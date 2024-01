PlayerScore der Handball-EM: Dänemark und Frankreich mit besten Einzelspielern

Jörn Uhrmeister und Oliver Brosig beschäftigen sich mit den Daten der Handball-EM und haben vor dem Halbfinale sowohl den PlayerScore wie auch den HPI-Wert der einzelnen Spieler bestimmt. In beiden Kategorien liegen Dänemark und Frankreich auf den vorderen Plätzen.

Für Rückschlüsse auf die Spielleistung im Handball und um diese messbar zu machen, wurden in Deutschland zwei Metriken bekannt, der PlayerScore und der Handball Performance Index (HPI).

Sie sollen einen objektiven Vergleich der individuellen Leistung der Handballsportler ermöglichen - transparent und datenbasiert. Der PlayerScore sowie der HPI errechnen den Wert bzw. die Bedeutung und den Einfluss der Spieler anhand von während des Spiels gescouteten Daten und gewichtet nach der Spielminute und dem Spielstand.

Brosig und Uhrmeister wandten erstmalig zur Analyse der Handball-Europameisterschaft (EM) 2018 das Rangfolgeverfahren "PlayerScore" an. Zur Saison 2020/21 führte die Handball-Bundesliga GmbH (HBL) den HPI zur Leistungsbewertung aller Spieler der 1. Handball-Bundesliga der Männer ein, diesen gibt es in drei Varianten - aufgrund der zur Verfügung stehenden Datenbasis kommt bei der aktuellen EM der HPI 2.0 zur Anwendung.

Unter den TOP 10 kann man zum Teil die Ähnlichkeiten beider Bewertungssysteme erlesen, die sich allerdings in ihrer Gewichtung unterscheiden und so auch Abweichungen aufweisen. Für den PlayerScore wurde eine Betrachtung gewählt, die auch Siebenmeterschützen mit einbezieht und somit den jeweiligen Spieler und dessen Stellenwert im Team würdigt (MVP-Variante).

Gidsel führt bei PlayerScore

Bei Betrachtung des über den Turnierverlauf aufsummierten PlayerScore steht Mathias Gidsel an der Spitze der Top 10 - obwohl er im letzten Spiel der Hauptrunde geschont wurde und so "nur" 6 der möglichen 7 Spiele bestritten hat. Julian Köster ist hier auf dem siebten Rang von allen 383 eingesetzten Spielern zu finden, vor Juri Knorr (Rang 17) und Kai Häfner (Rang 39).

Es kommt sogar noch besser für den Gummersbacher Julian Köster, wenn man sich den PlayerScore sortiert für die Position Rückraum Links anschaut, da führt er das Tableau vor Mykola Bilyk (AUT) und Aron Palmarsson (ISL) sowie Mikkel Hansen (DEN) an.

Nicht verwunderlich, denn in den Spielen gegen Österreich und gegen Ungarn kamen PlayerScore und HPI übereinstimmend zu der Einschätzung, dass Julian Köster jeweils bester Feldspieler war. Am letzten Spieltag der Hauptrunde der Handball-EM gegen Kroatien waren die Feldspieler Johannes Golla und Lovre Klarica schließlich vor Julian Köster platziert.

Top 10 des PlayerScore (MVP - Variante) Spieler Nation Pos Sp Min PlayerScore Gidsel, Mathias DEN RB 6 309 126,41 Remili, Nedim FRA CB 7 227 105,3 Fabregas, Ludovic FRA P 7 258 101,01 Steins, Luc NED CB 7 315 98,09 Mem, Dika FRA RB 7 282 95,52 Costa, Martim POR CB 7 208 93,89 Köster, Julian GER LB 7 302 89,66 Claar, Felix SWE CB 7 217 89,48 Bilyk, Mykola AUT LB 7 361 87,77 Versteijnen, Niels NED RB 7 291 79,11

Fabregas beim HPI in Führung

Beim Blick auf den Handball Performance Index (HPI) wurden die Durchschnittswerte aller bestrittener Spiele miteinander verglichen und nur Akteure betrachtet, die mindestens 5 Spiele bestreiten konnten, um eine vergleichbare Aussagekraft herzustellen.

Zum Ende der Hauptrunde geht es vergleichsweise eng zu, zumal die gut performenden Portugiesen, Österreicher und Isländer keine weiteren Spiele mehr bestreiten. Bei dieser Betrachtung findet sich der deutsche Mannschaftskapitän Johannes Golla an achter Stelle. Julian Köster folgt an Platz 14 und Juri Knorr an Platz 37.