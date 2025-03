Der Rechtshänder, der sowohl auf der Rückraum-Mitte- als auch auf der linken Rückraum-Position einsetzbar ist, hat sich in dieser Saison als einer der auffälligsten Spieler der dänischen Liga etabliert. Mit 191 Treffern führt Jørgensen die Torschützenliste der dänischen Liga an.

"Zeit, den nächsten Schritt zu machen"

Er sieht den Wechsel in die Bundesliga als nächsten Schritt in seiner Entwicklung: "Ich wollte unbedingt nach Hamburg, weil meine Rolle in der Mannschaft genau so ist, wie ich es mir wünsche. Es ist jetzt für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Ich fühle mich bereit für die Bundesliga und bin sehr stolz, ab Sommer für den HSVH zu spielen."