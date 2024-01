EM-Aus für Norwegens Magnus Abelvik Rød

Magnus Rød, der im Sommer von der SG Flensburg-Handewitt zu Kolstad IL gewechselt ist, habe sich zum Ende der ersten Halbzeit bereits verletzt und musste den zweiten Spielabschnitt mit dem dramatischen Remis von der Bank verfolgen. Nach einem MRT am heutigen Sonntag herrscht bei den Skandinaviern nun Gewissheit.

"Er hat eine Fraktur im Fuß erlitten. Er wird in Norwegen von einem Orthopäden weiter untersucht", erklärte Mannschaftsarzt Dr. Thomas Torgalsen gegenüber dem Fernsehsender TV2. "Er wollte einen Abwehrspieler überholen und hat sich den Fuß verdreht. Es war eine akute Verletzung."

Ersatz von Paris St. Germain

"Normalerweise wird ein Sportler nach einer solchen Verletzung operiert. In diesem Fall ist von einer Rehabilitationszeit von etwa 12 Wochen die Rede. Magnus steht daher in den verbleibenden EM-Spielen nicht mehr zur Verfügung und wird zur weiteren Behandlung der Verletzung nach Norwegen zurückkehren", zitiert der norwegische Handballverband Torgalsen.

Neben Harald Reinkind vom THW Kiel kann Nationalcoach Jonas Wille nun im rechten Rückraum noch auf Gabriel Setterblom und Kent Robin Tønnesen zurückgreifen. Der frühere Bundesligaprofi Christoffer Rambo hat sich im Testspiel gegen Dänemark einen Kreuzbandriss zugezogen.

"Setterblom ist bereits in Deutschland und für Spiele verfügbar. Tønnesen, der bisher im Bruttokader stand, rückt wie geplant für die Hauptrunde in Hamburg in den Kader ein", so der norwegische Verband zu den personellen Reaktionen auf den Ausfall von Magnus Rød.