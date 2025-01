Der ThSV Eisenach sorgte mit der taktischen Variante von vier Rückraumspielern in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen in der 1. Bundesliga, nun ist das "Wartburg-Quartett" auch international angekommen: Italien griff in der Schlussphase gegen Algerien ebenfalls auf das unorthodoxe Angriffsmittel zurück.



Die Besonderheit: Statt mit drei Rückraumspielern und einem Kreisläufer zu agieren, bot Riccardo Trillini (ebenso wie Kaufmann in Eisenach) vier Spieler im Rückraum auf. Der linke sowie rechte Rückraumspieler stand auf der Halbposition jeweils extrem breit, in der Mitte agierten zwei Spieler (Mitte links und Mitte rechts). Tatsächlich kreierten die Italiener damit gegen Algerien gleich mehrere Torchancen.

"Funktionierte ganz gut"

"Wir haben nicht so viele Linkshänder und dadurch müssen wir ein paar andere Sachen ausprobieren", erklärte Rückraumspieler Mikael Helmersson nach dem Abpfiff in Herning lapidar. "Wir haben das in der Vorbereitung schon ein bisschen gemacht, es funktionierte ganz gut und daher spielen wir es weiter."

Die Vorteile dieses unorthodoxen Systems, das Misha Kaufmann beim ThSV Eisenach spielen lässt, hatte Dyn-Experte Jamal Naji bereits im Oktober in seinem Analyseformat zusammengefasst: Die Pässe zum Nebenmann sind kurz, daher ist mehr Sicherheit im Passspiel gegeben; zudem haben Rückraumspieler eine nähere Position zum Tor. Den Abwehrspielern wird das Aushelfen durch die großen Abstände erschwert; zudem ist der Zielspieler des Angriffs für die Abwehr unklar.

"Atypisches System"

Denn anders als bekannten Abläufen sind es die meisten Abwehrreihen nicht gewohnt, gegen das "atypische System" (Naji) mit vier Rückraumspieler zu verteidigen. "Die Abwehrspieler", so der Dyn-Experte, "sind in der 6:0 gezwungen, breit zu stehen, es sind per se durch das System große Räume zwischen den Spielern und die Isolationen sind auf allen Positionen grundsätzlich gegeben."

Und ebenso, wie Italien zum Erfolg kam, stellt auch Eisenach in der Bundesliga seit Monaten die Gegner vor eine neue Herausforderung. "Der eigentliche Knackpunkt in dieser Partie ist es, das Eisenacher Angriffsspiel zu stoppen", gab beispielsweise Frank Carstens, Trainer der HSG Wetzlar, vor dem Duell aus. "Es gibt Phasen, da stehen sie mit vier Rückraumspielern, aber ohne Kreisläufer auf dem Feld. Das macht keine andere Mannschaft so. Eine ihrer größten Qualitäten ist es, unter Druck den Ball noch weiterzuspielen."

"Eisenach hat ein funktionierendes Spielsystem, das einzigartig ist in Europa, weil sie nicht typisch spielen; das macht es schwer, weil du es im Training nicht darstellen kannst", lobte auch SCM-Trainer Bennet Wiegert. Und der damalige Flensburg-Coach Nicolej Krickau stellte mit Blick auf das unorthodoxe Angriffssystem des ThSV im November für seine Spielvorbereitung entnervt fest: "Fast jeder Gegner, den ich mir anschaue, hat jetzt gegen Eisenach gespielt. Und ich muss jedes Mal sagen: Das kann ich nicht benutzen."

Mengon kennt es aus Eisenach

Italien konnte bei der Handball-WM bereits zwei Siege bejubeln. Ingrid Anderson-Jensen

Während Eisenach in der Bundesliga den großen Namen auf die Nerven geht, bleibt noch abzuwarten, wie erfolgreich Italien das "Wartburg-Quartett" gegen die europäischen Topnationen einsetzen wird - ob zum Vorrundenabschluss gegen Dänemark (Samstag, 20.30 Uhr) oder in der Hauptrunde.



Dort kommt es voraussichtlich zum Aufeinandertreffen mit Deutschland, wenn das DHB-Team seine Pflichtaufgaben in der Vorrunde erwartungsgemäß löst - und damit zu einem interessanten Vereinsduell: Simone Mengon und Marko Grgic treffen aufeinander, während sie beim ThSV Eisenach im "System Kaufmann" für gewöhnlich nebeneinander auf dem Parkett stehen.