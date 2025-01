Die Torhüter

So wichtig für Deutschland das Duo Andreas Wolff/David Späth ist, so groß ist für die Dänen die Bedeutung des Gespanns aus Emil Nielsen und Lasse Möller - mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass bei den Dänen Nielsen praktisch immer im Kasten steht.

Sagenhafte 40 Würfe parierte der Keeper, dessen Statur wegen seines gedrungen wirkenden Körpers ein bisschen an Karlsson vom Dach erinnert, in den drei Vorrundenspielen. Die Fangquote von 45 Prozent ist weltklasse. Mit seinen tollkühnen Reflexen bestätigt der Torhüter vom FC Barcelona bei dieser WM bislang das rechtmäßige Erbe des nach Olympia zurückgetretenen Niklas Landin.

Die Rückraumspieler

Hervorzuheben ist dabei sicherlich Mathias Gidsel. Trotz seiner auch erst 25 Jahre hat der Welthandballer von den Füchsen Berlin schon fast alles abgeräumt, was es zu gewinnen gibt: Olympiasieger, zweimaliger Weltmeister, WM- und EM-Torschützenkönig, Olympia-MVP. Auch in Herning spielt Gidsel mit seinen Gegnern bislang Katz und Maus.

Die Trainer

Der bislang letzte Sieg in einem Pflichtspiel gegen das Nachbarland liegt inzwischen neun Jahre zurück. Bei der EM 2016 gab es in der Hauptrunde einen 25:23-Erfolg - am Ende wurde Deutschland Europameister. Ein ähnlicher Ausgang in Herning wäre ganz nach Gislasons Geschmack.