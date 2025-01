Gegen Schweden überragte Rangel da Rosa wieder einmal: Der 28-Jährige vernagelte sein Tor und legte mit 20 Paraden (48%) den Grundstein für den sensationellen 27:24-Sieg über Schweden. Wie schon beim 29:26 gegen Norwegen wurde da Rosa anschließend zum Player of the Match gewählt. Mit 64 Paraden und einer Quote von 40% steht der brasilianische Keeper auf Rang vier der Toptorhüter.