In der Bundesliga spielte der Vizeweltmeister von 2007 und WM-Dritte von 2009 für die SG Flensburg-Handewitt und den HSV Hamburg. Zwei Deutsche Meisterschaften, vier Triumphe im DHB-Pokal sowie der Sieg in der Champions League 2013 mit dem HSV stehen in seiner Vita.

In den kommenden Spielen der EM-Qualifikation wird der bisherige Co-Trainer Michal Skorski nach Verbandsangaben das Team betreuen. Polen duelliert sich Mitte März zweimal mit Portugal - zunächst am 13. März in Danzig und dann wieder drei Tage später auf der iberischen Halbinsel in Odivelas.