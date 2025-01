Die ersten Teilnehmer an der Hauptrunde der Handball-WM stehen bereits fest: Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich.



Während Deutschland in der Vorrunde erst heute sein zweites Spiel bestreitet, nutzten Gastgeber Dänemark und WM-Rückkehrer Italien in Herning bereits gestern ihre Chance auf das vorzeitige Ticket für die nächste Etappe. Beide schlugen jeweils Tunesien und Algerien, die beiden Afrikavertreter spielen den dritten Platz so untereinander aus.



Auch in der Gruppe C wurde der zweite Spieltag bereits am Donnerstag absolviert: Frankreich legte nach dem Kantersieg gegen Katar einen gegen Kuwait nach und auch Österreich feierte den zweiten Erfolg. Während die beiden europäischen Teams damit sicher in der Hauptrunde der Handball-WM stehen, gibt es ein Duell zwischen Kuwait und Katar um das dritte Ticket.



