5.300 Zuschauer bei Krefeld gegen Korschenbroich

In der Staffel Süd-West der 3. Handball Liga hat sich Spitzenreiter HSG Krefeld Niederrhein auch von der großen Kulisse von 5.300 Zuschauern nicht beeindrucken lassen: Der Favorit gewann in der Yayla-Arena das Niederrhein-Derby gegen den TV Korschenbroich.

In der 3. Handball-Liga Süd-West hat das Niederrhein-Derby zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und dem TV Korschenbroich 5.300 Zuschauer angelockt. Der Tabellenführer aus Krefeld, der das Spiel 37:26 (17:15) gewann, war eigens für das Spiel in die Yayla-Arena ausgewichen, in der sonst Eishockey-Zweitligist Krefeld Pinguine seine Heimspiele austrägt.



Die Vorzeichen für den Vergleich der beiden Teams vom Niederrhein waren glasklar. Der ungeschlagene Tabellenführer HSG Krefeld Niederrhein, lediglich mit einem Minuspunkt aufgrund des Hinrunden-Unentschiedens gegen den Zweiten TV Gelnhausen, empfing das Kellerkind aus Korschenbroich.

Die abstiegsbedrohten Gäste aus Korschenbroich boten dabei am Samstagabend lange harte Gegenwehr. "Heute möchte ich gar nicht groß über das Ergebnis sprechen, denn ich finde, dass wir heute ein Riesenspiel absolviert haben", sagte TVK-Coach Frank Berblinger. Knapp 500 Zuschauer hatten die Korschenbroicher mitgebracht.



Krefeld mit gutem Start

Die HSG konnte personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: Analog zur Vorwoche standen lediglich Lars Jagieniak und Tim Claasen nicht zur Verfügung. Schmetz setzte zu Spielbeginn auf Sven Bartmann im Tor sowie Cedric Marquardt, Christopher Klasmann, Jörn Persson, Lucas Schneider, Tim Hildenbrand und Niklas Ingenpaß im Feld.

Ohne die beiden verletzten Milan Müller und Steffen Brinkhues musste hingegen TVK-Coach Frank Berblinger auskommen. Auch Linkshänder Henrik Schiffmann wurde aufgrund von Wadenproblemen geschont. Erneut mit im Kader war Philip Schneider, zudem debütierte der erst 17-Jährige Magnus Berblinger. Im Januar wurde das Erwachsenenspielrecht vom Bergischen HC, bei dem der Keeper noch in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) spielt, an den TV Korschenbroich abgetreten.

Die Partie begann vor großer Kulisse mit einem Highlight, als die HSG gleich den ersten Angriff per Kempa-Trick abschloss. Cedric Marquardt wurde auf Linksaußen wunderbar freigespielt, sprang in den Wurfkreis und bediente Rechtsaußen Tim Hildenbrand mustergültig, der zum 1:0 einwarf.

Während die HSG angetrieben durch Jörn Persson, der zum 2:0 und 3:0 einnetzen konnte, nachlegte, zeigten sich die Gäste zunächst beeindruckt von der Kulisse. Technische Fehler reihten sich zu Beginn aneinander, sodass die HSG nach knapp acht Minuten bereist mit 6:1 in Front lag.

Korschenbroich findet ins Spiel

Doch die Gäste kamen in der Folge besser ins Spiel: Korschenbroich verkürzte nach knapp 20 Minuten erstmals auf drei Tore, als der ehemalige Krefelder Max Zimmermann von Linksaußen das 11:8 erzielte. Und diesen Abstand hielt der Außenseiter, mit einem 18:15 ging es in die Kabinen.

Die zweite Hälfte sollte zunächst ein Spiegelbild der Schlussphase der ersten Halbzeit darstellen. Die Gastgeber blieben zwar in Front - und das auch größtenteils ohne in Gefahr zu geraten - doch gelang es zunächst nicht, sich entscheidend abzusetzen. Das sollte sich ab der 42. Minute ändern, als die Gelb-Schwarzen den Treffer Lucas Schneiders zum 24:20 als Initialzündung verstanden.

Krefeld mit Serie

Innerhalb von neun Minuten erhöhten die Eagles auf 32:22, die erste Zehn-Tore-Führung der Partie, die Rechtsaußen Mike Schulz per Heber besorgte. Krefeld gab nun den Ton an, insbesondere der Rückraum überzeugte hierbei auf ganzer Linie.

Der TVK mühte sich, doch Krefeld behielt das Heft auch in der Folge in der Hand. Unter dem Jubel der rund 5.300 Zuschauer verabschiedeten sich beide Teams schlussendlich mit einem 37:26. Durch den zehnten Sieg im zehnten Heimspiel thronen die Eagles weiterhin an der Tabellenspitze und führen diese vor dem ebenfalls erneut siegreichen TV Gelnhausen an.

"Krefeld verfügt natürlich über eine andere Qualität, konnte anders wechseln und da ist es klar, dass sie hinten raus mehr Körner gehabt haben. Wir haben heute gute Werbung für unseren Verein und für uns als Mannschaft machen und unsere Fans hatten sicherlich auch viel Spaß", so ein sichtlich zufriedener Frank Berblinger nach dem Spiel weiter.

HSG Krefeld Niederrhein - TV Korschenbroich 37:26 (18:15)