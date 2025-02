Nach der 35:36-Niederlage gegen Aalborg gelang dem FC Barcelona in der heimischen Liga mit einem 32:30-Heimsieg über Bidasoa-Irún die Reaktion. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es allerdings einen Schockmoment: Nach einer Parade knickte Gonzalo Perez de Vargas mit dem linken Knie weg, wälzte sich schmerzverzerrt über den Boden und wurde von mehreren Mannschafskollegen von der Platte getragen.



"Gonzalo Pérez de Vargas hat sich im Spiel Barça-Bidasoa eine Bänderverletzung in der linken Kniesehne zugezogen. Der Torhüter wird sich am Montag medizinischen Tests unterziehen, um das genaue Ausmaß der Verletzung zu bestimmen", teilte der FC Barcelona nach der Partie auf Instagram mit.