Alfred Gislason schlendert lässig über das Parkett der Jyske Bank Boxen. Die Hände des Handball-Bundestrainers stecken in seinen Hosentaschen, Gislason kaut Kaugummi und flachst mit Torhüter Andreas Wolff.



Der DHB-Coach, das belegen die Eindrücke vom Training der Nationalmannschaft in der dänischen WM-Arena, hat auch nach fünf Jahren sichtlich Spaß an seinem Job. Manch ein Beobachter meint sogar, er habe mehr Freude an seiner Arbeit denn je.