Gisli Kristjansson, Spielmacher der isländischen Mannschaft und Star von SC Magdeburg, hob nach dem 27:24-Sieg gegen Ägypten dessen Bedeutung hervor: "Es ist ein großer Erfolg für uns, weil wir wissen, wie stark Ägypten ist. Wir haben das Spiel über fast immer mit vier oder fünf Toren Vorsprung geführt, was viel über unsere Qualität aussagt." Trotz des Sieges betonte Kristjansson, dass noch Verbesserungsbedarf bestehe: "Es war nicht das perfekte Spiel. Es gab defensive und offensive Fehler, die wir analysieren müssen. Handball ist ein Spiel der Fehler, und am Ende gewinnt das Team, das die wenigsten davon macht", so der Rückraumspieler gegenüber der IHF.

Potenzial, Palmarsson und der große Traum

Island nimmt in diesem Jahr zum 23-mal an einer Handball-WM teil, der fünfte Platz 1997 war bisher das beste Ergebnis. Mit sechs Punkten in der Hauptrunde und der Aussicht auf das Viertelfinale könnte das Team in diesem Jahr jedoch seine beste Platzierung seit 2011 erreichen, als Island Sechster wurde.