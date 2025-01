Nach dem Abpfiff gegen die Schweiz atmete Julian Köster erst einmal durch. "Alle sind sehr, sehr glücklich, dass wir dieses schwere Spiel gewonnen haben und jetzt in der Hauptrunde stehen", erklärte der Rückraumspieler. "Jeder Sieg tut uns gut, denn wir sind noch keine Mannschaft, die so erfahren ist wie beispielsweise die Spanier. So kann es weitergehen."



Bevor es jedoch in der Hauptrunde weitergeht, steht am Sonntag (18:30 Uhr) das letzte Vorrundenspiel gegen Tschechien an. Da der Gegner (vermutlich) ebenfalls weiterkommen wird, geht es um Punkte und Tore für die Ausgangslage in der Hauptrunde.