Michael Damgaard

Till Klimpke

Die Handball-Familie Klimpke und die HSG sind ganz eng miteinander verknüpft. Der 26-jährige Torhüter ist selbst zudem eine absolute Identifikationsfigur, betonte nach dem Kiel-Spiel einmal mehr seine Bindung zum Klub und der Region. Trotzdem steht auch ein (Auslands-) Wechsel im Raum. Wann die Entscheidung fällt? "Ich denke mal, da wird sich in der nächsten Zeit auf jeden Fall was tun; in den nächsten zwei Wochen oder so. Ich kann's selbst noch nicht absehen", so Till Klimpke nach dem Kiel-Spiel am Dyn-Mikrofon.