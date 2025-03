Timur Dibirov hat sein letztes Spiel in der EHF Champions League bestritten. Sein Klub RK Zagreb hat den Russen im Vorfeld der 26:27-Niederlage gegen Industria Kielce vor rund 7.000 Zuschauern in der Arena besonders geehrt.

Vor dem Anpfiff hat Sportdirektor Damir Bicanic ein Erinnerungstrikot überreicht. Dibirov konnte insgesamt 48 Saisontore in der Gruppenphase erzielen und ist letztlich mit 1.212 Treffern hinter Kiril Lazarov (1.482) der zweitbeste Torschütze in der EHF Champions League - vor Nikola Karabatic (1.198) und Mikkel Hansen (1.138).

Dabei war der Flügelspieler zunächst von Russlands Talentschmieden übersehen worden, absolvierte kein Nachwuchsländerspiel. Erst mit 21 Jahren hatte ihn die Trainerlegende Vladimir Maximov entdeckt und ins Nationalteam und in die russische Superliga geholt, wie er beim russischen Sportportal sports.ru berichtet. Für Russland konnte Dibirov insgesamt 215 Länderspiele bestreiten und dabei 747 Tore erzielen. Er nahm an sechs Europameisterschaften, fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2008 in Peking teil.

Über 30 nationale Titel

Timur Dibirov, der am 30. Juli 1983 im russischen Petrosawodsk geboren wurde, besuchte die Kinder- und Jugendsportschule in Stavropol und spielte zunächst in seinem Heimatland für Lada Togliatti und Medvedi Chekhov (2004-13), wo er 2006 den Europapokal der Pokalsieger gewinnen konnte. Seine größten Erfolge feierte er mit Vardar Skopje. Neun Jahre spielte er in Nordmazedonien. Er gewann mit Vardar zweimal die EHF Champions League (2017, 2019).