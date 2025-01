Trotz des Respekts vor den Deutschen gibt sich Moryto optimistisch: "Wir haben vor keinem der Spiele Angst. Die Spiele gegen Tschechien und die Schweiz werden entscheidend für den Einzug in die Hauptrunde sein, aber wir geben auch gegen Deutschland alles geben und versuchen, die ersten Punkte zu holen."

Die Vorzeichen scheinen jedoch alles andere als gut. Cheftrainer Marcin Lijewski musste zhlreiche Absagen und verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren. Moryto sieht allerdings einen Vorteil in der aktuellen Situation seines Teams: "Aufgrund mehrerer Verletzungen werden unsere Gegner nicht genau wissen, wie wir spielen und was sie von uns erwarten können. Das wird auf jeden Fall ein Plus für uns sein."