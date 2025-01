Das Spiel gegen die Schweiz lief nicht so, wie es sich die deutsche Nationalmannschaft erhofft hatte. Nach einer Viertelstunde führten die Eidgenossen mit drei Toren; das DHB-Team hatte sich in verschiedenen Konstellationen im Angriff schwer getan. Bundestrainer Alfred Gislason hatte bereits den nach dem ersten Spiel angeschlagenen Juri Knorr gebracht und auch Marko Grgic getestet - und schickte dann Nils Lichtlein auf das Feld. Im Auftaktspiel gegen Polen war dem 22-Jährigen nur die Reservistenrolle geblieben, doch jetzt nutzte er seine Chance.

Zweite Halbzeit wieder auf der Bank

Dass es am Ende ein hart erkämpfter Sieg war, wollte Lichtlein nicht nur negativ sehen. "Es ist für die Hauptrunde gut, wenn man auch enge Spiele hat", so der Berliner. Bevor es dort weitergeht, wartet am Sonntag (18:00 Uhr) jedoch noch Tschechien, für die es noch um den Einzug in die nächste Runde geht.