Der Bronzemedaillengewinner der Afrikameisterschaft konnte nur zu Beginn beim 0:2 den Spielstand vorlegen, dann legten die Blauen los. Davide Bulzamini erzielte mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (2.) das erste WM-Tor seit 1997 und Rechtsaußen Prantner legte nach einem langen Ball von Ebner das 3:3 (7.) nach.



Die ersten 30 Minuten wurden zu einer Prantner-Show, der Rechtsaußen erzielte neun Treffer bei neun Versuchen und hatte damit großen Anteil an der 17:11-Halbzeitführung seiner Mannschaft.



"Nicht nur Leo Prantner, sondern auch Bulzamini in der Verteidigung und dann Parisini, für den ich sehr glücklich bin, weil er es geschafft hat, nach der Verletzung zurückzukehren und dabei zu sein. Er hat sich wirklich darum gekümmert und ich freue mich für ich", betonte Trillini.



» zum Artikel: Vom Kreuzbandriss zu Italiens Auftaktheld: Wer ist Leo Prantner?

Prantner vom HBW Balingen-Weilstetten sollte am Ende mit 10 Toren aus 12 Versuchen zum Player of the match ernannt werden. Der Flügelspieler erklärte im Interview mit handball-world: "Alle haben super gespielt. Wir standen heute gut in der Abwehr und haben viel Tempo gespielt, damit sind die Tunesier nicht so zurechtgekommen."

Spieler dürfen Sieg genießen

Mit Algerien wartet schon die nächste Hürde, doch Trillini will die Zügel gar nicht so schnell anziehen. "Die Jungs haben Recht, wenn sie sich heute Abend amüsieren, aber in der Zwischenzeit fangen wir an, Algerien zu studieren. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, aber jetzt wollen wir weitermachen", so Italiens Coach über die Planungen.

Zum Vizemeister aus Afrika erklärt der Trainer: "Algerien ist stärker als Tunesien, aber wir müssen das tun, was wir immer getan haben: das Spiel wie alle anderen vorbereiten und mit der gewohnten Einstellung antreten", so Trillini, der seit 2017 im Amt ist und zuvor unter anderem in Luxemburg den HB Käerjeng zu drei Titeln (1 x Meister, 2 x Pokal) führte.