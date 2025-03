Im Laufe dieses Jahres konnte der Kreisläufer konnte in diesem Jahr an Kai Häfner oder den DDR-Olympiasiegern Peter Rost und Dietmar Schmidt vorbeiziehen und nimmt mittlerweile die Top30 in Blick. Häfner, der Europameister von 2016 beendete seine Nationalmannschaftskarriere mit 347 Toren in 145 Partien. ARD-Experte Dominik Klein bildet aktuell die Grenze zu den Top 30 mit 370 Toren aus 187 Partien.