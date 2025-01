Nach dem Auftaktsieg gegen Algerien stand Kevin Møller bestens aufgelegt in der Mixedzone und beantwortete die Fragen der wartenden Journalisten. "Ein guter Anfang" sei dieses Spiel gewesen, flachste der Torhüter nach dem 47:22-Erfolg vor heimischem Publikum gegen Algerien, "das war ganz angenehm." Das Ziel sei ein guter Anfang gewesen, "den haben wir bekommen und das freut uns."



Für die gute Laune gab es allen Grund: Die Afrikaner konnten die Partie nur bis zum 4:4 offen halten, danach zündeten die Dänen ein Offensiv-Feuerwerk. "Sie haben es am Anfang versucht, aber am Ende haben wir sie überlaufen", fasste Møller zusammen. "Die Motivation bei Algerien war auch ein bisschen weg in der 2. Halbzeit."