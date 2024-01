Handball-EM 2024: Verletzungen, Ausfälle und Wechsel bei den 24 Teams

Am 10. Januar fällt der Startschuss für die Handball-EM 2024 in Deutschland. In einem Ticker gibt handball-world einen schnellen Überblick über Verletzungen, Ausfälle und Wechsel bei den 24 teilnehmenden Mannschaften.

Insgesamt 24 Teams nehmen an der Handball-EM 2024 in Deutschland teil. Vor dem Turnierstart müssen die Nationaltrainer ihre Kader auf 20 Spieler reduzieren. Vor jedem Spiel werden dann eine Stunde vor dem jeweiligen Anpfiff 16 Spieler ausgewählt. Im Laufe des Turniers kann maximal sechsmal gewechselt werden, in jeder Turnierphase (Vorrunde, Hauptrunde, Finalwochenende) zweimal.

Anmerkung: Diese Übersicht wird laufend aktualisiert.

07. Januar

Kroatien: Kristian Pilipovic

Kristian Pilipovic (Kadetten Schaffhausen) wurde von Kroatien für die EM nachnominiert - aufgrund des Krankheitsausfalls von Torhüter Dominik Kuzmanovic. "Natürlich bin ich überrascht - es kommt nicht häufig vor, dass man als Torhüter nachnominiert wird", so Pilipovic. "Ich freue mich riesig darüber, dass ich diese Chance erhalte, sowie auf das ganze Turnier, die Spiele und die Eindrücke im Handball-Mekka Deutschland."

Polen: Arkadiusz Moryto (Update)

Polen wird bei der Handball-EM ohne seinen Kapitän antreten müssen. Wie die polnische Sportsender TVPSPORT.PL berichtet, fällt Arkadiusz Moryto definitiv aus. Der polnische Außenspieler von Industria Kielce laboriert seit einiger Zeit an einer Schulterverletzung, die Hoffnung auf eine Genesung, die einen Einsatz vor oder während des Turniers möglich gemacht hätte, ist somit zerschlagen, wie der Cheftrainer gegenüber dem Sportsender bestätigte.

Slowenien: Rok Ovnicek (Update)

Rok Ovnicek fällt für die Handball-EM aus. Das bestätigte der slowenische Handball-Verband auf heute auf seiner Webseite. Der Spielmachter hatte sich am Freitag beim Spiel gegen Montenegro am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose stehe noch aus, die Untersuchungen hätten allerdings gezeigt, dass Ovnicek nicht an der EM teilnehmen kann.

Schweiz: Jonas Schelker

Während der im letzten Spiel des Yellow Cup geschonte Andy Schmid Entwarnung gab, bestätigten sich bei Jonas Schelker die Befürchtungen: Die beim Sieg gegen Argentinien erlittene Verletzung ist ein Kreuzbandriss, der Rückraumspieler wird Trainer Michael Suter somit bei der Handball-EM in Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Die Schweiz verzichtete zunächst auf eine Nachnominierung, reiste mit 17 Spielern nach Düsseldorf.

» News zur Verletzung von Jonas Schelker

Frankreich: Thibaud Briet und Aymeric Minne

Nach den beiden Testspielen gegen Tunesien und Brasilien hat Frankreichs Coach Guillaume Gille die Rückraumspieler Thibaud Briet und Aymeric Minne (beide HBC Nantes) aus dem Kader gestrichen. Dafür stößt vor der Abreise nach Deutschland auch Außenspieler Benoit Kounkoud zur Mannschaft. Gille will allerdings beim Technical Meeting dennoch eine Liste mit 20 Spielern hinterlegen, aus der er 16 Spieler für jedes Spiel auswählt.

06. Januar

Deutschland: Patrick Groetzki

Deutschland muss bei der am Mittwoch startenden Heim-EM auf Rechtsaußen Patrick Groetzki verzichten. Eine erste radiologische Untersuchung ergab, dass die alte Fußverletzung, die Groetzki bis Anfang Dezember außer Gefecht gesetzt hatte, wieder aufgetreten ist und daher zum EM-Aus für den Nationalspieler der Rhein-Neckar Löwen führt. Mit Timo Kastening und Christoph Steinert hat Alfred Gislason noch zwei Optionen für die rechte Außenbahn im Kader, aus dem erweiterten Aufgebot könnten Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Hornke (SC Magdeburg) nachrücken.

Slowenien: Rok Ovnicek

Slowenien musste beim Testspiel gegen Montenegro einen Schreckmoment verdauen. Der slowenische Spielmacher Rok Ovnicek verletzte sich am Knie und konnte daraufhin nicht mehr auf die Platte zurückkehren. Erst weitere Untersuchungen sollen Klarheit über das Ausmaß der Verletzung bringen. "Wie die Situation genau ist, werden wir erst in den detaillierten Bewertungen wissen, und es sah nicht einmal gut aus. Ich hoffe das Beste", so Cheftrainer Uroš Zorman in einer offiziellen Meldung des slowenischen Handball-Verbands.

Kroatien: David Mandic und Josip Sarac

Großer Rückschlag für Kroatien vor dem Turnierstart. Linksaußen David Mandic (MT Melsungen) ist wegen Nackenproblemen außer Gefecht. Zudem hat sich beim 29:25-Sieg über Montenegro auch noch Rückraumspieler Josip Sarac (Frisch auf Göppingen) eine Knieverletzung zugezogen. Wie Jutarnji List berichtet wird auch Torhüter Dominik Kuzmanovic nicht rechtzeitig zum ersten Vorrundenspiel fit sein. Zudem plagen sich Ivan Martinovic und Tin Lucin mit einer Viruserkrankung. Marko Mamic vom SC DHfK Leipzig, zum Jahreswechsel eigentlich aussortiert, stößt wieder zur Mannschaft.

Norwegen: Christoffer Rambo

Christoffer Rambo wird die Handball-EM verpassen. Der Rückraumspieler war für die Golden League ins Team der norwegischen Nationalmannschaft anstelle von Kent-Robin Tönnesen gerutscht. Jetzt bestätigte der norwegische Handball-Verband, dass der 34-Jährige sich beim Spiel gegen Dänemark einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat. Für die weiteren Partien der Golden League wurde Gabriel Setterblom (Kolstad Handball) in den Kader berufen. Zudem ist auch August Pedersen (SG Flensburg-Handewitt) im Rahmen der Vorbereitung zum Team gestoßen.

04. Januar

Island: Andri Mar Runarsson und Einar Thorsteinn Olafsson

Islands Nationaltrainer Snorri Steinn Gudjonsson hat vor den abschließenden Testspielen gegen Österreich seinen Kader auf 18 Spieler reduziert. Andri Mar Runarsson vom SC DHfK Leipzig ist somit ebenso zunächst in der Wartestellung wie Einar Thorsteinn Olafsson. Der gebürtige Magdeburger vom dänischen Erstligisten Fredericia HK ist Sohn der isländischen Handball-Legende Olafur Stefansson, aktuell Chefcoach beim EHV Aue.

» ausführliche Meldung zum Kader von Island

Polen: Piotr Jedraszczyk

Polen reist ohne Piotr Jedraszczyk nach Spanien für das Vorbereitungsturnier für die Handball-EM. Wie der Verband auf seiner Webseite bekannt gab, wird der Spielmacher durch eine leichte Adduktorenverletzung ausgebremst. "Piotr Jedraszczyk wird nicht mit uns nach Spanien fliegen. Das liegt zum Teil an einer leichten Adduktorenverletzung, aber ich möchte auch sehen, was die anderen Spieler mir geben", erklärt Cheftrainer Marcin Lijewski. "Diese paar Ruhetage werden gut für Piotrek sein, der bereit bleibt und bei der Aufstellung für die Europameisterschaft 2024 berücksichtigt wird"

03. Januar

Tschechien: Jakub Hrstka

Tschechiens Nationaltrainer Xavi Sabate hat vor den abschließenden Testspielen gegen Ungarn noch einmal den Kader reduziert. Mit Jakub Hrstka (Dessau-Roßlauer HV) ist ein weiterer Spieler aus Deutschland ins Team gerückt. Er ersetzt Jiri Rakousky von Dukla Prag. Auch Torhüter Filip Herajt, Rechtsaußen Denis Harabis sowie Rückraumspieler Martin Brezina aben vorerst den Sprung nicht geschafft. Abgereist ist auch Linkshänder Jakub Rumian, der allerdings nicht zum erweiterten Kader gehört und bei der EM nicht eingesetzt werden kann.

» ausführliche Meldung zum Kader von Tschechien

Serbien: Nemanja Ilic

Nemanja Ilic, Kapitän der serbischen Nationalmannschaft, wird das Testspiel der serbischen Nationalteam gegen Spanien verpassen. Der Verband bestätigte auf seiner Facebook-Seite, dass der Außenspieler sich von einer kleinen Verletzung erholt. An seiner Stelle wird der Linksaußen von Vardar Skopje, Marko Srdanovic mit der Delegation nach Spanien reisen. Der Einsatz bei der EM sei für Ilic allerdings nicht in Gefahr.

Norwegen: Gøran Søgard Johannessen und Magnus Abelvik Rød

Das ehemalige Bundesliga-Duo Gøran Søgard Johannessen und Magnus Abelvik Rød werden das erste Testspiel Norwegens im Rahmen der Golden League verpassen. Das bestätigten die Spieler und Cheftrainer Jonas Wille gegenüber dem norwegischen TV2. Während Gøran Søgard Johannessen seit Dezember an einer Achillesfersenverletzung laboriert, macht bei Rød eine Sehnenverletzung im Fuß Probleme. Beide Rückraumspieler sollen jedoch im Laufe der weiteren Vorbereitung zum Team dazustoßen und bereit für die EM sein.

01. Januar

Kroatien: Marko Mamic und Matej Hrstic

Für die finale Vorbereitung auf die Handball-EM sind die Rückraumspieler Marko Mamic und Matej Hrstic zunächst in die Reserve gerückt. Kroatiens Nationaltrainer Goran Perkovac hat für die abschließende Vorbereitungsphase, die beim Croatia Cup noch Duelle mit Montenegro und Slowenien bereit hält, weiterhin noch 21 Spieler zur Verfügung. Mit Tin Lucin und Dominik Kuzmanovic hätten zwei Spieler leichte Erkältungsbeschwerden. Am 9. Januar soll der endgültige Kader für die Handball-EM bekannt gegeben werden.

» ausführliche Meldung zum Kader von Kroatien

31. Dezember 2023

Spanien: Petar Cikusa und Javi Rodriguez

Spaniens Nationaltrainer Jordi Ribera hat seinen Kader zunächst auf 18 Spieler reduziert. Der 18-jährige Spielmacher Petar Cikusa und und auch Kreisläufer Javi Rodriguez wurden vor dem abschließenden Lehrgang nicht berücksichtigt. In den Spielen gegen Polen, die Slowakei und Serbien wollen die Iberer das erste Januarwochenende nutzen, um am Feinschliff zu arbeiten.

» ausführliche Meldung zum Kader von Spanien

30. Dezember 2023

Polen: Arkadiusz Moryto und Patryk Walczak

Arkadiusz Moryto fehlt vorerst im 20-köpfigen Aufgebot der Polen. Wie der polnische Handballverband auf seiner Webseite berichtet, ist der Außenspieler nach einer Subluxation des Schultergelenks noch nicht wieder 100 Prozent fit. Dennoch könnte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft noch vor Turnierbeginn oder im Turnierverlauf nachrücken, sollten sich die Schmerzen im Arm des Spielers von Kielce verbessern.

Auch für Kreisläufer Patryk Walczak ist die Vorbereitung auf die Handball-EM 2024 beendet. Vor acht Wochen hatte sich der Kreisläufer einen Außenbandriss zugezogen. Laut des polnischen Verbands habe Cheftrainer Marcin Lijewski Walczak wegen anhaltender Schmerzen und fehlender Spielpraxis aus dem Kader gestrichen.

29. Dezember 2023

Deutschland: Marian Michalczik

Als "bitter" bezeichnet Bundestrainer Alfred Gislason den Ausfall von Marian Michalczik. Der 26-jährige Rückraumspieler des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf habe sich eine "muskuläre Verletzung am Bein" zugezogen, teilte DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit. Es sei so, dass Michalczik definitiv für die Heim-EM ausfalle.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Marian Michalczik

Slowenien: Miha Zarabec (Update)

Beim Top-Duell gegen Kielce hatte sich Miha Zarabec eine Verletzung zugezogen (siehe 22. Dezember). Beim Testspiel gegen Österreich stand der slowenische Rückraumspieler auf dem Spielberichtsbogen.

» zum Spielbericht Slowenien - Österreich

Schweiz: Zoran Markovic

Am 27. Dezember hatte Nationalcoach Michael Suter mit 19 Spielern die Vorbereitung auf die Handball-EM in Angriff genommen. Dabei mussten die Eidgenossen gegenüber dem ursprünglich noch 20 Spieler umfassenden Kader noch ein paar Änderungen vornehmen. Neben Samuel Röthlisberger fehlt in der Abwehr bis auf weiteres aus privaten Gründen auch Zoran Markovic. Aus diesem Grund trainierte Joël Willecke vom HSC Suhr Aarau mit. Ob Markovic die EM verpassen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

» weitere Informationen zum Kader der Schweiz

27. Dezember 2023

Färöer: Oli Mittun und Petr Krogh

Ursprünglich hatte Nationalcoach Peter Bredsdorff Larsen 18 Spieler ausgewählt, aufgrund allerdings von Verletzungen bei zwei Stammkräften hat der dänische Trainer der Färöer noch einmal kurzfristig nachjustiert. Personell hat man aktuell noch Sorgen im Rückraum bei Oli Mittun und Petr Krogh. Beide sollen aber bis zum Großturnier wieder fit werden.

» ausführliche Informationen zum Ausfall von Oli Mittun und Petr Krogh

Griechenland: Christodoulos Mylonas

Griechenland wird noch vor dem Jahreswechsel an der Carpathi Trophy in Rumänien teilnehmen. Verzichten müssen die Griechen auf Christodoulos Mylonas (ASE Doukas), der letzte Spielzeit noch beim HC Elbflorenz aktive Rückraumspieler fällt mit einem Kreuzbandriss verletzt aus. "Jeder weiß, dass Christos einer der wichtigsten und einflussreichsten Athleten der Nationalmannschaft war, und sein Ausfall ist natürlich ein schwerer Schlag", erklärt Zaravinas.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Christodoulos Mylonas

25. Dezember 2023

Slowenien: Blaz Janc

Der routinierte Rechtsaußen Blaz Janc hat seine Teilnahme an der Handball-EM aufgrund von Rückenbeschwerden abgesagt. Diese hätten schon Ende November begonnen, seitdem konnte er im Verein nur noch für wenige Minuten eingesetzt werden. Gemeinsam mit dem Mannschaftsarzt und Nationaltrainer Uros Zorman hat sich Janc nun zum Verzicht auf das Großturnier entschieden.

» ausführliche Informationen zum Ausfall von Blaz Janc

23. Dezember 2023

Frankreich: Vincent Gérard

Der Kieler Torhüter Vincent Gérard, der in dieser Saison bisher aufgrund von Adduktorenproblemen ausgebremst wurde und deswegen bis dato noch kein Pflichtspiel für den THW bestritten hatte, verpasst die Handball-EM. Nach Abschluss der ersten Phase der Vorbereitung entschied Cheftrainer Guillaume Gille, neben Gérard auch Mathieu Grebille und Benoît Kounkoud aus dem Kader zu streichen.

» weitere Informationen zum EM-Kader von Frankreich

22. Dezember 2023

Schweiz: Samuel Röthlisberger

Die Schweiz muss bei der Handball-EM auf Samuel Röthlisberger verzichten. Das teilten der Schweizer Handballverband und sein Verein TVB Stuttgart mit. Röthlisberger hat sich eine Bandverletzung in der Hand zugezogen und muss operiert werden. Er wird rund sechs Wochen ausfallen.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Samuel Röthlisberger

Slowenien: Miha Zarabec

Wie sein neuer Verein Wisla Plock bekannt gab, verletzte sich der Mittelmann im Duell mit Kielce. Demnach hat er beim 29:28-Erfolg im polnischen Top-Spiel eine Schienbeinprellung davon getragen. Genaue Untersuchungen stehen allerdings noch aus, um herauszufinden, wie schwer die Verletzung wirklich ist.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Miha Zarabec

Portugal: Andre Gomes, Victor Iturriza und Fabio Magalhaes

Mit 20 Spielern will sich Portugal ab dem 2. Weihnachtsfeiertag in Rio Maior auf das Großturnier vorbereiten. "Wir haben 20 Athleten einberufen und 18 werden dann reisen", erläutert Nationaltrainer Paulo Pereira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss.

» ausführliche Informationen zur EM-Vorbereitung von Portugal

19. Dezember 2023

Spanien: Rodrigo Corrales

Der spanische Cheftrainer Jordi Ribera sorgte bei der Bekanntgabe seines Kaders für die Handball-EM für einige Überraschungen. Neben dem Doppel-Europameister Ferrán Solé steht auch Rodrigo Corrales von Telekom Veszprem nicht im finalen Kader der Spanier. Französische Medien berichten von Rückenproblemen beim Torhüter, der viele Jahre lang das spanische Torhüter-Duo mit Gonzalo Perez de Vargas gebildet hatte.

» ausführliche Informationen zum EM-Kader von Spanien

18. Dezember 2023

Deutschland: Paul Drux

Beim Auswärtssieg in Lemgo feierte Paul Drux Mitte Dezember nach langer Leidenszeit sein Comeback. Der Kapitän der Füchse Berlin kehrte nach seinem Achillessehnenriss Ende April auf das Handball-Parket zurück. Der Rückraumspieler sei aber nach seiner langen Verletzungszeit noch nicht wieder bei 100% und steht Bundestrainer Alfred Gislason somit nicht zur Verfügung.

» ausführliche Meldung zum Comeback von Paul Drux

17. Dezember 2023

Deutschland: Sebastian Firnhaber

Bundestrainer Alfred Gislason hatte Sebastian Firnhaber in den 35er-Kader von Deutschland für die Handball-EM aufgenommen. Beim Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart zog sich der Kreisläufer jedoch einen Kreuzbandriss zu und wird der deutschen Nationalmannschaft und dem HC Erlangen mehrere Monate fehlen.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Sebastian Firnhaber

Slowenien: Stefan Žabic

Der slowenische Handballverband berichtet auf seiner Webseite, dass Stefan Žabic nach einer Fußverletzung die Handball-EM verpassen wird. Der Kreisläufer von RK Celje habe sich einen Achillessehnenriss beim letzten Ligaspiel des Kalenderjahres zugezogen und müsse sich einer Operation unterziehen. Man geht davon aus, dass der 24-Jährige mehrere Monate ausfällt.

16. Dezember 2023

Niederlande: Kay Smits

Kay Smits fällt für unbestimmte Zeit aus. Der Niederländer leidet an einer subakuten Herzmuskelentzündung wird die EHF EURO 2024 in Deutschland verpassen. "Die Diagnose von Kay trifft uns natürlich hart", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. "Auch für Kay tut mir der Ausfall und damit auch das Verpassen der Europameisterschaft natürlich besonders leid. Jedoch steht die Gesundheit immer an erster Stelle. Wir werden Kay so gut es geht unterstützen, damit er schnellstmöglich wieder gesund wird.

» ausführliche Meldung zum Ausfall von Kay Smits

Norwegen: Christoffer Rambo statt Kent-Robin Tönnesen

Norwegen hat seinen reduzierten Kader für die Handball-EM in Deutschland vorgestellt. Kent Robin Tönnesen ist nicht dabei, sollte aber als Joker fungieren. Doch diese Rolle übernimmt nun Routinier Christoffer Rambo.

» ausführliche Meldung zum Wechsel in der Vorbereitung

12. Dezember 2023

Schweiz: Dimitrij Küttel

Dimitrij Küttel erlitt im Ligaspiel des HC Kriens-Luzern Anfang Dezember gegen den BSV Bern einen Innenbandriss im Knie und verpasst damit die EM im Januar 2024 in Deutschland. "Das ist extrem bitter, aber so hart kann der Sport sein", so der 29-jährige Rückraumakteur.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Dimitrij Küttel

Serbien: Stefan Dodic, Jovica Nikolic, Milan Milic, Nikola Zecevic

In einer offiziellen Meldung, in der der serbische Verband den 20-köpfigen Kader für die Handball-EM bekannt gab, wurde bekannt, dass Stefan Dodic, Jovica Nikolic, Milan Milic und Nikola Zecevic verletzungbedingt das Turnier im Januar verpassen werden. Weitere Angaben über die Verletzungen der vier Spieler machte der Verband nicht.

» ausführliche Informationen zum Kader von Serbien

9. Dezember 2023

Ungarn: Roland Mikler

Die größte Überraschung im EM-Kader der Ungarn ist die Nicht-Berücksichtigung der Torhüter-Legende Roland Mikler, der nur im erweiterten Kader steht. "Roland Mikler kann leider nicht an der Europameisterschaft teilnehmen", so Trainer Chema Rodriguez zu der Personalie. "Er sagte uns, dass seine Gesundheit es ihm nicht erlaube, an der Europameisterschaft teilzunehmen, da das Turnier eine Reihe von Stress bedeutet, der für den Rest der Saison ein großes Risiko für ihn darstellen würde."

» ausführliche Informationen zum Kader von Ungarn

November 2023

Österreich: Franko Lastro

Ende November verletzte sich Franko Lastro an der rechten Schulter und absolvierte seither kein Spiel mehr für Frisch Auf Göppingen. "Dass Franko ausfällt, ist sehr schade", sagte Österreichs Cheftrainer Ales Pajovic bei der Kaderbekanntgabe.

» ausführliche Informationen zum Kader von Österreich

Oktober 2023

Kroatien: Domagoj Pavlovic

Domagoj Pavlovic wird die Handball-EM verpassen. Bei Operation am rechten Knie waren beim kroatischen Nationalspieler außer den diagnostizierten Meniskusproblemen noch weitere Schäden festgestellt worden.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Domagoj Pavlovic

Niederlande: Tom Jansen

Der VfL Gummersbach muss in der Handball Bundesliga seit Anfang Oktober auf Linkshänder Tom Jansen verzichten. Der Rückraumspieler verletzte sich beim Auswärtssieg seiner Mannschaft beim HBW Balingen-Weilstetten schwer am linken Knie und verpasst somit auch das Großturnier in Deutschland Anfang 2024.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Tom Jansen

Deutschland: Hendrik Pekeler

Hendrik Pekeler hat seine Teilnahme an der Handball-Europameisterschaft 2024 abgesagt. Somit verpasst der Kreisläufer das internationale Turnier im Januar vor heimischem Publikum. Der Europameister von 2016 laborierte seit seiner Nationalmannschaftspause im Sommer 2021 an einer Verletzung und befinde sich nach eigenen Angaben noch nicht in der gewünschten Form um das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bei der Heim-EM zu unterstützen.

» ausführliche Meldung zur Absage von Hendrik Pekeler

September 2023

Deutschland: Fabian Wiede

Mitte September zog sich Fabian Wiede beim Bundesligaspiel der Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten eine Sprunggelenksverletzung zu. Anfang Oktober musste sich der Rückraumspieler einer Operation unterziehen und verpasst somit erneut ein internationales Turnier.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Fabian Wiede

Schweiz: Gian Attenhofer

Der HSC Suhr Aarau und die schweizerische Nationalmannschaft muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Der Flügelspieler Gian Attenhofer verletzte sich bei einer Landung schwer am rechten Knie und fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Gian Attenhofer

August 2023

Slowenien: Domen Makuc

Bereits in den ersten Spielminuten des Testspiels gegen RK Vojvodina am 15. August verletzte sich Domen Makuc am Knie beim Konter des Gegners und wurde von seinen Mitspielern anschließend vom Feld getragen. Der Slowene hatte sich dabei einen Riss des Außenbands und des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen. Schon am nächsten Mittwoch wurde der Regisseur operiert.

» ausführliche Meldung zur Verletzung von Domen Makuc