Quoten-Bestwert gegen Dänemark: Deutschland schaut Handball

Der WM-Kracher der deutschen Handballer gegen Titelverteidiger Dänemark war ein TV-Quotenhit. Durchschnittlich 6,53 Millionen Menschen verfolgten in der ARD die 30:40-Niederlage der DHB-Auswahl und sorgten am Dienstagabend für den Topwert des bisherigen Turniers. Das ergab nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 26,9 Prozent.



Noch erfreulicher sind die Werte beim jungen Publikum, dann mit 1,74 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 33,4 % verfolgte jeder dritte Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe die Neuauflage des Olympiafinals.



Die ausstehenden Hauptrundenspiele des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag (18.00 Uhr) gegen Italien und am Samstag gegen Tunesien (20.30 Uhr) sind jeweils im ZDF live zu sehen.