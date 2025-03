Deutschland, Österreich und Schweiz in einer Gruppe

Das deutsche Team spielt in der Gruppe 7 gegen Österreich, parallel duelliert sich die Schweiz mit Außenseiter Türkei und kann sich somit in Stellung bringen. Das DHB-Team ist mit zwei Siegen gestartet, Österreich hingegen musste sich in der Schweiz schon mit einem Remis begnügen. Mit zwei Siegen hätte Deutschland den Gruppensieg praktisch sicher, da man am letzten Spieltag noch zuhause gegen die Türkei spielt.