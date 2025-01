Hertelts Wurzeln liegen beim TB Ratingen und dem TV Krefeld Oppum, mit dem er 1980 westdeutscher Meister in der A-Jugend wurde. Mit der HSG Wülfrath/Ratingen machte er die Lizenzübernahme zu TuRu Düsseldorf mit, schaffte anschließend unter Trainer Horst Bredemeier den Aufstieg in die 1. Bundesliga, den Sprung in den Europapokal und 1989 schließlich in den Europacup.