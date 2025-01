Champions League, WM-Titel, Meisterschaften: Dominik Klein hat im Handball so gut wie alles gewonnen. Der ARD-Experte sollte also wissen, wie Deutschland am Abend Dänemark schlagen kann. In seiner WM-Kolumne für handball-world nennt er zudem den aus seiner Sicht wohl wichtigsten Mann der Dänen.

Eine Kolumne von ARD-Experte Dominik Klein



Kann man die Dänen überhaupt schlagen? Das ist die erste Frage, die wahrscheinlich nicht nur ich mir stelle. Sie sind 31 WM-Spiele ungeschlagen, Weltmeister, Olympiasieger, haben mit Mathias Gidsel den besten Spieler der Welt… und wenn man dann noch sieht, wie sie ihren Tempohandball aufziehen, wenn man ihr Selbstverständnis sieht, wie sie nach vorne gehen - das ist alles große Klasse. Aber es gibt ein "trotzdem".



Es gibt im Sport eine Idee: Wenn der Gegner anfängt nachzudenken und nicht mehr unbekümmert und frei aufspielen kann, dann hast du eine Chance, Fehler zu provozieren. Das ist eine Aufgabe, die der deutschen Mannschaft gelingen muss.

Man muss den Rhythmus brechen

Sie muss also den Flow der Dänen unterbinden, und das geht, indem man ihnen so viele Aufgaben wie möglich stellt. Vielleicht ein anderes Deckungssystem, vielleicht mal eine Manndeckung, was dazu führt, einen gewissen Spieler aus der Ruhe zu bringen. Irgendwie den Rhythmus brechen, etwas Unerwartetes tun.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Man muss auch eine gute Quote im Abschluss haben, weil die Dänen ja nur dann ihr schnelles Spiel aufziehen können, wenn der Ball gehalten wird oder am Tor vorbeigeht. Von daher sollten die Würfe schon rein, damit dann ein Anwurf folgt und zumindest etwas Zeit von der Uhr genommen werden kann. Allerdings wird allein das schon unglaublich schwer für die deutsche Mannschaft.

Wer ist Dänemarks entscheidender Faktor?

Dass die Dänen überhaupt dort stehen, wo sie stehen, hat mit mehreren Dingen zu tun. Zum einen ihre Leichtigkeit. Man hat kaum das Gefühl, dass sie groß auf einen taktischen Grundstock setzen, sondern ihr Spiel befindet sich in einem Flow. Fast jeder ihrer Spieler hat diese Freiheit und dieses Selbstbewusstsein, einfach zu machen. Egal, was dabei herauskommt: Es steckt so viel Qualität in diesem Spielerrepertoire, dass die Chance immer extrem hoch ist, erfolgreich abzuschließen.

Es fällt darum auch trotz aller Klasse gar nicht so leicht, diesen einen Spieler herauszupicken. Vielleicht ist sogar Nikolaj Jacobsen als Trainer ihr wichtigster Mann? Ich glaube schon. Die Spieler sind alle auf ihren Positionen Weltklasse - nur Jacobsen ist halt derjenige, der sie dann so aufstellen muss, dass es auch auf der Platte läuft. Und wie eindrucksvoll ihm das gelingt, sieht man auch bei dieser WM wieder. Auf die deutsche Mannschaft wartet also jede Menge Arbeit.