Der 72-Prozent-Mann

Aus München berichtet Sebastian Mühlenhof

"Wenn dein Keeper fast die gesamte zweite Halbzeit über 70 Prozent steht, dann hast du eine sehr gute Chance, die Partie zu gewinnen." Mit diesen Worten lobte Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jakobsen seinen Torhüter nach dessen Sahnetag auf der Pressekonferenz. Dabei dürfte er sich auch bestätigt fühlen, Nielsen den Vorzug vor Kevin Möller gegeben zu haben.

Jahrelang hatte der 27-Jährige den ungeliebten dritten Platz im dänischen Tor eingenommen, obwohl er immer wieder mit Top-Leistungen auf der internationalen Ebene glänzt. Er führte den HBC Nantes mit seinen Paraden bis ins Halbfinale der Champions League, ehe er im Sommer 2022 zum FC Barcelona wechselte. Dort stellt er in diesem Jahr sogar Gonzalo Perez de Vargas in den Schatten, hat er doch mit einer Fangquote von 35,04 Prozent die zweitbeste aller CL-Keeper.

Dementsprechend kam nun auch Jakobsen nicht mehr an Nielsen vorbei. Doch selbst der einstige Trainer der Rhein-Neckar Löwen dürfte nicht mit dieser Leistungsexplosion gerechnet haben, als er in der 25. Minute seinen Schützlingen für den bis dato glücklosen Niklas Landin eingewechselt hat. In den kommenden 20 Spielminuten ließ der Mann aus Aarhus nur einen Wurf von Vit Reichl passieren.

Nielsen bei EM-Debüt "sehr nervös"

"Emil Nielsen ist nicht von dieser Welt", schwärmte Ex-Handballer und jetziger Experte Rasmus Boysen bei X. Diese Worte überraschten nicht, schließlich stand Nielsen zu dem Zeitpunkt bei unglaublichen 87,5 Prozent. "Ich war sehr nervös", gestand er auf Nachfrage von handball-world.

Schließlich war es für ihn sein erster Einsatz bei einer Europameisterschaft. Zwar absolvierte er bereits 2021 bei der WM ein Spiel bei einem Großturnier, "aber das zählt in meinen Augen nicht". Um dieser neuen Situation Herr zu werden, versuchte er, "einfach mein Ding zu machen".

Mit dieser Herangehensweise wurde er zum "Gamechanger", wie der offizielle Turnier-Account befand. Er entnervte reihenweise die Schützen der Tschechen und parierte beispielsweise alle vier Würfe von Matej Klima, der für den SC DHfK Leipzig mit 83 Buden der zweitbeste Torjäger ist. Allan Heine, Trainer von der Frauen-Mannschaft des FTC um Emily Bölk, meinte daher auf X, dass Nielsen "das ganze tschechische Team in der Tasche" habe.

Lobende Worte gibt es auch von einem HBL-Profi. "Emil lässt sich am besten so beschreiben: Wenn er seine Paraden hat, sieht es etwas arrogant aus, weil er sich manchmal kaum bewegt. So kommt er in die Köpfe der Schützen", schildert Simon Pytlick gegenüber handball-world die Stärke seines Landsmann. Für den Halblinken der SG Flensburg-Handewitt ist er "einer der besten Handballtorhüter der Welt".

Hansen drückt auf Euphorie-Bremse nach Nielsen-Show

Doch der Gelobte selbst gab sich trotz seiner starken Quote von 72,2 Prozent bescheiden. "Am Ende ist es egal, wer der Matchwinner ist. Ob es Niklas ist oder ich, wir sind beide glücklich", erläutert er. Zudem reichte er die Blumen direkt an seine Teamkollegen weiter. "Wenn die Abwehr so spielt wie heute und der Torhüter so einen Tag hat wie ich, landet man meistens bei 70 Prozent", meint Nielsen.

Dennoch drückt Mikkel Hansen etwas auf die Euphorie-Bremse. "Es ist schwer zu erwarten, dass dein Torwart in jedem Spiel eine Quote von 70 Prozent hat", erklärt mit einem Lachen gegenüber handball-world. Dennoch ist er "ein klasse Keeper wie auch Niklas".

Mit Duo Landin/Nielsen soll die Mission erster EM-Titel seit 2012 gelingen. "Wir sind einer der Favoriten, aber es gibt auch andere gute Teams", schiebt Nielsen die Rolle des Top-Favoriten etwas von seinem Team. Und dennoch: Mit einem Nielsen in Weltklasse-Form werden sich alle Teams die Zähne an den Dänen ausbeißen.