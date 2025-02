Sieben Deutsche haben schon einmal den Sprung ins All-Star-Team einer Handball-WM geschafft. Zuletzt waren es Juri Knorr und Andreas Wolff. Nur ein Spieler des DHB wurde mal zum MVP gewählt. Bei den individuellen Auszeichnungen ragen andere Nationen heraus - auch 2025. Ein Blick in die Historie.

Die Ehrung als bester junger Spieler wurde bei der Handball-WM 2023 vom Weltverband erstmalig vergeben - mit Mathias Gidsel war aber auch der MVP und Torschützenkönig vor zwei Jahren erst 23. Zwei Jahre später verteidigte er als erster seit Kyung-Shin Yoon den Titel als bester Schütze und trat mit der zweiten MVP-Auszeichnung in Folge in die Fußstapfen von Mikkel Hansen und anderen Handball-Legenden.



Mikkel Hansen hatte bei der Handball-WM 2011 übrigens mit 23 den Sprung in das All-Star Team geschafft, das gelang beispielsweise 2007 auch Nikola Karabatic und Michael Kraus. Gidsel allerdings unterstreicht mit der Doppelverteidigung mit 25 Jahren unterdessen seine Ausnahmeposition und ist längst auch auf dem Weg zu einer Legende.

Deutscher Torschützenkönig zuletzt 1967

Den besten Torschütze eines Turniers konnte Deutschland zuletzt 1967 stellen, damals teilten sich Herbert Lübking und Hans-Günther Schmidt gemeinsam mit dem damals für Jugoslawien spielenden Kroaten Josip Milkovic, der in den 80er Jahren unter auch den THW Kiel trainierte, die Torjägerkrone. Ansonsten konnten nur Otto Maychrzak (1954) und Hans Theilig (1938) die meisten Turniertore erzielen.

Die All-Star-Teams werden erst seit 1993 regelmäßig gebildet. Drei Jahre zuvor bei der WM 1990 wurde mit Jackson Richardson lediglich der wertvollste Spieler ausgezeichnet. Bei der WM 2009 gab es auch Auszeichnungen für die Mannschaft mit den meisten erzielten Tore und den wenigsten Gegentoren.

Mikkel Hansen ragt heraus

Der Däne Mikkel Hansen ist mit drei Nominierungen als wertvollster Spieler eines Turniers Rekordhalter vor dem Kroaten Ivano Balic, dem Schweden Stefan Lövgren sowie den Franzosen Nikola Karabatic und Jackson Richardson.



Auf einer Stufe mit diesen Legenden ist nun auch Mathias Gidsel, dem es als erster Spieler nach Mikkel Hansen gelang den MVP-Titel zu verteidigen. Bei der Handball-WM 2027 in Deutschland könnte er zu Hansen aufschließen.

Hansen schaffte insgesamt fünfmal den Sprung in ein All-Star-Team, dabei doppelt bei der WM 2021. Er wurde zudem zweimal Torschützenkönig - wie nun auch Mathias Gidsel. Auch Karabatic wurde fünfmal als All-Star geehrt. Viermal in Folge wurde Russlands Linksaußen Eduard Koksharov geehrt.

Frankreich mit meisten All-Stars

Bei den Auszeichungen ist Frankreich mit nunmehr 23 Nominierungen der Konkurrenz weit enteilt. Spanien hat 2023 zu Schweden aufgeschlossen, beide haben nun 16 Ehrungen erhalten. Wobei sich sowohl bei Frankreich wie auch Spanien noch die Teamauszeichnung der WM 2009 auswirkt. Dänemark liegt dank drei Auszeichnungen bei der Handball-WM 2025 mit 16 nun gleichauf - und knapp vor Finalgegner Kroatien, der nach zwei Nominierungen nun bei 15 steht.

Russland (11) ist ebenfalls noch zweistellig, Deuschland (9) und Norwegen (7) liegen dahinter. Polen und Island kommen auf vier Auszeichnungen, Serbische Handballer haben in den Vorgängermannschaften Serbien-Montenegro bzw. Jugoslawien dreimal den Sprung ins All-Star-Team geschafft. Portugal zog mit dem Trio Martim und Franciso Costa sowie Victor Iturriza nach dem ersten Vorstoß in ein Halbfinale bei der Handball-WM 2025 gleich.

Die beiden All-Stars von Katar wurden übrigens beide eingebürgert, Zarko Markovic stammt ursprünglich aus Montenegro und Rafael Capote wurde in Kuba geboren. Capotes Landsleute Rolando Urios und Julian Duranona wechselten erst nach ihrem Sprung ins All-Star-Team die Nationalität und liefen für Spanien bzw. Island noch auf.

Auch Ungarns erster All-Star Carlos Perez wurde auf Kuba geboren, Talant Dujshebaev stammt ursprünglich aus der Sowjetunion (Kirgisistan) und sammelte seine Auszeichnungen wie nun auch Sohn Alex im Trikot von Spanien, für das auch der Serbe Arpad Sterbik später spielen sollte.

All-Stars der Handball-Weltmeisterschaften seit 1990

All-Star-Team Handball-WM 2025

Torwart: Emil Nielsen (DEN)

Linksaußen: Dylan Nahi (FRA)

Rückraum Links: Simon Bøgetoft Pytlick (DEN)

Rückraum Mitte: Martim Costa (POR)

Rückraum Rechts: Ivan Martinovic (CRO)

Rechtsaußen: Mario Sostaric (CRO)

Kreisläufer: Victor Iturriza (POR)

Bester junger Spieler: Francisco Costa (POR)

MVP: Mathias Gidsel (DEN)



All-Star-Team Handball-WM 2023

Torhüter: Andreas Wolff (GER)

Linksaußen: Angel Fernandez Perez (ESP)

Rückraum Links: Simon Bøgetoft Pytlick (DEN)

Rückraum Mitte: Nedim Remili (FRA)

Rückraum Rechts: Alex Dujshebaev (ESP)

Rechtsaußen: Niclas Ekberg (SWE)

Kreisläufer: Ludovic Fabregas (FRA)

Bester junger Spieler: Juri Knorr (GER)

MVP: Mathias Gidsel (DEN)

All-Star-Team Handball-WM 2021

Torhüter: Andreas Palicka (SWE)

Linksaußen: Hampus Wanne (SWE)

Rückraum Links: Mikkel Hansen (DEN)

Rückraum Mitte: Jim Gottfridsson (SWE)

Rückraum Rechts: Mathias Gidsel (DEN)

Rechtsaußen: Ferran Sole (ESP)

Kreisläufer: Ludovic Fabregas (FRA)

MVP: Mikkel Hansen (DEN)

All-Star-Team Handball-WM 2019

Torhüter: Niklas Landin (DEN)

Linksaußen: Magnus Jøndal (NOR)

Rückraum Links: Sander Sagosen (NOR)

Rückraum Mitte: Rasmus Lauge (DEN)

Rückraum Rechts: Fabian Wiede (GER)

Rechtsaußen: Ferran Sole (ESP)

Kreisläufer: Bjarte Myrhol (NOR)

MVP: Mikkel Hansen (DEN)

All-Star-Team Handball-WM 2017

Torhüter: Vincent Gerard (FRA)

Linksaußen: Jerry Tollbring (SWE)

Rückraum Links: Sander Sagosen (NOR)

Rückraum Mitte: Domagoj Duvnjak (CRO)

Rückraum Rechts: Nedim Remili (FRA)

Rechtsaußen: Kristian Bjørnsen (NOR)

Kreisläufer: Bjarte Myrhol (NOR)

MVP: Nikola Karabatic (FRA)

All-Star-Team Handball-WM 2015

Torhüter: Thierry Omeyer (FRA)

Linksaußen: Valero Rivera (ESP)

Rückraum Links: Rafael Capote (QAT)

Rückraum Mitte: Nikola Karabatic (FRA)

Rückraum Rechts: Zarko Markovic (QAT)

Rechtsaußen: Dragan Gajic (SLO)

Kreisläufer: Bartosz Jurecki (POL)

MVP: Thierry Omeyer (FRA)

All-Star-Team Handball-WM 2013

Torhüter: Niklas Landin (DEN)

Linksaußen: Timur Dibirov (RUS)

Rückraum Links: Albert Entrerrios (ESP)

Rückraum Mitte: Domagoj Duvnjak (CRO)

Rückraum Rechts: Laszlo Nagy (HUN)

Rechtsaußen: Hans Lindberg (DEN)

Kreisläufer: Julen Aguinagalde (ESP)

MVP: Mikkel Hansen (DEN)

All-Star-Team Handball-WM 2011

Torhüter: Thierry Omeyer (FRA)

Linksaußen: Havardt Tvedten (NOR)

Rückraum Links: Mikkel Hansen (DEN)

Rückraum Mitte: Dalibor Doder (SWE)

Rückraum Rechts: Alexander Petersson (ISL)

Rechtsaußen: Vedran Zrnic (CRO)

Kreisläufer: Bertrand Gille (FRA)

MVP: Nikola Karabatic (FRA)

All-Star-Team Handball-WM 2009

Torhüter: Thierry Omeyer (FRA)

Linksaußen: Michael Guigou (FRA)

Rückraum Links: Blazenko Lackovic (CRO)

Rückraum Mitte: Nikola Karabatic (FRA)

Rückraum Rechts: Marcin Lijewski (POL)

Rechtsaußen: Ivan Cupic (CRO)

Kreisläufer: Igor Vori (CRO)

MVP: Igor Vori (CRO)

Bester Angriff: Spanien (308 Tore, 9 Spiele)

Beste Abwehr: Frankreich (211 Gegentore, 10 Spiele

All-Star-Team Handball-WM 2007

Torhüter: Henning Fritz (GER)

Linksaußen: Eduard Koksharov (RUS)

Rückraum Links: Nikola Karabatic (FRA)

Rückraum Mitte: Michael Kraus (GER)

Rückraum Rechts: Marcin Lijewski (POL)

Rechtsaußen: Mariusz Jurasik (POL)

Kreisläufer: Michael Knudsen (DEN)

MVP: Ivano Balic (CRO)

All-Star-Team Handball-WM 2005

Torhüter: Arpad Sterbik (SCG)

Linksaußen: Eduard Koksharov (RUS)

Rückraum Links: Wissem Hmam (TUN)

Rückraum Mitte: Ivano Balic (CRO)

Rückraum Rechts: Mateo Garralda (ESP)

Rechtsaußen: Mirza Dzomba (CRO)

Kreisläufer: David Juricek (CZE)

MVP: Ivano Balic (CRO)

All-Star-Team Handball-WM 2003

Torhüter: Henning Fritz (GER)

Linksaußen: Eduard Koksharov (RUS)

Rückraum Links: Carlos Perez (HUN)

Rückraum Mitte: Enric Masip (ESP)

Rückraum Rechts: Patrick Cazal (FRA)

Rechtsaußen: Mirza Dzomba (CRO)

Kreisläufer: Christian Schwarzer (GER)

MVP: Christian Schwarzer (GER)

All-Star-Team Handball-WM 2001

Torhüter: David Barrufet (ESP)

Linksaußen: Eduard Koksharov (RUS)

Rückraum Links: Stefan Lövgren (SWE)

Rückraum Mitte: Hussein Zaky (EGY)

Rückraum Rechts: Kyung-Shin Yoon (KOR)

Rechtsaußen: Zikica Milosavljevic (YUG)

Kreisläufer: Bertrand Gille (FRA)

MVP: Stefan Lövgren (SWE)

All-Star-Team Handball-WM 1999

Torhüter: Andrei Lavrov (RUS)

Linksaußen: Rafael Guijosa (ESP)

Rückraum Links: Vassili Kudinov (RUS)

Rückraum Mitte: Nedeljko Jovanovic (YUG)

Rückraum Rechts: Staffan Olsson (SWE)

Rechtsaußen: Johan Petersson (SWE)

Kreisläufer: Rolando Urios (CUB)

MVP: Stefan Lövgren (SWE)

All-Star-Team Handball-WM 1997

Torhüter: Mats Olsson (SWE)

Linksaußen: Valeri Gopin (RUS)

Rückraum Links: Vassili Kudinov (RUS)

Rückraum Mitte: Talant Dujshebaev (ESP)

Rückraum Rechts: Staffan Olsson (SWE)

Rechtsaußen: Valdimar Grimsson (ISL)

Kreisläufer: Gueric Kervadec (FRA)

MVP: Talant Dujshebaev (ESP)

All-Star-Team Handball-WM 1995

Torhüter: Andreas Thiel (GER)

Linksaußen: Erik Hajas (SWE)

Rückraum Links: Talant Dujshebaev (ESP)

Rückraum Mitte: Jackson Richardson (FRA)

Rückraum Rechts: Kyung-Shin Yoon (KOR)

Rechtsaußen: Irfan Smajlagic (CRO)

Kreisläufer: Geir Sveinsson (ISL)

MVP: Jackson Richardson (FRA)

All-Star-Team Handball-WM 1993

Torhüter: Lorenzo Rico (ESP)

Linksaußen: Valeri Gopin (RUS)

Rückraum Links: Marc Baumgartner (SUI)

Rückraum Mitte: Magnus Andersson (SWE)

Rückraum Rechts: Mateo Garralda (ESP)

Rechtsaußen: Bjarki Sigurdsson (ISL)

Kreisläufer: Dimitri Torgovanov (RUS)

MVP: Magnus Andersson (SWE)

All-Star-Team Handball-WM 1990

MVP: Jackson Richardson (FRA)

Torschützenkönige von Handball-Weltmeisterschaften