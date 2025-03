Am 15. Oktober 2023, feierte Frisch Auf Göppingen in der Handball Bundesliga einen 26:21-Auswärtserfolg in Lemgo. In der Folge startete eine Auswärtsmisere, die sich mit der 28:29-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch auf nun auf 24 Auswärtsspiele ohne Sieg ausgeweitet hat.

In der Saison 2021/22 hatte Frisch Auf Göppingen in der Handball Bundesliga noch eine ausgeglichene Auswärtsbilanz, 17:17 Punkte standen am Ende in der Fremde zu Buche und waren ein wichtiger Schlüssel auf dem Weg zum fünften Platz in der HBL-Tabelle. In den beiden folgenden Jahren wurden es lediglich Platz 14 und 15 - auch aufgrund nur jeweils fünf Auswärtspunkten. Und der Trend hält an, in dieser Spielzeit ist Göppingen noch ohne Punkt in der Fremde - seit nunmehr 24 Spielen warten die Fans auf einen Auswärtssieg.



"Wir haben ja mehr als die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht. Von daher, für die neuen Jungs ist es nicht ganz so lang. Aber für Spieler wie Marcel Schiller oder mich, die schon länger dabei sind, ist das schon sehr, sehr lang", erklärte David Schmidt vor der Partie in Erlangen mit Blick auf die lange Negativserie in der Fremde. Fünf Minuten vor Schluss hatte Göppingen dabei die Chance in Führung zu gehen, vergab diese aber und musste sich nach vier Gegentoren in Serie mit 24:28 geschlagen geben.

Nach dem Sieg in Lemgo am 15. Oktober war es bereits Spiel Nummer 20 ohne einen Auswärtssieg. In der Liga gab es neben siebzehn Niederlagen mit dem Remis in Berlin lediglich einen Punkt in dieser Zeit, im Pokal gab es in der vergangenen Saison das Aus in Gummersbach und in dieser war nach einem Krimi in Berlin Endstation.

Dort gab es nach der Niederlage in Erlangen auch eine von drei weiteren Niederlagen, doch im 24. Anlauf war am Montag die Befreiung in Form des ersten Erfolgs in der Fremde nach gut achtzehn Monaten zum Greifen nah: Bei den Rhein-Neckar Löwen hatte Frisch Auf Göppingen am Mittwoch beim Stand von 28:28 in der letzten Minute Ballbesitz.

Die Württemberger räumten nach einer Auszeit auf Linksaußen ab, doch Marcel Schillers Kempaanspiel auf Lastro verhinderte der mit eingesprungene David More. Und der Youngster sollte in den verbleibenden zehn Sekunden dann der Matchwinner werden, nachdem der Ball über Jaganjac und Knorr nach vorne getragen worden war: 31:30 für die Löwen, 24. Auswärtsspiel ohne Sieg für Göppingen.

Mit 12:30 Punkten stehen die Göppinger dennoch über den Strich und mit Blick auf die Konkurrenz könnten die Heimpunkte in dieser Saison zum Klassenverbleib ausreichen. Doch spätestens das Spiel in Mannheim hat gezeigt, dass die Auswärtsmisere auch in den Köpfen der Spieler präsent zu sein scheint. Die nächste Chance den Fluch zu brechen gibt es am 23. März in Wetzlar.

Göppinger Auswärtsmisere