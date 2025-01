Brasilien ist nach dem Coup in der Vorrunde gegen Gastgeber Norwegen mit dem Sieg in der Hauptrunde der Handball-WM gegen Schweden die Sensation gelungen - der Einzug ins Viertelfinale.



Während Portugal nach dem Sieg gegen Spanien für den Gruppensieg und ein Viertelfinale gegen Deutschland zum Abschluss der Hauptrunden-Gruppe III in Oslo nur noch einen Sieg gegen Chile benötigt, sicherte sich Brasilien mit einem 27:24-Sieg gegen Schweden das zweite Viertelfinal-Ticket in dieser Gruppe.



Die heute bezwungenen Schweden und der in der Vorrunde vom Südamerika-Meister bezwungene Gastgeber Norwegen können an Pluspunkten zwar noch gleichziehen - haben aber die Direktvergleiche gegen Brasilien verloren. Diese könnte bei einem Ausrutscher von Portugal sogar den Gruppensieg holen, ansonsten geht es im Viertelfinale gegen Dänemark.



Schweden, Norwegen und auch die drei Punkte hinter Brasilien liegenden Spanien haben unterdessen keine rechnerische Chance mehr, die Südamerikaner und Portugiesen von den ersten beiden Rängen zu verdrängen.



