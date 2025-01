Zum ersten Mal seit 1999 stehen zwei nicht-europäische Teams im Viertelfinale einer Handball-WM: Brasilien und Ägypten. Beide Teams sicherten sich den zweiten Platz in ihren Hauptrundengruppen und warfen dabei starke Gegner wie Norwegen, Schweden, Slowenien und Island aus dem Turnier.



Ein ähnlicher Erfolg gelang bereits 1997, als Korea und Ägypten ebenfalls unter die besten acht Teams der Welt kamen, jedoch im Viertelfinale ausschieden. Zwei Jahre später schafften es Ägypten und Kuba ins Viertelfinale, scheiterten jedoch ebenfalls an ihren Gegnern.

Portugal hingegen strebt bei dieser WM das beste Ergebnis in der Geschichte des Handballverbands an. Das bisher beste Abschneiden war Platz 10 bei der Handball-WM 2021 in Ägypten. In den letzten Jahren bestätigte das Team mehrfach seine starke Form, erreichte bei der EM 2024 den siebten Platz, konnte sich jedoch nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Ägyptens Medaillenhoffnungen sind geweckt

Ägypten hat sich in den letzten Jahren als starke Kraft im internationalen Handball etabliert. Bei der aktuellen Handball-WM konnte der Afrikameister, neben den erwartbaren Siege gegen Argentinien und Bahrain, einen Achtungserfolg gegen Co-Gastgeber Kroatien einfahren. Trotz einer Niederlage gegen Island gelang Ägypten dank knapper Siege über Slowenien und Kap Verde der Einzug ins Viertelfinale.

Ägypten bei der Handball-WM

Zum dritten Mal in Folge stehen die Ägypter nun in einem WM-Viertelfinale, doch eine Medaille blieb ihnen bisher verwehrt. Dies soll sich nun ändern. "Der Einzug in das Viertelfinale zeigt uns, dass man sich vorbereiten, hart arbeiten, Geduld haben und ein klares Ziel vor Augen haben muss. Dann kann man es schaffen. Dieses Ziel erreicht zu haben, gibt mir das Gefühl, dass im Leben alles möglich ist", sagte Rückraumspieler Ali Zein gegenüber der IHF.

Brasilien träumt vom nächsten Coup

Der Einzug von Brasilien in die K.o.-Phase gleicht einer Sensation - schließlich ließ der Südamerika-Meister mit Norwegen, Spanien und Schweden drei namhafte europäische Handball-Nationen in der Gruppenphase hinter sich. Nun wartet mit dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark allerdings eine echte Mammutaufgabe auf die Brasilianer.

Brasilien bei der Handball-WM

"Es ist verrückt, im Viertelfinale zu stehen. Es ist wie ein Traum", erklärte einer von Brasiliens Leistungsträgern, der Torhüter Rangel da Rosa. Rückraumshooter Haniel Langaro ergänzte: "Was wir hier erleben, ist ewas ganz besonderes für uns, für Brasilien und für den Handball in Südamerika." Das Team sei bereit, die Rolle des Underdogs anzunehmen: "Dänemark ist der Favorit, nicht nur gegen uns, sondern auch auf den Titel. Wir müssen diese Chance nutzen", so Langaro weiter.

Portugal feiert historischen Viertelfinal-Einzug

Nach dem siebten Platz bei der EM im vergangenen Jahr wollte Portugal auch bei der Handball-WM im Kampf um das Viertelfinale mitmischen - und erreichte das Ziel in beeindruckender Weise. Nach dem Pflichtsieg gegen die USA zum Auftakt, behauptete sich das Team unter anderem gegen Brasilien, Norwegen und Spanien. Gegen Schweden gelang zudem ein wichtiges Remis.

Portugal bei der Handball-WM

Im Heimatland ist der Erfolg der Mannschaft dabei nicht unbemerkt geblieben. "So schreibt man Geschichte", titelte die portugiesische Sportzeitung A Bola nach dem historischen Viertelfinaleinzug auf seiner Titelseite.