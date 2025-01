Norwegen steht bei der Heim-WM schon früh unter Druck. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Brasilien zeigten sich sowohl die Medien als auch die Spieler tief enttäuscht. Von einem "Fiasko", einer "Schock-Niederlage" und gar einem "Albtraumstart" war in den großen norwegischen Nachrichtenportalen die Rede. Die Ernüchterung über den frühen Rückschlag war in Oslo bereits nach dem ersten Turniertag deutlich spürbar. » WM-Auftakt verpatzt: Norwegen enttäuscht nach unerwarteter Niederlage Zwar gab es im zweiten Vorrundenspiel gegen den Underdog aus der USA einen deutlichen Sieg, der den Co-Gastgebern etwas Hoffnung gab, doch die Freude währte nur kurz. Die darauffolgende Niederlage gegen Portugal (28:31) hat die Chance auf das Viertelfinale erheblich gefährdet.

Trainerdebatte und kleine Lichtblicke

"Es ist klar, dass wir nach einem enormen Abschwung hier einige ernsthafte Überlegungen anstellen müssen. Sowohl in Bezug auf ihn [Anm. d. Red: Jonas Wille], die Organisation, das Spiel und alles andere", sagte der ehemalige norwegische Nationalspieler Bent Svele gegenüber dem Fernsehsender TV2.

Trotz der sportlichen Rückschläge gab es aber auch vereinzelt Lichtblicke. Vor allem der neue Zuschauerrekord sorgte für positive Schlagzeilen. Insgesamt 11.345 Fans hatten den Weg in die Unity Arena gefunden - mehr als jemals zuvor bei einem Handball-Länderspiel auf norwegischem Boden.

Eine Do-or-Die-Woche wartet

Mit den zwei Niederlagen im Rücken und null Punkten im Gepäck geht Norwegen nun in die entscheidende Woche in der Hauptrunde. Der Fokus der Mannschaft liegt dabei klar auf dem Sportlichen, etwaige Störfeuer sollen ausgeblendet werden.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, sie soll aufhören, die Medien zu lesen", erklärte Trainer Wille. "Es geht nicht nur um das, was über mich geschrieben wird. Das ganze Team steht in der Kritik, und niemand profitiert davon, sich in Negativität zu verlieren."