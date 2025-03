In der Vorbereitung auf die Handball-WM der Junioren im Sommer absolviert die U21 von Deutschland zwei Testspiele in Ägypten. Bundestrainer Martin Heuberger hat einen 16-Kader für die Reise zum Afrikameister nominiert.

Für deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaften sind Testspielreisen außerhalb Europas eher die Seltenheit - in der kommenden Woche aber geht es für die U21-Junioren nach Ägypten, wo das Team von Bundestrainer Martin Heuberger am Donnerstag, 13. März, und Samstag, 15. März, zweimal in New Capital (Vorstadt von Kairo) auf den aktuellen Afrikameister trifft.



Dieser hatte bei der Junioren-WM 2023 in Deutschland den zehnten Platz belegt und war 2019 mit der U19 durch einen Finalsieg über Deutschland Weltmeister geworden. Vor der Heim-WM 2023 traf die damalige deutsche Mannschaft hierzulande zweimal auf Ägypten, nun, vor der 2025-er Weltmeisterschaft im Juni in Polen, steht der Gegenbesuch an.

"Vor Weltmeisterschaften ist es wichtig, auch gegen nicht-europäische Gegner zu testen. Deswegen freuen wir uns sehr auf die beiden Spiele gegen eine starke ägyptische Mannschaft. Der Nachwuchs des Männer-Afrikameisters hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt", sagt U21-Bundestrainer Martin Heuberger auf der Homepage des DHB.

16 Spieler nominiert

Der U21-Bundestrainer hat 16 Spieler nominiert, die sich am Montag, 10. März, zum Vorbereitungslehrgang in Großwallstadt treffen werden. Nach dem Vormittagstraining am Mittwoch geht es dann über Frankfurt nach Kairo, wo das Team in New Capital untergebracht ist - nur drei Gehminuten entfernt von der Olympic-Center-Arena, in der die beiden Partien stattfinden.

Am spielfreien Freitag ist neben einer Trainingseinheit auch ein Ausflug zu den Pyramiden von Gizeh geplant. "Wenn man schon einmal dort ist, kann man auch ein bisschen Kulturprogramm absolvieren", sagt der Bundestrainer. Aber auch in Kairo stehen weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, denn: "Bis zur WM haben wir nicht so viel Zeit, da müssen wir jede Minute nutzen", so Heuberger.

Moré und Haake zurück

Im Gegensatz zum Vier-Länder-Turnier in Portugal im Januar stehen die Leistungsträger David Moré von den Rhein-Neckar Löwen und Fritz Haake (Dessau-Roßlauer HV) wieder im Kader, die Anfang des Jahres als Spitzensportler der Sportfördergruppe der Bundeswehr ihre Grundausbildung absolviert hatten.

In Portugal hatten die DHB-Junioren nach schwachem Turnierstart gegen Frankreich (28:34) zwei starke Leistungen gegen den aktuellen U19-Weltmeister und U20-Europameister Spanien (29:29) und zum Abschluss gegen den EM-Zweiten Portugal (35:34) gezeigt.

Spieler wie Linus Kutz (THW Kiel/TSV Altenholz) oder Friedrich Schmitt (SC DHfK Leipzig/Dessau-Roßlauer HV), die im Januar wieder ins Team gerückt waren, stehen nun auch für die Testspiele in Ägypten wieder im Aufgebot. Gleiches gilt für oder Georg Löwen (HSG Wetzlar), der sich in Portugal im ersten Spiel verletzt hatte und nun eine weitere Chance bekommt.

"Grundsätzlich ist das schon unser WM-Kader, aber da kann es auch kurzfristig noch Änderungen geben. Wir beobachten die Spieler im Liga-Alltag sehr genau", sagt Heuberger auf der DHB-Homepage. Bei der WM, die nur eine Woche nach dem Saisonende der Bundesligen vom 18. bis zum 29. Juni in Polen stattfindet, trifft die deutsche Mannschaft in der starken Vorrundengruppe G in Kielce auf Tunesien, Serbien und die Schweiz.

Vom 9. bis zum 11. Mai steht für die U21 der vorletzte Härtetest vor der WM an: Bei der Airport Trophy im schweizerischen Kloten geht es gegen Spanien, Frankreich und Gastgeber Schweiz. Im Rahmen des letzten Vorbereitungslehrgangs in der Sportschule Barsinghausen sind dann noch zwei Länderspiele gegen Portugal geplant, die Spielorte stehen noch nicht fest.

Kader Deutschland für Lehrgang Tests in Ägypten:

Julian Buchele (FA Göppingen / TV Großwallstadt)

Frederik Höler (VfL Potsdam)



Tim Gömmel (HC Erlangen)

Felix Göttler (TuSEM Essen)

Nils Greilich (SC DHfK Leipzig)

Magnus Grupe (Eulen Ludwigshafen/Rhein-Neckar Löwen)

Max Günther (VfL Potsdam)

Fritz Haake (Dessau-Roßlauer HV)

Linus Kutz THW Kiel/TSV Altenholz)

Krischa Leis (TSV Bayer Dormagen)

Georg Löwen (HSG Wetzlar)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen)

Elias Newel (FA Göppingen/HC Oppenweiler/Backnang)

Henri Pabst (THW Kiel/TSV Altenholz)

Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen)

Friedrich Schmitt (SC DHfK Leipzig/Dessau-Roßlauer HV)