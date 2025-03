Gonzalo Pérez de Vargas wurde am Dienstagnachmittag erfolgreich am Knie operiert, wie sein Klub Barcelona am Mittwochmorgen bekannt gab. Der Torhüter hatte sich im Februar beim Ligaspiel gegen Bidasoa Irun einen Kreuzsbandriss im linken Knie zugezogen. Zuvor war der Eingriff wegen einer Grippeerkrankung verschoben worden.