Was war passiert? Nach einem Zusammenprall mit Martin Nicolas Jung im Kampf um einen Rebound, bewegte sich Sloweniens Nejc Cehte, der auf der rechten Außenbahn spielte, noch schnell in Richtung des gegnerischen Tores, legte sich dann aber zu Boden.

Später am Abend gab der Verband bekannt, dass erste Untersuchungen ergeben haben, dass sich Cehte mindestens zwei Rippen gebrochen hat. "Der slowenische Nationalspieler bleibt über Nacht im Krankenhaus, wo weitere Untersuchungen eine genauere Diagnose der Verletzungen liefern sollen. Bereits jetzt ist klar, dass er sich mehrere Wochen lang erholen muss", teilte der Verband auf X mit.

Der 32-jährige Nejc Cehte spielt seit eineinhalb Jahren für den EK Eurofarm Pelister in Nordmazedonien. Zuvor war der Linkshänder unter anderem beim RK Gorenje Velenje (2007 bis 2018), der TSV Hannover-Burgdorf (2018 bis 2022) und GOG aktiv. In Dänemark gewann er das Double, in Nordmazedonien die Meisterschaft.