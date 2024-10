DAZN und Pluto TV haben in ihrer bereits bestehenden Kooperation auch einen kostenfreien Handball-Channel gestartet, unter "DAZN Handball x Pluto TV" wird durchgehend Handball gezeigt - dazu gehören auch über 50 Livespiele pro Saison aus dem Rechtepaket von DAZN, das die Champions League und die European League der Männer und Frauen umfasst. "Mit dem Start eines Kanals, der ausschließlich dem Handball gewidmet ist, bieten wir nicht nur Handballfans exklusive Inhalte kostenlos an, sondern stellen diese Sportart auch neuen Zuschauer*innen auf unserer Plattform vor und sprechen damit verschiedene Interessen an", so Olivier Jollet von Pluto TV.

Heute: Füchse gegen Paris

