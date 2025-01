32 Mannschaften starten in die Handball-WM, die vom 14. Januar bis zum 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgespielt wird - für Deutschland und 23 weitere von ihnen geht es in der Hauptrunde auf die zweite Etappe und auf dieser buchte die DHB-Auswahl vorzeitig das Ticket ins Viertelfinale. Ein Blick auf die Lage.

Die Hauptrunde der Handball-WM erreicht die je drei besten Teams der acht Vorrundengruppen - für die Gruppenletzten ging es im President`s Cup weiter. Deutschland konnte seine Vorrundengruppe A mit Siegen über Polen, der Schweiz und Tschechien meistern und ging mit optimaler Ausgangslage in die zweite Turnierphase.

In der Hauptrunde folgte eine Auftaktniederlage gegen Dänemark, dann brachten aber ein Sieg gegen Italien sowie ein Erfolg der Dänen gegen die Schweiz aufgrund der Patzer der Konkurrenz das vorzeitige Ticket ins Viertelfinale. In dies zieht Dänemark als Gruppensieger ein, Deutschland als Zweiter - unabhängig vom Ausgang der letzten Hauptrundenpartie gegen Tunesien am Samstag. Die Gegner sind noch offen.

Deutschland im Viertelfinale: Gegner und Anwurfzeit offen

Zuvor hatte Frankreich in seiner Gruppe als erstes Team den Einzug in die K.O.-Runde der Handball-WM klar gemacht. Einige andere Favoriten - allen voran Gastgeber Norwegen aus dessen Gruppe der deutsche Viertelfinalgegner kommt - stehen derzeit noch unter Druck. Wie die Schweiz musste Österreich hingegen die Hoffnungen auf das Weiterbekommen bereits begraben.

Ab dem 21. Januar 2025 stehen in der Hauptrunde der Handball-WM für Deutschland dann Duelle mit Weltmeister Dänemark (21.01., 20.30 Uhr/ARD), Italien (23.01., 18.00 Uhr/ZDF) und Tunesien (25.01., 20.30 Uhr/ZDF) an. Die beiden europäischen Vertreter haben sich in der Parallelgruppe B mit zwei Siegen vor dem direkten Duell das Ticket in die Hauptrunde gesichert, Tunesien erkämpfte sich auf der Zielgerade mit einem Krimisieg über Algerien den Sprung in die nächste Runde. Die Schweiz startet gegen Tunesien, hat dann Dänemark und zum Abschluss Italien als Gegner.

Europameister Frankreich hielt sich in seiner Gruppe schadlos, auch Österreich buchte mit Siegen über Katar und Kuwait das Ticket in die nächste Runde. Der Asienmeister komplettiert die Hauptrunde, ein Sieg über Kuwait reichte. Für das ÖHB-Team geht es am 21.01. am frühen Nachmittag (15.30 Uhr) gegen Nordmazedonien los, zwei Tage später am Donnerstag muss sich das Team von Ales Pajovic dann mit Ungarn (20.30 Uhr) messen. Für den Samstag wartet nochmal am Nachmittag (15.30 Uhr) das Duell mit den Niederlanden.

Handball-WM - Hauptrunde I (Herning)

Qualifiziert:

Dänemark, Italien, Deutschland, Tunesien, Tschechien, Schweiz

Pl Team Sp Tore TD Punkte 1 Dänemark 4 150:99 51 8:0 2 Deutschland 4 124:118 6 6:2 3 Italien 4 104:116 -12 4:4 4 Schweiz 4 111:113 -2 3:5 5 Tschechien 4 89:97 -8 3:5 6 Tunesien 4 98:133 -35 0:8

Dänemark war souverän durch die Vorrunde gezogen und ließ sich auch in der Hauptrunde der Handball-WM von Deutschland und der Schweiz nicht aufhalten - mit zwei souveränen Siegen sicherte sich der Favorit das Ticket ins Viertelfinale vorzeitig. Der Erfolg gegen die Schweiz beförderte auch das DHB-Team in die nächste Runde: Aufgrund des gewonnenen Direktvergleichs kann Italien nicht mehr vorbeiziehen, der verlorene gegen Dänemark bedeutet unabhängig vom Ausgang der letzten Spiele den zweiten Tabellenplatz. Die Schweiz und Italien liefern sich ein Duell um den dritten Platz und einen Achtungserfolg.

Ergebnisse

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht inklusive der Torschützen im Stenogramm.

nächste Spiele:

Datum Uhrzeit Team1 Team2 25.01.25 15.30 Italien Schweiz 25.01.25 18.00 Tschechien Dänemark 25.01.25 20.30 Deutschland Tunesien

Handball-WM - Hauptrunde II (Varazdin)

Qualifiziert:

Frankreich, Österreich, Niederlande, Ungarn, Katar, Nordmazedonien

Pl Team Sp Tore TD Punkte 1 Frankreich 4 144:104 40 8:0 2 Ungarn 4 122:122 0 5:3 3 Nordmazedonien 4 127:127 0 4:4 4 Niederlande 4 135:140 -5 4:4 5 Österreich 4 110:119 -9 3:5 6 Katar 4 116:142 -26 0:8

Frankreich setzte seine Dominanz aus der Vorrunde auch auf der zweiten Etappe fort und sicherte mit zwei deutlichen Siegen in der Hauptrunde der Handball-WM vorzeitig sowohl den Einzug in das Viertelfinale wie auch den Gruppensieg. Ungarn brachte sich mit einem Sieg gegen Österreich im Rennen um den zweiten Platz in die Pole Position, die Niederlande (gegen Österreich) und Nordmazedonien (gegen Frankreich) brauchen Schützenhilfe von Katar um die Magyaren noch abzufangen.

Ergebnisse

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht inklusive der Torschützen im Stenogramm.

nächste Spiele:

Datum Uhrzeit Team1 Team2 25.01.25 15.30 Niederlande Österreich 25.01.25 18.00 Katar Ungarn 25.01.25 20.30 Frankreich Nordmazedonien

Handball-WM - Hauptrunde III (Oslo)

Qualifiziert:

Portugal, Norwegen, Schweden, Spanien, Brasilien, Chile

Pl Team Sp Tore TD Punkte 1 Portugal 3 98:91 7 5:1 2 Brasilien 3 83:80 3 4:2 3 Schweden 3 108:96 12 4:2 4 Spanien 3 84:76 8 3:3 5 Norwegen 3 79:84 -5 2:4 6 Chile 3 76:101 -25 0:6

Interessant ist die Ausgangslage in der Hauptrunde III der Handball-WM, in der der deutsche Gegner für das Viertelfinale ermittelt wird. Portugal ist bislang ungeschlagen, hätte aber selbst bei einem Sieg gegen Spanien das Weiterkommen noch nicht sicher, wenn auch Schweden und Brasilien heute siegen. Dann wäre Spanien bei einer Niederlage allerdings aus dem Rennen. Norwegen könnte eine kleine Resthoffnung mit einem Sieg gegen Chile hingegen am Leben erhalten.

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht inklusive der Torschützen im Stenogramm.

nächste Spiele:

Datum Uhrzeit Team1 Team2 26.01.25 15.30 Portugal Chile 26.01.25 18.00 Spanien Brasilien 26.01.25 20.30 Norwegen Schweden

Handball-WM - Hauptrunde IV (Zagreb)

Qualifiziert:

Kroatien, Ägypten, Slowenien, Island, Argentinien, Kap Verde

Pl Team Sp Tore TD Punkte 1 Island 3 84:63 21 6:0 2 Kroatien 3 101:70 31 4:2 3 Slowenien 3 88:70 18 4:2 4 Ägypten 3 91:76 15 4:2 5 Argentinien 3 66:106 -40 0:6 6 Kap Verde 3 69:114 -45 0:6

Ein Vierkampf um das Viertelfinale tobt in der Gruppe IV der Hauptrunde der Handball-WM, lediglich die Außenseiter aus Kap Verde und Argentinien sind bereits aus dem Rennen um das Weiterkommen. Island könnte heute mit einem Sieg gegen Kroatien den Einzug in die K.O.-Phase bereits sichern, da beim Duell Ägypten gegen Slowenien mindestens ein Team Punkte lassen wird. Der Sieger dieses Duells bringt sich in eine gute Ausgangslage, die hätte auch Gastgeber Kroatien bei einem Sieg gegen Island. Zum Abschluss treffen Island und Ägypten auf die beiden Außenseiter der Gruppe, Kroatien und Slowenien könnten sich zum Abschluss hingegen ein Endspiel um das Viertelfinale liefern.

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht inklusive der Torschützen im Stenogramm.

nächste Spiele:

Datum Uhrzeit Team1 Team2 26.01.25 15.30 Island Argentinien 26.01.25 18.00 Kap Verde Ägypten 26.01.25 20.30 Kroatien Slowenien

Wie geht es nach der Hauptrunde weiter?

Von den sechs Teilnehmern einer Hauptrundengruppe schaffen nur die jeweils zwei besten Teams den Sprung ins Viertelfinale. Die Topteams aus Herning reisen dann weiter nach Oslo, wo dann am 29. Januar jeweils überkreuz gespielt wird - ein Gruppensieger trifft auf einen Gruppenzweiten.