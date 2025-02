"Wir wissen um die Qualitäten von Emily. Wir haben ihr im persönlichen Gespräch die Situation geschildert und die Entscheidung mitgeteilt", sagt Gaugisch. "Die kommenden Länderspiele gegen Frankreich bieten uns aber die Möglichkeit, auf der Position weiteren Spielerinnen, die sich in den vergangenen Monaten empfohlen haben, eine Chance zu geben, sich in Aufeinandertreffen mit einem Weltklasse-Gegner zu beweisen und den Konkurrenzkampf zu schärfen. Diese Option ziehen wir Anfang März."



Nicht mehr zum Aufgebot zählt Julia Behnke. Die Kreisläuferin der TuS Metzingen wird im Sommer ihre Handball-Laufbahn beenden. Gaugisch: "Für uns ist es schon jetzt an der Zeit, Julia für ihren Einsatz in der Nationalmannschaft zu danken. Da sie jedoch nicht mehr für die WM plant, müssen wir uns ab sofort am Kreis neu aufstellen und jede Minute in Training und Wettkampf für unsere großen Ziele zum Ende dieses Jahres nutzen."