Mit acht Mann zum Erfolg? Melsungen-Move in Flensburg unter der Lupe

Es war der große Aufreger in der Crunchtime des Topspiels zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen. Die Nordhessen schickten nach dem Anschlusstreffer einen zusätzlichen (achten) Spieler auf das Feld, um einen Siebenmeter für Flensburg zu erzwingen und nach einem eventuellen Fehlwurf die Chance zum Ausgleich zu haben.



» Zum Spielbericht: Flensburg siegt im Spitzenspiel gegen Melsungen



Die SG verwandelte den Siebenmeter zwar und vereitelte damit diese Möglichkeit, dennoch wusste man bei Melsungen um die Brisanz des Versuchs. MT-Nationalspieler Timo Kastening gestand nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon offen ein: „Viele werden sagen, dass das unsportlich ist, aber es war die einzige Chance, noch etwas zu holen. Dementsprechend haben wir das Regelwerk benutzt. Aber ich kann jeden verstehen, der das kacke findet."

Ursprünglich sei der Plan gewesen, "ein paar Sekunden früher das Tor zu erzielen", so Kastening. "Und dann, ich weiß gar nicht, ob es irgendwas an der Bank war oder der Timeoutbuzzer, dass wir dann laut Regelwerk Siebenmeter und Zwei Minuten oder rote Karte für uns bekommen. Aber wir hätten bei einem Fehlwurf dann noch acht oder neun Sekunden gehabt, ein Tor zu erzielen."

Diskussion: Unsportlich oder clever?

In den Sozialen Netzwerken entbrannte danach schnell eine Diskussion unter den Fans. War die Handlung ein cleverer Schachzug oder einfach nur unsportlich? Zudem kam die Frage auf, ob im Falle der Bewertung als grobe Unsportlichkeit eine blaue Karte eine Möglichkeit gewesen wäre.

"Die unmittelbare Reaktion der gesamten Mannschaft nach dem Tor zeigt, dass die Aktion bewusst und vorsätzlich herbeigeführt wurde (…) In meinen Augen ist das ein unsportliches Verhalten, das in unserer Sportart keinen Platz finden sollte", schrieb ein Handball-Fan an die Redaktion von handball-world. "Aus meiner Sicht wurde hier eine Chance vertan, durch eine blaue Karte ein klares Zeichen zu setzen und im Nachhinein eine intensive Diskussion darüber anzustoßen."

Der Blick ins Regelwerk zeigt jedoch: Die (regeltechnische) Bewertung der Situation durch die Schiedsrichter mit einer roten Karte sowie dem Siebenmeter für Flensburg war korrekt. Da das Spiel nach dem Torerfolg der MT Melsungen noch nicht wieder angepfiffen war, handelt es sich um die Verhinderung eines formellen Wurfs in den letzten 30 Sekunden durch einen zusätzlichen Spieler (Regel 8:11a).

Regel 8:11a im Wortlaut

Bei folgenden Vergehen (a, b) wird der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zugesprochen:



a. Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und ein Spieler oder Offizieller die Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert und damit der gegnerischen Mannschaft die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist der fehlbare Spieler / Offizielle zu disqualifizieren und der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen. Dies gilt bei jeglicher Art der Wurfverhinderung (z. B. Vergehen mit begrenztem körperlichen Einsatz, Störung der Wurfausführung wie: Pass abfangen, stören der Ballannahme, Ball nicht freigeben).

Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Unparteiischen Robert Schulze und Tobias Tönnies daher folgerichtig auf eine rote Karte gegen Marti Soler sowie einen Siebenmeter, den Emil Jakobsen zum 35:33-Endstand verwandelte. Wäre der überzählige Spieler hingegen vor den letzten 30 Sekunden gebracht worden, hätte es lediglich eine Zeitstrafe gegeben (vgl. Wechselfehler, Regel 4:6).

Dass entscheidende Kriterium, warum es in Flensburg keine blaue Karte gegen die MT gab: Der Ball war (noch) nicht im Spiel, da der Anwurf noch nicht angepfiffen worden war. Wäre der Anpfiff bereits erfolgt und der Ball in der Luft auf das leere Melsunger Tor gewesen, während die MT den zusätzlichen Spieler auf das Feld schickt, wäre die Situation als klare Torgelegenheit zu werten gewesen - und die Konsequenz wäre rot/blau sowie ein Siebenmeter gewesen.

Ebenfalls rot/blau hätte es gegeben, wenn die MT Melsungen in dieser Situation statt einen zusätzlichen Spieler auf das Feld zu schicken den Buzzer gedrückt hätte. Die Konsequenz für die Spielfortsetzung wäre allerdings anders gewesen, denn das Reglement zum Einsatz des Buzzers sorgt für so einen Fall in den letzten 30 Sekunden vor.

Betätigt eine Mannschaft nach 59:30 den Buzzer, ohne im Ballbesitz zu sein, hat der Gegner "das Recht, zwischen einem 7-Meter oder Ballbesitz zu wählen. Fällt die Wahl auf Wiederaufnahme mit Freiwurf, wird das Spiel an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand."

Den von der MT gewünschten Siebenmeter als schnellen Abschluss, um nach einer eventuellen Parade noch die Zeit zum Ausgleich zu haben, wie es die Aussage von Kastening nahelegt, hätte es in diesem Fall also nicht gegeben.

Blaue Karte möglich?

Es bleibt also nur noch die Frage: Hätte es auch so die Möglichkeit gegeben, eine blaue Karte auszusprechen, um das von einigen Fans gewünschte Zeichen gegen Unsportlichkeit zu setzen?

Eine Disqualifikation mit schriftlichem Bericht, wofür die blaue Karte das Signal ist, erfolgt laut Regelwerk "aufgrund einer besonders rücksichtslosen, besonders gefährlichen, vorsätzlichen oder arglistigen Aktion" (Regel 8:6) oder "aufgrund eines besonders grob unsportlichen Verhaltens" (Regel 8:10).

Das ist in diesem Fall jedoch nicht anwendbar, weil das Regelwerk so einen Fall nicht abdeckt. Die Schiedsrichter können keine blaue Karte aufgrund der Unterstellung von Absicht zeigen - objektiv war lediglich vor dem Anwurf ein Spieler zu viel auf dem Feld. Unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung (bzw. der subjektiven moralischen Bewertung als unsportliche Aktion) gibt das Regelwerk daher diesen MT-Move her. In diesem konkreten Fall die blaue Karte zu zeigen, war für die Schiedsrichter hingegen nicht möglich.