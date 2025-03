Im anstehenden Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag in Trier (18.30 Uhr) und am Samstag in Besancon (18.00 Uhr/beide DF1) ist Bölk allerdings nicht dabei. Die 26 Jahre alte Rückraumspielerin, die bereits zehn Turniere und 132 Spiele für das DHB-Team absolviert hat, ist von Gaugisch nicht für den Jahresauftakt der Nationalmannschaft nominiert worden. Auch als Kapitänin wurde Bölk abgesetzt, das Amt übernimmt ab sofort Linksaußen Antje Döll.