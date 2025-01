Der Verband zog daraufhin die Reißlinie und entließ Trainer Patrick Cazal, der anderthalb Jahre im Amt war. Sein Nachfolger ist mit Mohamed Ali Sighir noch ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt im Männer-Handball. 2011 führte er Tunesien zur Frauen-WM und verlor im Spiel um Platz 17 mit 25:33 gegen Deutschland. Ein Männer-Team in Tunesien hat er derweil noch nicht trainiert.

Tunesien setzt auf Gummersbach-Schreck

Für den neuen Mann an der Seitenlinie wartete dennoch eine schwierige Aufgabe, schließlich fehlt mit Mo Darmoul der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Der Regisseur der MT Melsungen zog sich Mitte Oktober einen Kreuzbandriss zu und wird erst in der neuen Saison wieder eingreifen können. Darüber hinaus wurde Youssef Al-Mannai bis auf weiteres suspendiert.

