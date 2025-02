vor 2 Stunden Fünf Dänen auf den Fersen von Omeyer Diese Spieler sind zum vierten Mal in Folge Weltmeister

Mit einem 40:27-Erfolg über Portugal ist Dänemark am Freitagabend erneut ins WM-Finale eingezogen und ließ in diesem Kroatien keine Chance. Fünf Spieler nutzten die historische Chance und wurden zum vierten Mal in Folge Handball-Weltmeister.