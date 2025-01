"Jedes Spiel hier ist wie ein Endspiel", sagte Rückraumspieler Julian Köster nach der 30:40-Niederlage gegen Dänemark "Wenn man hier verliert, steht man mit dem Rücken an der Wand. Jetzt haben wir verloren, jetzt müssen wir gegen Italien gewinnen." Die Squadra Azzura ist im Stimmungshoch, aber was macht das Überraschungsteam so gefährlich?

"Das Selbstvertrauen, das von Spiel zu Spiel wächst, ist sicherlich wichtig, aber ich möchte auch das spielerische Niveau hervorheben, das diese Mannschaft an den Tag legt", betonte Italiens Chefcoach Riccardo Trillini nach dem erfolgreichen Hauptrundenauftakt gegen Tschechien.



Deutschland und Italien sind gleichauf in der Hauptrundengruppe I - beide Teams haben vier Zähler auf der Habenseite und ihre einzige Niederlage gegen den Weltmeister Dänemark kassiert.



"Wir wissen, wer unser Gegner ist, aber vor einiger Zeit konnten wir uns nicht einmal vorstellen, ihnen in einem Freundschaftsspiel zu begegnen, und jetzt sind wir hier", so Trillini und spricht von einem "Traum", denn man wisse, "dass wir unsere Chancen nutzen können."



» WM-Überraschungsteam: Das ist Deutschland-Gegner Italien

Ungewöhnliches in Abwehr und Angriff

"Das Wichtigste ist, dass der italienische Handball stolz auf sich und seine Nationalmannschaft sein kann", so der erfahrene Coach kurz nach dem Turnierstart, der HB Käerjeng zu drei Titeln in Luxemburg geführt hatte.



Trillini musste dabei vor allem mentale Arbeit leisten: "Im Laufe der Jahre haben wir, vor allem Beppe Tedesco und ich, immer versucht, eine Mentalität zu vermitteln, die besagt, dass es nicht wahr ist, dass man in Italien nicht auf hohem Niveau Handball spielen kann."

Ein großes Plus ist die Defensive. "Unterstützt von einem großartigen Torhüter, haben wir eine wirklich leistungsstarke Abwehr, die für den Angriff ungewohnt ist. Die Gegner sind es nicht gewohnt, gegen diese 5:1 zu spielen, und in diesen Wettbewerben ist es sehr schwierig, zu trainieren und Gegenmaßnahmen zu finden", hat Italiens Nationalcoach ausgemacht.

Zudem setzt Italien offensiv unter anderem auf das Wartburg-Quartett mit vier Rückraumspielern. Aber Trillini kann eben auch mit Kreisläufer Pablo Marrochi einen anderen effektiven Angriff aufbieten. In der Wurfeffizienz liegt man mit 62,6 Prozent knapp hinter dem DHB-Team (65,4 Prozent), mit genau 216 ausgespielten Angriffen spielen beide Teams ein vergleichbares Tempo.

Ebners besonderes Wintermärchen

Erfolgsgarant war auch gegen Tschechien Keeper Domenico Ebner. Der in Freiburg geborene Schlussmann hatte alle seine Karrierestationen in Deutschland - seit Sommer 2023 steht er beim SC DHfK Leipzig unter Vertrag. 14 Paraden waren es gegen die Tschechen bei einer Fangquote von 44 Prozent, die ihn mal wieder zum Man of the Match machten.

"Ich freue mich auch sehr für Ebner, denn vor acht Jahren zögerte er, für Italien zu spielen, weil er Angst hatte, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen, und heute ist er dank Italien ein berühmter Sportler, und die Aufmerksamkeit um ihn herum wird sicherlich noch zunehmen. Ich freue mich sehr für ihn", so Trillini.

"Als ich mich damals für Italien entschieden habe, habe ich immer wieder gesagt: Ich möchte bei einem Großturnier mit Italien dabei sein", erinnerte sich Ebner nach dem zweiten Sieg gegen Algerien und betont: "Wenn man hier auf der Platte steht und sieht, wie diese Mannschaft Spaß hat, wie wir zusammengewachsen sind und was in den letzten Jahren entstanden, da geht mir das Herz auf. Das ist einfach schön."

Köster warnt: "Ein sehr unangenehmer Gegner"

Rechtsaußen Leo Prantner, der bei Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten sein Geld verdient, erhöhte sein WM-Torekonto mit vier Treffern auf bereits 22. Auch Spielmacher Simone Mengon vom ThSV Eisenach kommt eine Schlüsselrolle zu.

"Italien wird alles andere als einfach, das ist ein sehr unangenehmer Gegner", erklärte Julian Köster nach dem eigenen 30:40 gegen Dänemark in der ARD. Weil Italien "viel Eins-gegen-Eins" praktiziere, "müssen wir wieder frisch sein, eine bessere, kompaktere Abwehr hinstellen und gewinnen", forderte Köster.

"Für uns wäre eine Qualifikation für die Hauptrunde ein Riesenschritt", sagte Ebner schon vor dem Turnier. "Es wäre Wahnsinn, wenn wir uns für die Hauptrunde qualifizieren und weitere große Länderspiele wie gegen Deutschland zu haben." Der Rückhalt im Tor von Italien verspricht, dass alle Spieler "ihr letztes Hemd auf dem Spielfeld lassen" werden.