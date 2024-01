In Mannheim ist Österreich erfolgreich in die EM gestartet, Island und Serbien trennten sich dramatisch Unentschieden. Am späten Abend zerlegte Kroatien zum Abschluss Favorit Spanien, Ungarn feierte einen hauchzarten Sieg.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Die Schiedsrichter

Die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny haben das Topspiel in Mannheim bekommen. Zuvor leiten die Norweger Lars Jorum und Havard Kleven das Auftaktmatch von Österreich. Für die Partien von München wurden Gespanne aus Portugal und Moldawien angesetzt.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

18.00 Uhr Auftakt für Österreich

Österreich hat einen erfolgreichen Turnierstart hingelegt. Mit einem überragenden Constantin Möstl zwischen den Pfosten behaupteten sich die Alpehandballer gegen den direkten Konkurrenten Rumänien und bejubelten souveräne erste Punkte bei der Handball-EM 2024. Die Balkanmannschaft blieb zwar lange in Reichweite, in der Schlussphase zog Österreich dann aber bis zum 31:24 (15:14)-Endstand davon. Auch zwei frühe rote Karten hatten Rumänien geschwächt.

» Spielbericht Österreich - Rumänien

Es war eine kuriose Anfangsphase zwischen Island und Serbien. Dank starker Torhüter blieben die Mannschaften über fünf Minuten ohne eigenen Treffer. Danach entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Serbien einen hauchzarten Vorsprung behaupten konnte. Dieser wurde im zweiten Durchgang dann immer konkreter, in der Schlussminute schien der Sieg mit einem zwei-Tore-Polster sicher: ehe die Schnelllebigkeit des Handballsports zuschlug. Ein später Doppelschlag sicherte Island noch das 27:27-Unentschieden.

» Spielbericht Island - Serbien

20.30 Uhr: Topspiel in Mannheim

55 Minuten dauerte es in Mannheim, ehe das leicht favorisierte Spanien im Duell mit Kroatien die erste Torwartparade verzeichnet hatte. Die Abschlussquote der Balkanhandballer lag stets bei 90 %, später auch darüber, jeder Angriff wurde mit Wucht und Konsequenz zu Ende gespielt. Spanien geriet schon durch einen 5:1-Lauf der Kroaten früh ins Hintertreffen, und konnte sich trotz zwei frühen Auszeiten nicht erholen. Auch im zweiten Durchgang gelang es den Iberern nicht, sich zu erholen. Kroatien durfte über einen klaren 39:29-Sieg jubeln.

» Spielbericht Spanien - Kroatien

Ungarn ist erfolgreich in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Im Duell mit Montenegro gelang ein knapper 26:24 (14:14)-Sieg in einem Spiel, in dem Ungarn zwar ab dem 1:2 kein einziges Mal in Rückstand lag, aber sich auch nie absetzen konnte. Angetrieben von einem starken Nebojsa Simic (11 Paraden) hielt Montenegro die Partie immer eng, glich spät zum 24:24 aus - verlor die letzten fünf Minuten aber mit 0:2.

» Spielbericht Ungarn - Montenegro

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen. Die ARD bietet um 18 Uhr für die Begegnung Island gegen Serbien mit Johannes Krause sowie für die Partie Spanien gegen Kroatien mit Jan Neumann jeweils einen kostenlosen Livestream an.