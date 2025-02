Vorzeitige Verlängerungen im Rückraum

"Es ist schön, dass sich wieder ein Spieler unseres goldenen Jahrgangs langfristig an den Verein bindet. Nils‘ Spielidee und Spielwitz sind für das Angriffsspiel der Füchse Berlin unverzichtbar", so Bob Hanning. Auf der Position des Spielmachers könnten die Füchse, auch wenn Gidsel oder Wiede teilweise von dort ihre Auftakthandlungen starten, noch nachlegen.

Kontinuität auf Schlüsselpositionen

Sportvorstand Stefan Kretzschmar fügte an: "Er ist einer der wichtigsten Führungsspieler in der Mannschaft und eine tragende Säule in unserem Club. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Er ist jemand, der vorneweg geht. Mich beeindruckt neben seiner Professionalität besonders seine mentale Stärke, mit der er viele Spieler mitnimmt."

"Die Entwicklung von Tim Freihöfer in den letzten Jahren - und vor allem in dieser Saison - ist beachtlich. Er hat sich seinen Stammplatz in der Mannschaft erarbeitet, passt dort unglaublich gut rein und belebt sie mit seinem Charakter. Tim ist jemand, der in kritischen Situationen die Nerven behält und eine hohe Effektivität hat", sagt Sportvorstand Stefan Kretzschmar angesichts Vertragsverlängerung von Tim Freihöfer bis 2028.