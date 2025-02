vor 53 Minuten WM-Historie: Medaillenspiegel Die Handball-Weltmeister und Medaillen-Gewinner

Gut, besser, "Les Bleus" - heißt es beim Blick auf den Medaillenspiegel der Handball-WM trotz verpasster Titel in den letzten Jahren angesichts von dreizehn Medaillen, davon sechs in Gold. Doch nun kommt Dänemark mit vier Titeln in Folge auf - und zog unter anderem an Deutschland vorbei.