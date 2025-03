"Meine erste Woche beim DHB war super", strahlte Miro Schluroff. Nach dem Remis in Wien stellte Deutschland auch dank des starken Debütanten mit einem Sieg in Hannover die Weichen in Richtung EM.

"Dass mit Miro Schluroff ein Rechtshänder auf Halbrechts gespielt hat, das war schon ein Statement. Aber: Er hat das wirklich gut gemacht", hatte Christian Zeitz, früher selbst im rechten Rückraum des DHB-Teams zu Hause, den Debütanten des VfL Gummersbach nach dem ersten Spiel in Wien gelobt.



Das Schluroff heute nicht nur mit vier Treffern im Rückspiel in Hannover an die Leistung anknüpfte, dürfte Zeitz nicht überrascht haben: "Ja, weil er seine Sache überzeugend gemacht hat. Nein, weil seine Qualitäten ja kein Geheimnis sind", hatte der Routinier bereits im ersten Spiel den Neuling nur bedingt als positive Überraschung bezeichnen wollen.

Schluroff: "Einfach froh, dabei zu sein"

"Meine erste Woche beim DHB war super", strahlte Miro Schluroff in Hannover und berichtete von keinerlei Eingewöhnungsproblemen: "Die Jungs und das Team drum herum haben mich sehr gut aufgenommen."

"Ich bin sicherlich noch am Anfang, aber einfach froh, dabei zu sein", so der Rückraumspieler nach seinem zweiten Länderspiel auf der DHB-Homepage. "Ich habe ein bisschen unsicher angefangen - was bestimmt normal ist und der Aufregung geschuldet. Aber ansonsten kann ich mit meiner Leistung zufrieden sein", so sein Fazit.

Stimmung war unglaublich

"Wir haben in der zweiten Halbzeit im Vergleich zum Hinspiel mehr K.O.-Qualität gehabt und die freien Bälle besser in Tore verwandelt. So konnten wir den Vorsprung ausbauen", analysierte Schluroff nach der Partie die Schlüssel zum Sieg. "Das haben wir am Donnerstag nicht geschafft und Österreich immer wieder rankommen lassen."



Der vierfache Torschütze verrichtete dabei auch in der Deckung Schwerstarbeit: "Mit der offensiveren Abwehr wollten wir Hutecek weiter rauspressen und sein Zusammenspiel mit Wagner erschweren. Das haben wir gut gemacht - insbesondere Julian hat der Abwehr geholfen, sodass wir uns auf die Pässe an den Kreis einstellen konnten."