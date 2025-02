"Ich habe alles getan, um es möglich zu machen. Aber dann muss man das Kind beim Namen nennen. Für mich geht es darum, die Freude wiederzufinden. Die Freude am Auftreten. Ich muss das Gefühl haben, dass ich mich entwickle und an der richtigen Stelle bin", sagt Sagosen im Gespräch mit der norwegischen Tagezeitung Verdens Gang und bekennt mit Blick auf die Champions-League-Ambitionen des Projekts: "Ich war auch naiv. Ich dachte, dass dies durch die Zusammenführung dieser und jener Akteure möglich wäre."

Finanzielle Aspekte sollen dabei nicht so entscheidenden gewesen sein. "Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich [finanziell, Anm.] deutlich verschlechtert habe. Aber ich wollte nach Aalborg zurückkehren. Ich will gewinnen, mich weiterentwickeln und es wieder schaffen. Das treibt mich an. Ich glaube, Aalborg weiß, wie sehr mich das anspornt", so Sagosen, der schon von 2014-17 für die Nordjütländer spielte, ehe er dann für Paris St. Germain und den THW Kiel auflief.