - 3. Liga

(08.06.2024) Drittligist TV Gelnhausen hat Nachwuchstalent Matthis Thanscheidt mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestattet. "Der Halblinke wird in der nächsten Saison sowohl in der A-Jugend spielen als auch für das Juniorenteam in der Oberliga und wird sukzessive für das Drittliga-Team der Rotweißen aufgebaut", so der TVG.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Matthias Thanscheidt

Neuer Job für Uros Zorman

Bestätigt - Zugang - Uros Zorman - RD LL Grosist Slovan - Slowenien - Männer - Liga NBL

(08.06.2024) Der slowenische Handball-Nationaltrainer Uros Zorman übernimmt ab diesem Sommer eine neue Aufgabe: Er wird seinen Heimatverein RD LL Grosist Slovan coachen.

» Weitere Infos zur neuen Aufgabe von Uros Zorman

"Auf beidseitigen Wunsch": HC Erlangen und Raul Alonso trennen sich

Bestätigt - Abschied - Raul Alonso - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(08.06.2024) Der HC Erlangen und Raul Alonso gehen getrennte Wege. Der Handball-Bundesligist will die Position des Sportdirektors auch nicht neu besetzen.

» weitere Infos zum Abschied von Raul Alonso

Kreisläufer kehrt zur HSG Krefeld Niederrhein zurück

Bestätigt - Neuzugang - Niklas Ingenpass - HSG Krefeld - Deutschland - Männer - 3. Liga

(08.06.2024) Nächster Neuzugang für die HSG Krefeld Niederrhein: Der Handball-Drittligist holt mit Niklas Ingenpass einen Kreisläufer zurück.

» weitere Infos zum Transfer von Niklas Ingenpass

TBV Lemgo Lippe schafft auf Schlüsselposition Klarheit

Bestätigt - Verlängerung - Jörg Zereike - TBV Lemgo Lippe - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Der TBV Lemgo Lippe stellt die Weichen für die Zukunft und vermeldet eine Vertragsverlängerung auf einer Schlüsselposition: Geschäftsführer Jörg Zereike unterschrieb vorzeitig und langfristig.

» weitere Infos zur Personalie Jörg Zereike

TSV Bayer Dormagen mit zwei Abgängen

Bestätigt - Abschied - Robin Kremp, Lennard Kull - TSV Bayer Dormagen - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) In der kommenden Saison wird der Zweitligist TSV Bayer Dormagen vorerst zwei Spieler gehen lassen, Linkshänder Robin Kremp und Torhüter Lennard Kull erhalten ein Zweitspielrecht.

» weitere Infos zu den Abgängen

Trotz langfristigem Vertrag: Talent muss Industria Kielce verlassen

Bestätigt - Abschied - Szymon Wiaderny - Industria Kielce - Polen - Männer - Orlen Superliga

(07.06.2024) Polens Vizemeister Industria Kielce hat Planungssicherheit auf der linken Außenbahn. An der Seite von Europameister Dylan Nahi setzt man künftig mit Cezary Surgiel nur noch auf ein Eigengewächs. Mit Szymon Wiaderny muss ein anderes das Team verlassen.

» weitere Infos zu den Planungen von Kielce auf Außen

Frisch Auf Göppingen setzt personelles Ausrufezeichen

Bestätigt - Transfer - Luisa Schulze - Frisch Auf Göppingen - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Frisch Auf Göppingen spricht von einem "Transfercoup". Zur neuen Saison hat der Bundesliga-Aufsteiger mit Luisa Schulze eine erfahrene deutsche Nationalspielerin vom norwegischen Champions League-Teilnehmer Vipers Kristiansand verpflichtet.

» weitere Infos zum Transfer

Sport-Union Neckarsulm präsentiert neuen Co-Trainer

Bestätigt - Zugang - Gernot Drossel - Sport-Union Neckarsulm - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Nach einem wahnsinnigen Endspurt und dem gerade so geschafften Klassenerhalt verkündet Neckarsulm nach und nach Neuzugänge für die neue Saison in der ersten Liga. Nun hat der Verein mit Gernot Drossel seinen neuen Co-Trainer präsentiert.

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Kurpfalz Bären halten Kapitänin

Bestätigt - Verlängerung - Amelie Möllmann - Kurpfalz Bären - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Nach der gewonnenen Relegation ist klar, dass die Kurpfalz Bären auch im nächsten Jahr in der zweiten Liga antreten werden. Nun konnte der Verein auch seine Kapitänin Amelie Möllmann halten.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Amelie Möllmann

Füchse Berlin klären Trainerfrage

Bestätigt - Verlängerung - Susann Müller - Füchse Berlin - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(06.06.2024) Der Frauen-Zweitligist Füchse Berlin hat die Trainerfrage geklärt. "Wir machen in der nächsten Saison einen personellen Umbruch und ich kann mir keine bessere Trainerin für dieses Vorhaben vorstellen", so Managerin Britta Lorenz zum Verbleib von Susann Müller.

» weitere Infos zur Trainerentscheidung

Bergischer HC setzt auf Trainer-Duo

Bestätigt - Arnor Thor Gunnarssson, Markus Pütz - Bergischer HC - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(05.06.2024) Im Rahmen einer großen Pressekonferenz hat der Bergische HC zu vielen Fragen Stellung genommen - u.a. hat der Tabellen-17. der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekanntgegeben, dass er in der kommenden Spielzeit auf das Trainer-Duo Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz setzt.

» Weitere Infos zur Trainerentscheidung des Bergischen HC

TuS Lintfort sichert sich niederländische Talente

Bestätigt - Zugänge - Eline Veltrop, Nyah Metz - Tus Linfort - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(05.06.2024) Der TuS Lintfort hat seine Personalplanungen mit mittlerweile sechs Neuzugängen praktisch abgeschlossen. Als letzte Spielerinnen präsentierten die Handballerinnen vom Niederrhein mit Eline Veltrop und Nyah Metz wieder zwei Talente aus den Niederlanden.

» weitere Infos zu den Transfers

HC Erlangen setzt weiter auf Johannes Sellin

Bestätigt - Verbleib - Johannes Sellin - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) "Der HC Erlangen und Johannes Sellin haben sich auf die Verlängerung des Vertrages als Cheftrainer bis Sommer 2026 verständigt", so der Bundesligist auf seiner Homepage in einer kurzen "Breaking News" zu einer entscheidenden Weichenstellung.

» weitere Infos zur Trainerentscheidung des HC Erlangen

Sport-Union Neckarsulm holt niederländische U20-Nationalspielerin

Bestätigt - Zugang - Lynn Holtman - Sport-Union Neckarsulm - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) Mit der Verpflichtung der niederländischen U20-Nationalspielerin Lynn Holtman besetzt die Sport-Union Neckarsulm die letzte planmäßige Position im Kader.

» Weitere Infos zum Transfer von Lynn Holtman

TuS N-Lübbecke verlängert vorzeitig mit Kapitän

Bestätigt - Verlängerung - Jo Gerrit Genz - TuS N-Lübbecke - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) Gute Nachricht für die Fans des Handball-Zweitligisten TuS N-Lübbecke: Die Ostwestfalen haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Jo Gerrit Genz vorzeitig verlängert.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Jo Gerrit Genz

Veszprem will Ilic durch Star-Trainer ersetzen

Im Gespräch - Fragezeichen - Momir Ilic - KC Veszprem - Ungarn - Männer - K&H Liga

(03.06.2024) Die Zeit von Momir Ilic bei Telekom Veszprem scheint sich dem Ende zu zu neigen. Trotz dem gewonnen Double soll er einem Medienbericht zu Folge vor dem Aus stehen. Sein Nachfolger soll dabei ein prominenter Name sein.

» weitere Infos zum möglichen Trainerwechsel

Handball-Keeper verkündet Rücktritt

Bestätigt - Rücktritt - Dario Quenstedt - TSV Hannover-Burgdorf - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Nach dem sein Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf nicht verlängert wurde, zieht mit Dario Quenstedt ein ehemaliger Nationalspieler nun die Konsequenzen und beendet seine Karriere.

» Weitere Infos zum Karrierende von Dario Quenstedt

Trotz Kreuzbandriss: HL Buchholz 08-Rosengarten holen Rechtsaußen

Bestätigt - Zugang - Franziska Fischer - HL Buchholz-Rosengarten - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Die HL Buchholz 08-Rosengarten verpflichten zur kommenden Saison eine Rechtsaußen des Erstliga-Absteigers SV Union Halle-Neustadt. Das Besondere: Der Tabellensiebte der 2. Handball Bundesliga Frauen holt mit Franziska Fischer eine derzeit verletzte Spielerin.

» Weitere Infos zum Transfer vonFranziska Fischer

Dino Corak beendet vorerst Profi-Karriere

Bestätigt - Rücktritt - Dino Corak - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Dass Kreisläufer Dino Corak den Handball Sport Verein Hamburg am Saisonende verlassen wird, wurde vergangene Woche öffentlich. Nun verabschiedet sich der 29-Jährige zumindest vorerst aus dem Profi-Handball.

» weitere Infos zum Karrierende von Dino Corak

Fynn Hangstein verlässt Lübbecke in Richtung 1. Liga

Bestätigt - Zugang - Fynn Hangstein - ThSV Eisenach - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(02.06.2024) Nach nur einer Saison beendet Fynn Hangstein sein Engagement beim TuS N-Lübbecke. "Der Mittelmann wird sich auf eigenen Wunsch zur Saison 2024/25 wieder dem ThSV Eisenach anschließen, von dem er zum 1. Juli 2023 zum TuS N-Lübbecke gewechselt war", so der Verein in einer Pressemeldung.

» weitere Infos zum Transfer von Fynn Hangstein

BVB-Talent wechselt zum Lokalrivalen

Bestätigt - Zugang - Lyna Schwarz - ASC 09 Dortmund - Deutschland - Frauen - Oberliga

(02.06.2024) Der Oberligist ASC 09 Dortmund verstärkt sich zur neuen Saison mit einem jungen Talent aus dem Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund. Lyna Schwarz bleibt damit in der Stadt.

» Weitere Infos zum Transfer von Lyna Schwarz

TV Großwallstadt hält Winter-Transfer

Bestätigt - Verlängerung - Lars Röller - TV Großwallstadt - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(02.06.2024) Zweitligist TV Großwallstadt hat die Vertragsverlängerung mit Kreisläufer Lars Röller vermeldet und wird demnach mit einem Kreisläufertrio in die neuen Spielzeit gehen.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Lars Röller

Neues Trainer-Duo für SV Union Halle-Neustadt

Bestätigt - Zugang - Ines Seidler, Felix Gühlcke, SV Union Halle-Neustadt - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(01.06.2024) Der SV Union Halle-Neustadt muss als Drittletzter der Handball Bundesliga Frauen den Weg in die Zweitklassigkeit antreten und richtet sich dafür sportlich neu aus. Die Nachfolge von Trainer Till Wichers und Interimstrainer Jan-Henning Himborn ist geklärt: Mit Ines Seidler und Felix Gühlcke setzt der Verein auf regionale Persönlichkeiten.

» Weitere Infos zur Personalentscheidung

Orlen Wisla Plock nach Double mit mehreren Abgängen

Bestätigt - Abschiede - Orlen Wisla Plock - Polen - Männer - Orlen Superliga