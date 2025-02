Mit der langfristigen Vertragsverlängerung mit Mathias Gidsel setzten die Füchse Berlin ein Ausrufezeichen. "Es ist nicht nur ein Segen für uns, dass Mathias bei uns bleibt, sondern es ist auch eine Verpflichtung", sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar im Dyn-Format Kretzsche & Schmiso . Man sei das Versprechen eingegangen, dass man die Mannschaft in den kommenden Jahren so aufstelle, "dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen etwas zu gewinnen." » Kretzschmar: Kein Dementi zu Pytlick-Gerüchten Kretzschmar betont: "Ein, zwei Puzzleteile braucht diese Mannschaft noch. Die Basis des Kaders steht". Eines dieser Puzzlestücke könnte Simon Pytlick sein, den Kretzschmar als einen "ganz tollen Spieler" bezeichnet und der bereits in der dänischen Nationalmannschaft ein sensationelles Rückraum-Duo mit Gidsel bildet.

Vranjes: "eine gute Möglichkeit, um ihn zu behalten"

"Ich habe in Flensburg einen Vertrag bis 2027 und ich habe diese Gerüchte nur gehört", sagte Simon Pytlick am Rande des Heimspiels gegen den VfL Gummersbach am Dyn-Mikrofon. Er könne diese Spekulationen "natürlich ausblenden. Ich habe viel Fokus hier in Flensburg. Ich fokussiere mich nur auf dieses Spiel und morgen fokussiere ich auf das nächste Spiel", betont der frischgebackene Weltmeister.